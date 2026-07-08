ΔΑΣ ΑΔΕΔΥ

Ολοι στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση

Σε ένταση του αγώνα για μόνιμη και σταθερή εργασία, ενάντια στην άρση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων και στη συνταγματική αναθεώρηση, καλεί η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τη στάση εργασίας στις 14 Ιούλη και την απεργιακή συγκέντρωση στις 12 μ. στα Προπύλαια.

Στην ανακοίνωσή της υπογραμμίζει ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει σε «συνταγματικό κανόνα» όσα εφαρμόζονται εδώ και χρόνια σε βάρος των εργαζομένων: Την εργασιακή ομηρία, την υποστελέχωση, την εμπορευματοποίηση των υπηρεσιών και την παράδοση κρίσιμων τομέων σε ιδιώτες.

Η ΔΑΣ τονίζει ότι με την αναθεώρηση του άρθρου 103 η εκάστοτε κυβέρνηση επιδιώκει να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα απολύσεων στο Δημόσιο και να γενικεύσει την ανασφάλεια. Με το άρθρο 16 επιχειρείται νέα κλιμάκωση της εμπορευματοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, ενώ με το άρθρο 79 επιδιώκεται να μπουν οι διεκδικήσεις για Υγεία, Παιδεία, Πρόνοια, αυξήσεις στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού και μόνιμη δουλειά στο ζύγι των «δημοσιονομικών αντοχών».

«Θέλουν, με λίγα λόγια, οι ανάγκες του λαού να θεωρούνται "κόστος" και "δημοσιονομικός κίνδυνος", την ώρα που θα ματώνουμε για να βγαίνουν τα δυσθεώρητα πλεονάσματα, οι φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, οι ΝΑΤΟικές δαπάνες και η συμμετοχή της χώρας στους βάρβαρους πολέμους.

Αυτό είναι το "κράτος δικαίου" που υπερασπίζεται η ΝΔ και τα κόμματα που παρουσιάζονται ως σωτήρες. Ενα κράτος ικανό να προωθεί την αδικία, την εκμετάλλευση και τον πόλεμο, αλλά ανίκανο να προστατεύει τη ζωή και τα δικαιώματα των εργαζομένων», αναφέρει η ΔΑΣ.

Ξεκαθαρίζει ότι για την κυβέρνηση «ανεπαρκείς» είναι όσοι σηκώνουν κεφάλι, όσοι αντιστέκονται, όσοι διεκδικούν. Είναι οι εκπαιδευτικοί που διώκονται επειδή στέκονται στο πλευρό των μαθητών τους, οι υπάλληλοι που αποκαλύπτουν σκάνδαλα και διώκονται, ενώ όσοι συγκαλύπτουν μένουν στο απυρόβλητο ή και επιβραβεύονται.

«Καλός υπάλληλος» για το κράτος τους, σημειώνει η ΔΑΣ, δεν είναι εκείνος που παλεύει για σύγχρονες, αποκλειστικά δημόσιες και δωρεάν υπηρεσίες, αλλά εκείνος που σκύβει το κεφάλι και υλοποιεί αδιαμαρτύρητα την αντιλαϊκή πολιτική.

Καλεί τους εργαζόμενους να παραμερίσουν τη συνδικαλιστική συμμαχία ΔΑΚΕ - ΠΑΣΚΕ, μαζί με τους συνδικαλιστές του ΣΥΡΙΖΑ που συρρέουν στο κόμμα Τσίπρα, οι οποίοι καλλιεργούν τον εφησυχασμό και παραπέμπουν τα πάντα στην κυβερνητική εναλλαγή.

Απαιτεί μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους, μονιμοποίηση όλων των συμβασιούχων και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Διεκδικεί γενναία αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης σε Υγεία, Πρόνοια, Κοινωνική Ασφάλιση και Παιδεία, αυξήσεις 20% στους μισθούς, επαναφορά 13ου και 14ου μισθού, αποκλειστικά δημόσια και καθολικά συστήματα Υγείας, Παιδείας και Κοινωνικής Ασφάλισης, χωρίς επιχειρηματική δράση.

Η ΔΑΣ καλεί σε μαζική, μαχητική συμμετοχή στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, ώστε να δοθεί οργανωμένη απάντηση στην αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.