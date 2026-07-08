Φθηνά κόλπα από την κυβέρνηση για τα ΒΑΕ των υγειονομικών

Σε λαθροχειρίες και κουτοπονηριές καταφεύγει ο προπαγανδιστικός μηχανισμός της κυβέρνησης, βάζοντας μάλιστα στο στόχαστρο το ΚΚΕ, με αφορμή τη συζήτηση στη Βουλή επί του νομοσχεδίου που περιλάμβανε την κουτσουρεμένη ένταξη μερικών υγειονομικών στα ΒΑΕ. Τι λέει η κυβέρνηση; Οτι τάχα το ΚΚΕ «καταψήφισε το νομοσχέδιο για την ένταξη των υγειονομικών στα ΒΑΕ». Ποια είναι η αλήθεια; Οτι η κυβέρνηση δεν έφερε ποτέ κανένα τέτοιο νομοσχέδιο! Οπως κάνουν όλες οι κυβερνήσεις, επιστράτευσε το γνωστό φθηνό κόλπο: Να χώσει σε ένα αντεργατικό νομοσχέδιο Ευρωπαϊκής Οδηγίας (για το «χάσμα αμοιβών») ένα άρθρο με το οποίο εντάσσει έναν μικρό αριθμό υγειονομικών στα ΒΑΕ. Αντί δηλαδή να φέρει ολοκληρωμένο νομοσχέδιο με όλες τις προβλέψεις για τα ΒΑΕ, πήγε και έβαλε ένα τέτοιο άρθρο σε άσχετο νομοσχέδιο. Το ΚΚΕ, λοιπόν, προφανώς καταψήφισε επί της αρχής το παραπάνω αντεργατικό νομοσχέδιο.

Ομως το ΚΚΕ δεν καταψήφισε, αντίθετα τοποθετήθηκε με «παρών» στο συγκεκριμένο άρθρο για τα ΒΑΕ των υγειονομικών. Μάλιστα, το Κόμμα μετέφερε στη Βουλή τη δίκαιη απαίτηση των υγειονομικών για ένταξη όλων των ειδικοτήτων που κάνουν βαριά και ανθυγιεινή εργασία στα ΒΑΕ, όπως άλλωστε προβλέπεται και στο σχετικό πόρισμα, κάτι που η κυβέρνηση απέρριψε. Επίσης, η «ένταξη» που έφερε η κυβέρνηση όχι μόνο είναι κουτσουρεμένη, πετώντας χιλιάδες απέξω, αλλά αναγκάζει και όσους εντάσσονται να καταβάλουν χιλιάδες ευρώ από την τσέπη τους για να εξαγοράσουν ένσημα, ώστε να συνταξιοδοτηθούν νωρίτερα.

Η πραγματικότητα λοιπόν είναι ότι η κυβέρνηση «καταψήφισε» το δίκαιο αίτημα των υγειονομικών για πλήρη ένταξη στα ΒΑΕ και για κάλυψη των επασφάλιστρων από το κράτος, αλλά και για μέτρα ουσιαστικής προστασίας που να συνοδεύουν αυτήν την ένταξη. Οπότε πάει πολύ η κυβέρνηση να ζητάει και τα ρέστα, την ίδια στιγμή που ουσιαστικά απορρίπτει το δίκαιο αυτό αίτημα.