Τετάρτη 8 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 19
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
Μεγάλη η συμμετοχή στις στάσεις εργασίας στη ΦΑΜΑΡ

Τη μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις τρίωρες στάσεις εργασίας που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, ως συνέχεια των προηγούμενων απεργιακών κινητοποιήσεων, χαιρετίζει το Σωματείο Εργαζομένων ΦΑΜΑΡ ΑΒΕ, τονίζοντας ότι αποτελούν παρακαταθήκη για την κλιμάκωση του αγώνα.

Καταγγέλλει δε την προσπάθεια της εργοδοσίας να κάμψει την αγωνιστικότητα των εργαζομένων με τρομοκρατία και απειλές, κάνοντας λόγο για «πρωτοφανή περιστατικά εκφοβισμού και απειλών».

Οπως αναφέρει, «μεθοδευμένα από την εργοδοσία συνάδελφοί μας δέχτηκαν τηλεφωνική παρέμβαση για να μάθει η εταιρεία αν συμμετείχαν στις κινητοποιήσεις. Για να μη φανούν τα αυξημένα ποσοστά συμμετοχής στη νυχτερινή βάρδια, διευθυντής προέτρεπε τους συναδέλφους μας να αποχωρήσουν από τη δουλειά όχι στις προγραμματισμένες ώρες των στάσεων εργασίας αλλά μία ώρα αργότερα, και μάλιστα θα τους "χάριζε" το μεροκάματο!».

Οι εργαζόμενοι με τη συμμετοχή τους στην απεργιακή κινητοποίηση έδωσαν μια πρώτη απάντηση «στην ξεδιάντροπη κοροϊδία της αναθεωρημένης αύξησης του 2,25%, που υποτιμά τη νοημοσύνη, τη ζωή και τον ιδρώτα μας», τονίζει το Σωματείο και προσθέτει:

«Εκατοντάδες εργαζόμενοι της ΦΑΜΑΡ, από όλα τα εργοστάσια και από όλες τις βάρδιες, γίναμε μια γροθιά. Με τη μαζική και δυναμική μας συμμετοχή νεκρώσαμε τα εργοστάσια και αποδείξαμε στην πράξη ότι η δύναμη βρίσκεται στα δικά μας χέρια, στα χέρια της εργατικής τάξης και του οργανωμένου αγώνα. Με τη στάση μας αυτή γινόμαστε παράδειγμα για όλους τους συναδέλφους του κλάδου μας. Συνεχίζουμε ακόμα πιο πολλοί, ακόμα πιο ενωμένοι, ακόμα πιο αποφασισμένοι μέχρι την τελική δικαίωση».

    

Κορυφή σελίδας
ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
Διαβάστε σήμερα...
Νέα σοβαρά «ατυχήματα» στο μεροκάματο με σακατεμένους εργάτες
Πυρετώδεις προετοιμασίες σε καθημερινή σύγκρουση με την εργοδοσία στους χώρους δουλειάς
Σε εξέλιξη το πλατύ άνοιγμα για την επιτυχία της στάσης εργασίας
Να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση εργαζόμενου στην «Ολυμπος»
 Με απεργία στην «Estee Lauder» απαίτησαν αυξήσεις στους μισθούς
 Φθηνά κόλπα από την κυβέρνηση για τα ΒΑΕ των υγειονομικών
 Οι χορηγίες των ...μπαλωμάτων
 Σήμερα η σύσκεψη για τα οξυμένα προβλήματα του Νοσοκομείου
 Ολοι στη στάση εργασίας και στη συγκέντρωση
Διακήρυξη της ΚΕ του ΚΚΕ για τα 80 χρόνια από την έναρξη της εποποιΐας του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας
Μνημεία & Μουσεία Αγώνων του Λαού
Ο καθημερινός ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ 1 ευρώ