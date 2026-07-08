Τετάρτη 8 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑ
Σήμερα η σύσκεψη για τα οξυμένα προβλήματα του Νοσοκομείου

Σε σύσκεψη για τα μεγάλα προβλήματα έλλειψης προσωπικού που αντιμετωπίζει το Νοσοκομείο Αμαλιάδας καλεί το Σωματείο Συνταξιούχων ΟΑΕΕ Ηλείας σήμερα Τετάρτη, στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο της πόλης, όλους τους συνταξιουχικούς συλλόγους, το Σωματείο Εργαζομένων του Νοσοκομείου, το Εργατικό Κέντρο, εργατικά σωματεία, συλλόγους αγροτών και αυτοαπασχολούμενων και τον Δικηγορικό Σύλλογο. Με αφορμή τις τεράστιες ελλείψεις προσωπικού στο Νοσοκομείο, όπου τα κενά είναι τεράστια ακόμα και σε σχέση με τις προβλεπόμενες οργανικές θέσεις, το Σωματείο καλεί σε αγωνιστική δράση και διεκδίκηση για την Υγεία του λαού στην περιοχή.

    

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