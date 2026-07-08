«Να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας»

Παρέμβαση του ΣΕΗ στην Επίδαυρο για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας

Με μια ξεχωριστή δράση στην Επίδαυρο το Σωματείο Ελλήνων Ηθοποιών απαίτησε Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο με αξιοπρεπείς όρους.

Μετά την παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη, το ΣΕΗ μαζί με τον θίασο επί σκηνής απευθύνθηκε στις χιλιάδες κόσμου της Επιδαύρου διεκδικώντας τη στήριξη του κοινού στον αγώνα για Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, που θα εξασφαλίζει:

- Πληρωμένες πρόβες με πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, αξιοπρεπείς, βασικό μισθό και κατοχυρωμένα κατώτατα όρια.

- Ανθρώπινες συνθήκες εργασίας και κατοχυρωμένα δικαιώματα σε πρόβες, παραστάσεις και περιοδείες.

- Ουσιαστική προστασία των νέων ηθοποιών και των πιο ευάλωτων συναδέλφων.

Η παρέμβαση του ΣΕΗ και η ενημέρωση του κόσμου για τα δίκαια αιτήματα που προτάσσει ο κλάδος των ηθοποιών έγιναν δεκτά με θερμά χειροκροτήματα από τους χιλιάδες θεατές της Επιδαύρου.

Οπως σημειώνεται στην ανακοίνωση:

«Πίσω απ' τη μαγεία κάθε παράστασης υπάρχει η αμείλικτη πραγματικότητα, που συχνά κρύβεται στο σκοτάδι.

Ολοι εμείς - ηθοποιοί, σκηνοθέτες, τεχνικοί, μουσικοί, όλοι οι συντελεστές - εργαζόμαστε χωρίς στοιχειώδεις και κατοχυρωμένους όρους εργασίας. Με αμοιβές που δεν ανταποκρίνονται στον σκληρό μας κόπο, στην ανάγκη μας να μπορούμε να ζούμε απ' τη δουλειά μας. Είμαστε αντιμέτωποι με εξαντλητικά ωράρια, με απλήρωτες πρόβες, συχνά ανασφάλιστοι, με συμφωνίες που πολλές φορές αλλάζουν και που δεν μας διασφαλίζουν σε τίποτα.

Γι' αυτό οι ηθοποιοί, μαζί με το Σωματείο μας, δίνουμε έναν δύσκολο, παρατεταμένο αγώνα για την υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στο Ελεύθερο Θέατρο. Σήμερα, που η ακρίβεια δυσκολεύει τη ζωή της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού, που η δημόσια Υγεία, η Παιδεία, η στέγη, η κοινωνική πρόνοια, η αναψυχή και ο πολιτισμός αντιμετωπίζονται ως κόστος, τεράστιοι πόροι κατευθύνονται στην πολεμική οικονομία και στους εξοπλισμούς. Η χώρα μας εμπλέκεται όλο και πιο βαθιά στους πολεμικούς σχεδιασμούς και στις συγκρούσεις της περιοχής. Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, ο αγώνας για Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας δεν είναι μόνο δική μας υπόθεση. Αλλά ένας αγώνας που αφορά στο δικαίωμα όλων μας, για αξιοπρεπή εργασία και ζωή. Διεκδικούμε το αυτονόητο: Να μπορούμε να εργαζόμαστε και να δημιουργούμε με αξιοπρέπεια.

Να μπορούμε να ζούμε από τη δουλειά μας. Να μπορούμε να δημιουργήσουμε Τέχνη.

Η αλληλεγγύη σας στον αγώνα μας είναι τεράστια δύναμη για εμάς.

Γιατί τίποτα δεν έχει κατακτηθεί χωρίς ενότητα, χωρίς συλλογικό αγώνα.

Και τίποτα δεν θα μας δοθεί αν δεν το διεκδικήσουμε, έχοντας και τη δύναμη της δικής σας φωνής στο πλευρό μας.

Η τέχνη που παράγουμε δεν μπορεί να στηρίζεται στην επισφάλεια όσων την δημιουργούν.

Η Συλλογική Σύμβαση Εργασίας είναι όρος επιβίωσης, αξιοπρέπειας και επαγγελματικής υπόστασης για κάθε ηθοποιό».