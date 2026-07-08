Μεγάλη η συμμετοχή στις στάσεις εργασίας στη ΦΑΜΑΡ

Τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στιςως συνέχεια των προηγούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, χαιρετίζει τοτονίζοντας ότι αποτελούν παρακαταθήκη για την κλιμάκωση του αγώνα.

Καταγγέλλει δε την προσπάθεια της εργοδοσίας να κάμψει την αγωνιστικότητα των εργαζομένων με τρομοκρατία και απειλές, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή περιστατικά εκφοβισμού και απειλών».

Οπως αναφέρει, «μεθοδευμένα από την εργοδοσία συνάδελφοί μας δέχτηκαν τηλεφωνική παρέμβαση για να μάθει η εταιρεία αν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Για να μη φανούν τα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στη νυχτερινή βάρδια, διευθυντής προέτρεπε τους συναδέλφους μας να αποχωρήσουν από τη δουλειά όχι στις προγραμματισμένες ώρες των στάσεων εργασίας αλλά μία ώρα αργότερα, και μάλιστα θα τους "χάριζε" το μεροκάματο!».

Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση έδωσαν μια πρώτη απάντηση «στην ξεδιάντροπη κοροϊδία της αναθεωρημένης αύξησης του 2,25%, που υποτιμά τη νοημοσύνη, τη ζωή και τον ιδρώτα μας», τονίζει το Σωματείο και προσθέτει:

«Εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΦΑΜΑΡ, από όλα τα εργοστάσια και από όλες τις βάρδιες, γίναμε μια γροθιά. Με τη μαζική και δυναμική μας συμμετοχή νεκρώσαμε τα εργοστάσια και αποδείξαμε στην πράξη ότι η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια, στα χέρια της εργατικής τάξης και του οργανωμένου αγώνα. Με τη στάση μας αυτή γινόμαστε παράδειγμα για όλους τους συναδέλφους του κλάδου μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο πολλοί, ακόμα πιο ενωμένοι, ακόμα πιο αποφασισμένοι μέχρι την τελική δικαίωση».