Οι χορηγίες των ... μπαλωμάτων

«Θέλω να ευχαριστήσω την Ενωση Ελληνικών Τραπεζών... Πριν από λίγους μήνες, με τον υφυπουργό Υγείας αιτηθήκαμε από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες (Alpha, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς) να μας διαθέσουν για τους θερινούς μήνες δύο μισθωμένα, πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές του ΕΚΑΒ. Δέχθηκαν αμέσως το αίτημά μας και σήμερα, παρουσία τους, τα παραλάβαμε και τα θέσαμε σε λειτουργία».

Με τα παραπάνω γλυκανάλατα ο υπουργός εμπορίου Υγείας ευχαριστούσε τους τραπεζίτες που «παρέχουν» για το επόμενο διάστημα τα δύο ελικόπτερα, ώστε να υπάρχει δυνατότητα αεροδιακομιδών.

Αποκωδικοποιώντας και αυτήν τη «δωρεά», έχουμε τα εξής: Οι ελληνικές τράπεζες, με 4,7 δισ. ευρώ κέρδη μόνο για το 2025, με θεσμοθετημένη φοροασυλία εδώ και 15 χρόνια και με τους συσσωρευμένους φόρους που δεν αποδίδουν να έχουν φτάσει τα 12 δισ. ευρώ, έδωσαν 2 εκατ. ευρώ για τα παραπάνω ελικόπτερα. Μάλιστα δεν είναι καν χρήματα που πάνε για τη μόνιμη ενίσχυση των δημόσιων δομών Υγείας, με προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να μην είναι αναγκαίες οι διακομιδές. Εξάλλου, ούτε η κυβέρνηση ζήτησε κάτι τέτοιο. Αντίθετα, επιλέχθηκε να ενοικιαστούν δύο ελικόπτερα για δύο μήνες - όσο δηλαδή απομένει για την κορύφωση της τουριστικής σεζόν - για τις ενδεχόμενες ανάγκες στο πλαίσιο της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Τα λεφτά δεν κατευθύνονται ούτε προς το ΕΚΑΒ για την ενίσχυση του στόλου και των πληρωμάτων του, παρόλο που τα «τυχερά» νησιά έχουν στην καλύτερη περίπτωση μόνο δύο ασθενοφόρα και πληρώματα για τη στελέχωση του ενός.

Τα δύο ελικόπτερα ενοικιάζονται από την εταιρεία «Αvincis» - τον μεγαλύτερο πάροχο υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης από αέρος στην Ευρώπη, με πρόσθετες δραστηριότητες στην Αφρική και στη Νότια Αμερική - και όπως αναφέρει στην ιστοσελίδα της: «Οι κυβερνήσεις μάς εμπιστεύονται για την παροχή ασφαλών, αξιόπιστων και αποτελεσματικών υπηρεσιών όταν οι άνθρωποί τους έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη».

Αυτά λοιπόν για ένα μπάλωμα δύο μηνών, μπας και αποφευχθούν τα χειρότερα από το σύστημα Υγείας και το ΕΚΑΒ - ρημαδιό στα νησιά. Είναι πρόκληση όμως αυτά τα μπαλώματα να γίνονται αφορμή για το ξέπλυμα των τραπεζιτών, την ίδια στιγμή που το «έργο» τους σημαίνει ξεσπίτωμα και χρέη για τα λαϊκά στρώματα και στήριξη στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους.

Κατά τ' άλλα, και όταν θα λήξει και αυτή η χορηγία, οι νησιώτες επιστρέφουν στην «κανονικότητα» των «διακομιδών» με τις καρότσες των αγροτικών και τις ψαρόβαρκες από νησί σε νησί...