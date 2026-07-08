Κινητοποιήσεις από τους εργαζόμενους στον χώρο της πολιτιστικής κληρονομιάς

δίνοντας δυναμικό «παρών» στην κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Πειραιώς και Νήσων.

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τις σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων αρχαιολόγων για παρεμβάσεις στη διεξαγωγή των σωστικών ανασκαφών στην περιοχή του Ελληνικού και των όμορων δήμων, οι οποίες, όπως καταγγέλλεται, υπονομεύουν την επιστημονική αρχαιολογική έρευνα, την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα εργασιακά δικαιώματα των αρχαιολόγων.

Τη στήριξή τους στους εργαζόμενους στον Πολιτισμό δήλωσαν με την παρουσία τους ο σύλλογος «Παρατηρητήριο Πειραϊκής» και η ομάδα «Αγνωστη Σαλαμίνα», ενώ στην παράσταση διαμαρτυρίας παρευρέθηκαν εκπρόσωποι του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) και του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων, οι οποίοι συμπορεύθηκαν με τα υπόλοιπα σωματεία του Πολιτισμού και συμμετείχαν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

Οι εργαζόμενοι εξέφρασαν τη στήριξή τους στους συναδέλφους τους απέναντι στην ένταση του αυταρχισμού από τη διεύθυνση της ΕΦΑ, η οποία με παρεμβάσεις και αντικαταστάσεις αρχαιολόγων πιέζει για την επίσπευση των αρχαιολογικών ερευνών και την άμεση «ολοκλήρωση» ανασκαφών με στόχο να διευκολυνθεί η απρόσκοπτη εξέλιξη των κατασκευαστικών εργασιών. Παράλληλα, απαίτησαν να διασφαλιστούν η επιστημονική έρευνα, η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και τα εργασιακά δικαιώματα των αρχαιολόγων. Τέλος, δήλωσαν αποφασισμένοι να μην περάσει ο κυβερνητικός αυταρχισμός που επιδιώκεται και από το υπουργείο Πολιτισμού ως συνέχεια της πολιτικής που εκφράζεται και σε άλλους κλάδους.