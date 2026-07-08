ΧΩΡΟΙ ΔΟΥΛΕΙΑΣ - ΠΑΓΙΔΕΣ ΘΑΝΑΤΟΥ

Νέα σοβαρά «ατυχήματα» στο μεροκάματο με σακατεμένους εργάτες

Ενα ακόμη σοβαρό εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε χτες Τρίτη στο εργοστάσιο της «ΓΕΩΕΛΛΑΣ» στα Γρεβενά. Εργαζόμενος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της εργασίας του από έκρηξη σε μετασχηματιστή, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και στα χέρια. Αρχικά διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Γρεβενών, όπου διασωληνώθηκε, ενώ στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του ΓΝ «Παπανικολάου» στη Θεσσαλονίκη.

Το νέο εργατικό «ατύχημα» έρχεται να προστεθεί στη μακρά αλυσίδα των εργατικών «ατυχημάτων» που έχουν σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Μακεδονία, μια περιοχή όπου η έλλειψη ουσιαστικών μέτρων υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς έχει στοιχίσει ανθρώπινες ζωές. Σημειώνεται ότι στα Δικαστήρια Γρεβενών βρίσκονται σε εξέλιξη οι δίκες για τα εργοδοτικά εγκλήματα στα εργοστάσια «ELTEK», όπου έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, και «Alfa Energy», όπου έχασε τη ζωή του ένας ακόμη εργαζόμενος. Οι δύο υποθέσεις έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με τις οικογένειες των θυμάτων να ζητούν να αποδοθούν οι ευθύνες και να τιμωρηθούν όσοι ευθύνονται για τις ελλείψεις στα μέτρα προστασίας, ώστε να μη συγκαλυφθούν οι πραγματικές αιτίες των εγκλημάτων.

Σε ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ν. Γρεβενών εύχεται περαστικά στον τραυματισμένο και καλεί τους εργαζόμενους να απαιτήσουν ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να πουν όχι στην εντατικοποίηση της εργασίας, η οποία, όπως σημειώνει, οδηγεί σε εργατικά «ατυχήματα», και να διεκδικήσουν αυξήσεις σε μισθούς και μεροκάματα. Παράλληλα, καλεί τις αρμόδιες αρχές να διερευνήσουν τα αίτια του «ατυχήματος» και να αποδοθούν οι ευθύνες όπου υπάρχουν, υπογραμμίζοντας ότι απέναντι στην πολιτική του «κόστους - οφέλους» και του «πάμε κι όπου βγει», οι εργαζόμενοι απαντούν: «`Η τα κέρδη τους ή οι ζωές μας».

Βόλος: Από τον τρίτο όροφο έπεσε στο κενό οικοδόμος

Νέο εργατικό «ατύχημα» σημειώθηκε και στον κλάδο των Κατασκευών, με την έλλειψη μέτρων ασφάλειας για την υγεία και τη ζωή των εργαζομένων να χτυπούν «κόκκινο», όπως και η έλλειψη ελέγχων στα εργοτάξια και στα γιαπιά, λόγω υποστελέχωσης των αρμόδιων υπηρεσιών.

Στον Βόλο, νωρίς το μεσημέρι της Τρίτης, ένας 50χρονος οικοδόμος την ώρα που εκτελούσε εργασίες σε νεοαναγειρόμενη οικοδομή, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, βρέθηκε στο κενό από τον 3ο όροφο της οικοδομής.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον μετέφερε στο Νοσοκομείο Βόλου. Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, από την πτώση υπέστη κάταγμα στο ένα του πόδι, ενώ είχε και εκδορές στο σώμα του.