ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση εργαζόμενου στην «Ολυμπος»

Παρέμβαση έξω από την επιχείρηση «Ολυμπος» πραγματοποίησε χτες τοενάντια στην απόλυση εργαζόμενου.

Το Συνδικάτο καταγγέλλει ότι πρόκειται για μια «εκδικητική και στοχοποιημένη απόλυση, επιχειρώντας να χτυπήσει τη συνδικαλιστική δράση και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους».

Κι αυτό γιατί πρόκειται για εργαζόμενο με συνδικαλιστική δράση, που ήταν υποψήφιος στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συνδικάτου, συμμετείχε στην κλαδική απεργία της 24ης Ιουνίου για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. «Ολα τα χρόνια της εργασίας του στην εταιρεία βρισκόταν καθημερινά στο πλευρό των συναδέλφων του, διεκδικώντας καλύτερους μισθούς, καλύτερες συνθήκες εργασίας και ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς», τονίζει το Συνδικάτο.

Μάλιστα, από το συνδικάτο δίνεται απάντηση και στο πρόσχημα της εργοδοσίας ότι τάχα πρόκειται για εργαζόμενο που «δεν ήταν αρκετά αποδοτικός και συνεργάσιμος», σύμφωνα με τα κριτήρια που η ίδια η εργοδοσία θέτει και εφαρμόζει. Και τονίζει ως χαρακτηριστικό γεγονός ότι «πριν προχωρήσει στην απόλυση, δεν υπήρξε ποτέ καμία προειδοποίηση, καμία παρατήρηση ή οποιαδήποτε ενημέρωση προς τον συνάδελφο ότι δήθεν αντιμετώπιζε προβλήματα στην απόδοσή του ή στη συνεργασία του. Αντίθετα, οι συνάδελφοί του γνωρίζουν πολύ καλά την καθημερινή του στάση. Ηταν ένας εργαζόμενος που ξεχώριζε για τη συναδελφικότητα, τη συνέπεια και την υπευθυνότητά του, κερδίζοντας την εκτίμηση όσων εργάζονταν μαζί του. Γι' αυτό και οι ισχυρισμοί της εργοδοσίας δεν πείθουν κανέναν».

Την ίδια στιγμή «ο όμιλος Σαράντη συνεχίζει να αυξάνει την κερδοφορία του. Σύμφωνα με τους δημοσιευμένους ισολογισμούς του, το 2024 κατέγραψε καθαρά κέρδη ύψους 33,6 εκατομμυρίων ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 23% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Τα κέρδη αυτά δεν προέκυψαν από μόνα τους. Είναι αποτέλεσμα της δουλειάς, του ιδρώτα και του καθημερινού μόχθου των εργαζομένων», αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Το Συνδικάτο σημειώνει ότι «η εργοδοσία επιδιώκει να επιβάλει σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Θέλει εργαζόμενους φοβισμένους, απομονωμένους και χωρίς συλλογική δράση. Δεν θα της περάσει. Η συγκεκριμένη απόλυση όχι μόνο δεν πρόκειται να μας τρομοκρατήσει, αλλά θα δυναμώσει ακόμη περισσότερο τον αγώνα μας. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά να διεκδικούμε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας με πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς, σταθερό ημερήσιο χρόνο εργασίας, ανθρώπινες συνθήκες δουλειάς και ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια. Καμία τρομοκρατική πρακτική δεν μπορεί να ανακόψει τη συλλογική δράση των εργαζομένων».