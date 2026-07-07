ΤΕΡΑΣΤΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ

Οργή και απόγνωση από έναν ολόκληρο λαό

2026 The Associated Press. All

Μάχη με τον χρόνο ώστε να ανασυρθούν όσο το δυνατόν περισσότερες από τις χιλιάδες σορούς που ακόμα βρίσκονται θαμμένες στα συντρίμμια δίνει πλέον ο λαός της Βενεζουέλας, όπου μετά το διπλό φονικό χτύπημα του Εγκέλαδου της 24ης Ιούνη (7,2 και 7,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, με διαφορά δευτερολέπτων) εκατομμύρια έχουν βυθιστεί στο πένθος αλλά και την απόγνωση, αφού οι τραυματίες, οι άστεγοι, οι σεισμόπληκτοι είναι αμέτρητοι...

Χτες ο επίσημος απολογισμός των αρχών ήταν 3.342 νεκροί και 16.740 τραυματίες, με τους αγνοούμενους να παραμένουν δεκάδες χιλιάδες, ενώ πολλοί είναι αυτοί που θάβονται χωρίς αναγνώριση και στον πρόχειρο τάφο τους μπαίνει μόνο ένας αριθμός. Τα νοσοκομεία της χώρας «στενάζουν» από τις ελλείψεις σε προσωπικό και σύγχρονες και ασφαλείς υποδομές, με τον φόβο για τις επιδημίες να μεγαλώνει συνεχώς... Μέσα σε αυτές τις συνθήκες κι ενώ αυξάνεται η οργή του λαού για τους χειρισμούς των αρχών και πάνω από όλα τις συνέπειες της σοσιαλδημοκρατικής διαχείρισης δεκαετιών, που τώρα φαίνονται ακόμα πιο καθαρά, αλλά και των ιμπεριαλιστικών κυρώσεων που επιβάλλονταν χρόνια στη χώρα, εν μέσω πολύπλευρων ανταγωνισμών, η μεταβατική Πρόεδρος του σοσιαλδημοκρατικού PSUV, Ντέλσι Ροντρίγκες, έκρινε σκόπιμο σε δηλώσεις της να επικρίνει κάποιους γιατί - όπως ανέφερε - «τολμούν να απεργάζονται κοινωνικές εκρήξεις». Εσπευσε δε να διαμηνύσει ότι «εδώ δεν θα υπάρξει κοινωνική έκρηξη», προσπαθώντας κιόλας να καπηλευτεί τη «βαθιά κοινωνική αλληλεγγύη του λαού μας»... Την ίδια στιγμή, ξεκίνησαν ταφές θυμάτων χωρίς να έχουν ταυτοποιηθεί.

Στο μεταξύ, η ηγέτιδα της αντιπολίτευσης, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε την περασμένη βδομάδα «απολύτως πεπεισμένη ότι η παρουσία μου (σ.σ. στη Βενεζουέλα) θα διευκολύνει την έναρξη μιας μεταβατικής διαδικασίας (...) θα φέρει σταθερότητα και θα αποτελέσει μέρος των οργανωτικών δυνάμεων που χρειάζεται η χώρα», προσθέτοντας ότι «αυτή η τραγωδία απέδειξε (...) ότι η Βενεζουέλα έχει χρεοκοπήσει ως κράτος και πάσχει από απόλυτη, πλήρη έλλειψη ικανότητας διαχείρισης καταστροφών». Δεν παρέλειψε δε να εκφράσει βαθύτατη ευγνωμοσύνη στην κυβέρνηση των ΗΠΑ «για όσα έκανε υπέρ της έναρξης μιας μεταβατικής περιόδου στη Βενεζουέλα και για όσα κάνει σήμερα, όσον αφορά την ανθρωπιστική υποστήριξη».

Πάντως, αξίζει να σημειωθεί ότι τον Ιούνη, με «προτροπή» και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, στο Καράκας είχε φτάσει για να συζητήσει για μια «δημοκρατική μετάβαση» η πρώην βουλευτής, αυτοεξόριστη τα τελευταία χρόνια στην Ισπανία, Ντινόρα Φιγκέρα, που συναντήθηκε με τον σημερινό πρόεδρο της Βουλής, Χόρχε Ροδρίγκες. Κατά την άφιξή της, η Φιγκέρα δήλωσε ότι επρόκειτο να ξεκινήσει μια μακρά σειρά συναντήσεων, «σύμφωνα με μια ατζέντα που πρόκειται να επεξεργαστούμε», μεταξύ άλλων μαζί με τον Αμερικανό πρέσβη στο Καράκας, Τζον Μπάρετ.

Σημειωτέον ότι σε πρόσφατη δημοσκόπηση της εταιρείας «Delphos», το 90% των Βενεζουελάνων δήλωσε ότι επιθυμεί αλλαγή κυβέρνησης, ενώ οπαδοί του τσαβισμού δήλωναν μόλις ένα 16%. Υπέρ της αντιπολίτευσης δήλωνε το 43%, εκ των οποίων όμως μόλις ένα 29,1% στηρίζει την Ματσάδο, ένα 3,3% απάντησε ότι «ακολουθεί άλλους ηγέτες» και ένα 10,6% ότι «δεν συμφωνεί με κανέναν συγκεκριμένο ηγέτη». Επίσης, το 54,6% φέρεται να συμφωνεί με τη στρατιωτική επίθεση των ΗΠΑ την 3η Γενάρη, ενώ το 35,7% την επέκρινε.