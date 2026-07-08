ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Σε εξέλιξη το πλατύ άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας

Σε χώρους δουλειάς σε όλο το Δημόσιο μεταφέρουν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, εκλεγμένοι σε Ομοσπονδίες και Σωματεία, το απεργιακό κάλεσμα για τη στάση εργασίας στις 14 Ιούλη (11 π.μ. - 2 μ.μ.) ενάντια στην προωθούμενη αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση. Η συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στα Προπύλαια, μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

Ηδη χτες Τρίτη πραγματοποιήθηκαν περιοδείες στο Τζάνειο και στο Λαϊκό Νοσοκομείο, στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ και στον ΕΦΚΑ Νέας Ιωνίας, όπως και στους δήμους Κορυδαλλού, Γαλατσίου και Αμαρουσίου, στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στην Καθαριότητα.

Στο πλαίσιο αυτό, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δήμου Κορυδαλλού και στη συνέχεια στο δημαρχείο περιόδευσε ο Μάκης Τσελέντης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

Στην παρέμβασή του στάθηκε στις κυβερνητικές προτάσεις για τη συνταγματική αναθεώρηση, αναδεικνύοντας ότι στόχος είναι η ακόμα καλύτερη θωράκιση του αστικού κράτους απέναντι στον «εχθρό λαό» ώστε να εξασφαλίζεται η πολυπόθητη «σταθερότητα» για το σάπιο σύστημα του κέρδους, ειδικά σε πολεμικές συνθήκες, όπως σήμερα.





Εξήγησε ότι με το άρθρο 103 ανοίγει ο δρόμος για άρση της μονιμότητας και απολύσεις στο Δημόσιο, με το άρθρο 16 προωθούνται νέα βήματα στην εμπορευματοποίηση της Ανώτατης Εκπαίδευσης και η λειτουργία ιδιωτικών ΑΕΙ, ενώ με το άρθρο 79 επιδιώκεται να μπει συνταγματικός «κόφτης» στις κοινωνικές δαπάνες.

Συνδέοντας αυτόν τον «κόφτη» με τις κυβερνητικές προτεραιότητες, υπογράμμισε ότι οι ανάγκες για Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια και κοινωνικές υπηρεσίες βαφτίζονται «δημοσιονομικός κίνδυνος», την ώρα που η κυβέρνηση πανηγυρίζει για την «πρωτοπορία» της Ελλάδας στην υλοποίηση του ΝΑΤΟικού στόχου για πολεμικές δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ, με το βλέμμα στη βαθύτερη πολεμική εμπλοκή.

Οι προτεραιότητες αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινότητα των δημοτικών υπηρεσιών. Οπως είπε, πριν 10 χρόνια στον δήμο Κορυδαλλού το 71% των εργαζομένων ήταν μόνιμοι και το υπόλοιπο συμβασιούχοι, και σήμερα οι συμβασιούχοι αποτελούν το 54% του προσωπικού. Η διαρκής ανακύκλωση της προσωρινής εργασίας αξιοποιείται για να διαλύεται η μόνιμη και σταθερή δουλειά.

Στάθηκε επίσης στον χαρακτήρα του νέου πειθαρχικού πλαισίου, που δίνει νέα εργαλεία εκφοβισμού και φίμωσης των εργαζομένων. Αναφέρθηκε στις πειθαρχικές διώξεις εκπαιδευτικών επειδή ανέδειξαν δημόσια προβλήματα στα σχολεία τους, ενώ παρέπεμψε και σε περιστατικό σε λογιστήριο δημοτικής υπηρεσίας οπού δημοτική αρχή έφερε στους υπαλλήλους έτοιμη προμήθεια για υπογραφή, και όταν εκείνοι αρνήθηκαν παραπέμφθηκαν στο πειθαρχικό.

Οπως τόνισε, επιδιώκεται να επιβληθεί ο «πειθαρχημένος» υπάλληλος, που δεν αντιδρά, δεν αποκαλύπτει και δεν στέκεται εμπόδιο στην υλοποίηση της αντιλαϊκής πολιτικής. «Για το παραμικρό θα μπορούμε να βρεθούμε στο πειθαρχικό», σημείωσε.

Στη συζήτηση που ακολούθησε, εργαζόμενοι έθεσαν τα οξυμένα ζητήματα στις κοινωνικές υπηρεσίες, την αβεβαιότητα για τους εργαζόμενους μέσω ΕΣΠΑ και τα κενά προσωπικού στην καθαριότητα και σε άλλες λειτουργίες του δήμου. Αναδείχθηκε η αγωνία για τη συνέχεια των υπηρεσιών όταν λήγουν τα προγράμματα χρηματοδότησης, αλλά και η πείρα ότι οι ελλείψεις καλύπτονται διαρκώς με προσωρινές και πρόχειρες λύσεις.

Ο Μ. Τσελέντης υπογράμμισε ότι η υποστελέχωση και η λειτουργία κρίσιμων υπηρεσιών με συμβασιούχους ανοίγουν δρόμο για την παραπέρα είσοδο ιδιωτών. «Εκεί που ο δήμος έκλεισε βρεφονηπιακό σταθμό, όπως στις οδούς Ρόδου, Σερρών και Μαλαγαρδή, άνοιξε ιδιωτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναδεικνύοντας ότι μέσα από την ανάθεση υπηρεσιών σε ιδιώτες οι κάτοικοι πληρώνουν ακριβότερα για πιο περιορισμένες υπηρεσίες, εξήγησε ότι η υποστελέχωση δεν είναι τυχαία, ούτε προσωρινή, αλλά κρίκος της πολιτικής που μετατρέπει τις κοινωνικές ανάγκες σε πεδίο επιχειρηματικής δράσης.

Στο επίκεντρο βρέθηκε και η προετοιμασία για το πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, όπου εκφράστηκαν δυνατότητες αυξημένης συμμετοχής. Ο Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού ήδη συγκεντρώνει συμμετοχές για μαζική παρουσία στη ΔΕΘ, με πούλμαν για τη μετάβαση εργαζομένων στη Θεσσαλονίκη.

Ο Μ. Τσελέντης υπογράμμισε ότι η ΔΕΘ πρέπει να αποτελέσει σταθμό σύγκρουσης με την κυβερνητική πολιτική και όχι πεδίο αναμονής για εναλλαγές προσώπων, εκλογικά σενάρια και επίδοξους «σωτήρες». Κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στη στάση εργασίας, στη συγκέντρωση στα Προπύλαια και στην κλιμάκωση της πάλης μπροστά στη ΔΕΘ.

Οι περιοδείες σε χώρους του Δημοσίου συνεχίζονται και σήμερα Τετάρτη: Στις 10 π.μ. στον «Ευαγγελισμό» θα περιοδεύσουν η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ, και ο Γιώργος Φερεντίνος, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων του Νοσοκομείου. Στις 10.30 π.μ. στο Νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς» θα περιοδεύσει αντιπροσωπεία της ΟΕΝΓΕ, ενώ στις 12.30 μ.μ. στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής - Δρομοκαΐτειο η Αννα Ψαρρού, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΠΟΕΔΗΝ. Στις 10 π.μ. στο ΕΜΠ θα περιοδεύσει ο Νίκος Διακογεωργίου, μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου της ΟΔΠΤΕ. Στις 11 π.μ. στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο η Νίκη Χρονοπούλου, πρόεδρος της ΟΔΠΤΕ και μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Στις 10 π.μ. στον ΕΦΚΑ Σταδίου και στο τηλεφωνικό κέντρο θα περιοδεύσει η Γιώτα Κίτσου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ. Στους παιδικούς σταθμούς των δήμων Κορυδαλλού και Αμαρουσίου θα περιοδεύσουν αντίστοιχα ο Μάκης Τσελέντης και ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής.