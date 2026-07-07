ΣΥΝΔΙΚΑΤΑ

Στους δρόμους του αγώνα η απάντηση κόντρα στις θυσίες για τα κέρδη και τους πολέμους τους

Με απεργίες σε Δημόσιο και Εμπόριο κλιμακώνεται η δράση μπροστά στο πανελλαδικό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη

Στους εργαζόμενους σε Δημόσιο και Εμπόριο περνά τις επόμενες μέρες η απεργιακή σκυτάλη μετά τις κλαδικές απεργίες σε Κατασκευές, Τρόφιμα - Ποτά και Επισιτισμό - Τουρισμό.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη 14 Ιούλη οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο προχωρούν σε στάση εργασίας και συγκέντρωση, ενώ την Κυριακή 19 Ιούλη απεργούν οι εμποροϋπάλληλοι, με επίκεντρο την υπεράσπιση της κυριακάτικης αργίας και τη διεκδίκηση Συλλογικής Σύμβασης.

Πρόκειται για νέους αγωνιστικούς σταθμούς στην πορεία προς το μεγάλο πανελλαδικό - παλλαϊκό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, για το οποίο όλο και πληθαίνουν οι αποφάσεις συμμετοχής από τους κλάδους. Συγκεκριμένα, νέες αποφάσεις για το μεγάλο αγωνιστικό - ταξικό ραντεβού στη Θεσσαλονίκη πήραν η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, που καλεί σε δηλώσεις συμμετοχής στα Συνδικάτα, και το Συνδικάτο Επισιτισμού - Τουρισμού Αττικής, που καλεί για δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ. 2103830380 και στο mail info@hwu.gr, με ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας.

Στη Θεσσαλονίκη, λοιπόν, την ώρα που η κυβέρνηση και ο κάθε επίδοξος διαχειριστής θα επιχειρούν να παρουσιάσουν ξανά «κοστολογημένες» συνταγές για τα κέρδη του κεφαλαίου, θα βρεθεί απέναντί τους το οργανωμένο εργατικό - λαϊκό κίνημα. Εργαζόμενοι, αυτοαπασχολούμενοι, αγρότες και φοιτητές προετοιμάζουν τη δική τους απάντηση: Λεφτά για μισθούς, Υγεία και Παιδεία, όχι νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη τους.

Δημόσιο: Στάση εργασίας και πορεία στη Βουλή στις 14 Ιούλη

Σε χώρους δουλειάς σε όλο το Δημόσιο μεταφέρουν οι συνδικαλιστές της ΔΑΣ, εκλεγμένοι σε Ομοσπονδίες και Σωματεία το απεργιακό κάλεσμα για τηενάντια στην προωθούμενη αντιδραστική συνταγματική αναθεώρηση.

Η συγκέντρωση θα γίνει στις 12 μ. στα Προπύλαια, μαζί με τους Φοιτητικούς Συλλόγους, και θα ακολουθήσει πορεία στη Βουλή.

Με την κυβέρνηση να προωθεί τις αλλαγές στο Σύνταγμα για να θωρακίσει ακόμα περισσότερο το εχθρικό για τις λαϊκές ανάγκες κράτος, για να το προσαρμόσει ακόμα καλύτερα στις απαιτήσεις των επιχειρηματικών ομίλων, στο στόχαστρο βρίσκονται το άρθρο 103, για την άρση της μονιμότητας και άνοιγμα του δρόμου για απολύσεις στο Δημόσιο, το άρθρο 16, για νέα βήματα εμπορευματοποίησης της Ανώτατης Εκπαίδευσης, και το άρθρο 79, με συνταγματικούς «κόφτες» στις κοινωνικές δαπάνες.

Την ώρα που οι εργαζόμενοι καλούνται να πληρώνουν με φόρους και περικοπές τα υπερπλεονάσματα, τις φοροαπαλλαγές του κεφαλαίου, τις ΝΑΤΟικές δαπάνες και τη συμμετοχή της χώρας στους ιμπεριαλιστικούς πολέμους, οι ανάγκες του λαού βαφτίζονται «κόστος» και «δημοσιονομικός κίνδυνος», και αυτό επιδιώκεται να πάρει και «συνταγματική» μορφή. Αυτή είναι η ουσία των κυβερνητικών σχεδιασμών, στους οποίους η ΔΑΣ στην ΑΔΕΔΥ καλεί να δοθεί μαζική απάντηση.

Στο πλαίσιο αυτό τις επόμενες μέρες οργανώνονται περιοδείες σε δήμους, νοσοκομεία, πανεπιστήμια και υπηρεσίες του ΕΦΚΑ ως εξής:

Σήμερα Τρίτη:

- Στις 10 π.μ. στο Τζάνειο Νοσοκομείο ο Μανώλης Βαρδαβάκης, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ. Την ίδια ώρα στο Λαϊκό Νοσοκομείο η Βούλα Πάκου, επίσης μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, και στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» η Τατιάνα Ευαγγελοπούλου, μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΕΔΥ.

- Στις 9.30 π.μ. στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ η Ρόζα Κότσιφα, μέλος της διοίκησης της Ομοσπονδίας Διοικητικού Προσωπικού Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Στις 10 π.μ. στον ΕΦΚΑ Νέας Ιωνίας η Γιώτα Κίτσου, μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ.

- Στον δήμο Κορυδαλλού (καθαριότητα, δημαρχείο, κοινωνικές υπηρεσίες) ο Μάκης Τσελέντης, πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων Δήμου Κορυδαλλού και μέλος του ΓΣ της ΑΔΕΔΥ. Στον δήμο Γαλατσίου ο Αλέξανδρος Βαλσαμής, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Δήμου Γαλατσίου και μέλος του ΓΣ της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

- Στον δήμο Αμαρουσίου (αμαξοστάσιο, δημαρχείο, κοινωνικές υπηρεσίες) ο Σπύρος Κωνσταντάς, πρόεδρος του Συνδικάτου ΟΤΑ Αττικής. Στις Τεχνικές Υπηρεσίες και στην Καθαριότητα ο Βασίλης Γκιτάκος, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕ - ΟΤΑ.

Απεργία στο Εμπόριο για την κυριακάτικη αργία και τη ΣΣΕ

Τους χώρους δουλειάς οργώνουν η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) και ο Σύλλογος Εμποροϋπαλλήλων Αθήνας για την επιτυχία της πανελλαδικής απεργίας στον κλάδο την Κυριακή 19 Ιούλη. Η απεργιακή συγκέντρωση της Αθήνας θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 π.μ. έξω από τα «Notos», στη συμβολή των οδών Σταδίου και Αιόλου.

Εκείνη τη μέρα απεργούν εκατοντάδες χιλιάδες εμποροϋπάλληλοι, αυτοί που μέσα από την εξόντωσή τους κάθε μέρα - και τις Κυριακές - οι μεγάλοι όμιλοι των σούπερ μάρκετ και τα μονοπώλια λιανικής χτίζουν τους ματωμένους τζίρους τους και καθιστούν το Εμπόριο τον μεγαλύτερο «εργοδότη» στη χώρα.

Τα μεγάλα εμπορομάγαζα στο κέντρο της Αθήνας, που αποτελούν τη βιτρίνα κεντρικών δρόμων και συνδέονται άμεσα με το «τουριστικό θαύμα», τα μαγαζιά του ιστορικού κέντρου, απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους στο Εμπόριο οι οποίοι αμείβονται στα όρια του κατώτατου μισθού, τρέχουν από πόστο σε πόστο και η λέξη «ξεκούραση» τους είναι άγνωστη, καθώς με τις νομοθετικές παρεμβάσεις των κυβερνήσεων ΝΔ - ΠΑΣΟΚ - ΔΗΜΑΡ το 2013 και ΣΥΡΙΖΑ (Τσίπρας) - ΑΝΕΛ το 2017 η κυριακάτικη αργία κατέστη εργάσιμη μέρα.

Συνεχίζοντας το πλατύ άνοιγμα, τα Συνδικάτα και η Ομοσπονδία, βρέθηκαν χθες στα «Notos» και στο «Attica» στο πλαίσιο περιοδείας και κάλεσαν τους εργαζόμενους να εκφράσουν τη συσσωρευμένη τους δυσαρέσκεια με μαζική συμμετοχή στην απεργία, με πάλη για την υπογραφή Κλαδικής Συλλογικής Σύμβασης στο Εμπόριο, με αγώνα για νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας.

Αποφάσεις συμμετοχής έχουν πάρει και τα επιχειρησιακά Σωματεία των «Notos», IKEA και «Praktiker».

«Πάρτε μας πατίνια να προλαβαίνουμε»

Η περιοδεία ξεκίνησε από τα «Notos», το πολυκατάστημα που τόσο καιρό οι εργαζόμενοι σε αυτό μαζί με το Επιχειρησιακό τους Σωματείο βρίσκονται σε κινητοποιήσεις, καθώς η διοίκηση του Ομίλου κλείνει το κατάστημα στην οδό Σταδίου στα τέλη Αυγούστου, επιχειρώντας να πετάξει στον δρόμο εκατοντάδες εργαζόμενους με προσπάθεια χτυπήματος των δικαιωμάτων τους. Οπότε, πλέον οι λιγοστοί εργαζόμενοι που έχουν απομείνει να εξυπηρετούν τον μεγάλο όγκο πελατών πρέπει κυριολεκτικά να βρίσκονται ταυτόχρονα σε όλα τα πόστα.

«Αν θέλετε να μας κάνετε ένα δώρο, πάρτε μας πατίνια να προλαβαίνουμε», είπε περιπαικτικά μια εργαζόμενη η οποία μαζί με τον συνάδελφό της είχαν να κουμαντάρουν μόνοι τους έναν ολόκληρο όροφο. «Μιλάμε για γαλέρα, μεσαίωνας είναι εδώ», μας είπε άλλος εργαζόμενος, ενώ όταν ρωτήθηκε από το Σωματείο αν είναι μόνος του, η απάντηση ήταν αποστομωτική. «Ναι, είμαι εδώ εγώ και όλα αυτά τα τετραγωνικά που βλέπετε». Ιδια κατάσταση σχεδόν σε όλους τους ορόφους, με τους λιγοστούς υπαλλήλους να πρέπει να εξυπηρετούν παντού, ενώ η εικόνα στο ισόγειο ήταν ουρές στα ταμεία και εργαζόμενοι από διάφορα πόστα να καλύπτουν και πωλήσεις και ταμεία. «Εχει ανοίξει 3 μπουτίκ στη Σταδίου και είναι πάλι ένας εργαζόμενος στη βάρδια, δεν είναι μόνο εδώ», είπαν χαρακτηριστικά οι εργαζόμενοι.

Επόμενη στάση το πολυκατάστημα «Attica», μια αλυσίδα που για το α' τρίμηνο του 2026 κατέγραψε κέρδη προ φόρων 2 εκατ. ευρώ, ενώ για το 2025 με βάση τις ανακοινώσεις της ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 244,2 εκατ. ευρώ. Εκεί που οι εμποροϋπάλληλοι αμείβονται με μισθό που τελειώνει στα μέσα του μήνα, ενώ η εργοδοσία τούς ανακοίνωσε ότι θα δουλέψουν τις Κυριακές 12 και 19 Ιούλη.

«Την Κυριακή 19 Ιούλη θα δείξουμε τη δύναμη που έχουμε εμείς», τόνιζαν οι συνδικαλιστές στην περιοδεία τους, όταν οι εργαζόμενοι μετέφεραν το «δεν πάει άλλο, δουλεύουμε συνέχεια».

Το πρόγραμμα περιοδειών συνεχίζεται ως εξής: Σήμερα Τρίτη εξόρμηση στο κατάστημα «Σκλαβενίτης» στη Νέα Χαλκιδόνα. Αύριο Τετάρτη στις 5.30 μ.μ. στα καταστήματα της Ερμού. Την Πέμπτη 9 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στο Ιλιον και στα «Hondos Center» στην Ομόνοια. Την Παρασκευή 10 Ιούλη στον «Σκλαβενίτη» στα Πετράλωνα και σε καταστήματα του Ομίλου «Inditex».

Επίσης, σε σύσκεψη για την επιτυχία της απεργίας καλεί αύριο Τετάρτη στις 8 μ.μ. στο Εργατικό Κέντρο Πάτρας (3ος όροφος) το Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων σε Εμπορικές Επιχειρήσεις και Επιχειρήσεις Παροχής Υπηρεσιών Αχαΐας (ΣΕΥΠ).