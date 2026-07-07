ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Σαρωτικά μέτρα για τις συντάξεις και μεγαλύτερη «ευελιξία» της εργασίας

Σε πακέτο 34 «σαρωτικών» μεταρρυθμίσεων στο συνταξιοδοτικό και το εργασιακό νομοθετικό πλαίσιο, με στόχο τη μείωση του μισθολογικού και μη μισθολογικού «κόστους» των εργαζομένων, συμφώνησε η γερμανική συγκυβέρνηση, με στόχο την τόνωση της καπιταλιστικής οικονομίας που αντιμετωπίζει σκληρό ανταγωνισμό, κυρίως από ΗΠΑ και Κίνα.

Στόχος της συγκυβέρνησης είναι η ψήφιση των μέτρων έως το τέλος του έτους και η εφαρμογή τους από το 2027. Σύμφωνα με τους επικεφαλής των κυβερνητικών κομμάτων, Φρίντριχ Μερτς (CDU), Μάρκους Ζέντερ (CSU), Λαρς Κλίνγκμπαϊλ και Μπέρμπελ Μπας (SPD), το σχέδιο προβλέπει ορισμένες φοροελαφρύνσεις ύψους 10 δισ. ευρώ για χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, αλλά και αυστηρότερη φορολόγηση των υψηλότερων εισοδημάτων.

Ταυτόχρονα μειώνεται δραστικά το εργασιακό «κόστος» για τους επιχειρηματικούς ομίλους και το καπιταλιστικό κράτος, ενώ δίνεται έμφαση στην ενίσχυση στρατηγικών βιομηχανικών κλάδων.

Στο Ασφαλιστικό το κυβερνητικό σχέδιο προβλέπει την εισαγωγή ενός νέου επενδυτικού πυλώνα στο σύστημα συντάξεων, με στόχο τη χρηματοδότηση συντάξεων από το 2040 και μετά. Για τον σκοπό αυτό, εργοδότες και εργαζόμενοι θα καταβάλλουν εισφορές ύψους 2% του μεικτού μισθού τους μετά από μεταβατική περίοδο που ξεκινά το 2028.

Παράλληλα, προβλέπεται σταδιακή αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης τις επόμενες δεκαετίες - υπάρχουν προτάσεις ακόμη και για σύνταξη στα 70 έτη - ενώ καταργείται η δυνατότητα συνταξιοδότησης χωρίς περικοπές έπειτα από 45 έτη εργασίας.

Στην αγορά εργασίας, η κυβέρνηση προωθεί ακόμη μεγαλύτερη ευελιξία για τις επιχειρήσεις μέσω της διεύρυνσης των συμβάσεων ορισμένου χρόνου και της ευκολότερης λύσης συμβάσεων. Εκκρεμεί, ωστόσο, η τελική απόφαση για το μέλλον των διαβόητων «mini jobs» - κακοπληρωμένη και σχεδόν ανασφάλιστη εργασία - η οποία αναμένεται το φθινόπωρο.

Ιδιαίτερη συζήτηση προκαλεί η κατάργηση της δυνατότητας χορήγησης αναρρωτικής άδειας μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, η οποία είχε καθιερωθεί κατά την περίοδο της πανδημίας. Στο εξής, οι εργαζόμενοι θα πρέπει να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση από την πρώτη ημέρα ασθένειας.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις υποδέχθηκαν θετικά τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, χαιρετίζοντας κυρίως τα μέτρα για τη μείωση της γραφειοκρατίας και την ενίσχυση της ευελιξίας στην αγορά εργασίας.

Για «μια καλή μέρα για τη Γερμανία» έκανε λόγο ο καγκελάριος Φρ. Μερτς, τονίζοντας πως «θέλουμε να επαναφέρουμε τη Γερμανία σε τροχιά ανάπτυξης».

«Porsche»: Στο τραπέζι νέες περικοπές έως 4.000 θέσεων εργασίας

Στο πλαίσιο του «περιορισμού του κόστους» της εργασίας, η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία «Porsche» εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέες περικοπές έως και 4.000 θέσεων εργασίας στη Γερμανία, πέραν όσων έχουν ήδη ανακοινωθεί, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Handelsblatt».

Οπως αναφέρεται, οι περικοπές αναμένεται να επικεντρωθούν κυρίως στις διοικητικές και υποστηρικτικές λειτουργίες της εταιρείας, ενώ υπό εξέταση βρίσκεται και η μείωση έως και κατά 30% του προσωπικού στο κέντρο έρευνας και ανάπτυξης της «Porsche».

Η «Porsche» έχει ήδη ανακοινώσει «πρόγραμμα αναδιάρθρωσης» του εργατικού δυναμικού. Τον Μάρτη γνωστοποίησε την κατάργηση περίπου 1.900 θέσεων εργασίας στην περιοχή της Στουτγκάρδης έως το 2029, ενώ παράλληλα έληξαν οι συμβάσεις περίπου 2.000 εργαζομένων. Επιπλέον, τον Μάη ανακοίνωσε το κλείσιμο τριών θυγατρικών της, εξέλιξη που επηρεάζει ακόμη 500 εργαζόμενους.

Στο μεταξύ, μεγάλες συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε εγκαταστάσεις της «Mercedes» πραγματοποίησαν την Παρασκευή εργαζόμενοι, μετά από κάλεσμα του συνδικάτου IG Metall, ενάντια στην απόφαση του ομίλου για περικοπές του «κόστους εργασίας», φορτώνοντας τα βάρη του παγκόσμιου ανταγωνισμού στους εργαζόμενους.

Η έκτακτη καταβολή μπόνους ανεστάλη για φέτος για περίπου 90.000 από τους περίπου 108.000 εργαζομένους στη Γερμανία, ενώ το διοικητικό συμβούλιο εξετάζει να επιβάλει αύξηση των ωρών εργασίας με την ίδια αμοιβή.

Περικοπές θέσεων εργασίας σχεδιάζουν, σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις, η «BMW», αλλά και η «Volkswagen», στην οποία οι απώλειες ενδέχεται να φτάσουν τις 100.000.

Διαδηλώσεις ενάντια στην AfD και φόβοι για «διαρροές πληροφοριών» σε λάθος χέρια

Στο μεταξύ, και με την διαπάλη να οξύνεται μπροστά στα «ζόρια» της γερμανικής οικονομίας, «μπλόκο» στην πρόσβαση του ακροδεξιού κόμματος «Εναλλακτική για τη Γερμανία» (AfD) σε διαβαθμισμένες πληροφορίες αν αναλάβει τη διακυβέρνηση σε οποιοδήποτε ομόσπονδο κρατίδιο σκοπεύει να επιβάλει ο Σοσιαλδημοκράτης υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους.

Μιλώντας στην «Bild», ο Πιστόριους επικαλέστηκε τις στενές σχέσεις που διατηρεί το συγκεκριμένο κόμμα με τη Ρωσία, που «δεν χωρούν αμφισβήτηση», οπότε όπως είπε «Δεν πρέπει να πέσουν ευαίσθητες πληροφορίες σε λάθος χέρια».

Υπενθυμίζεται ότι η AfD, το μεγαλύτερο κόμμα της αντιπολίτευσης στη Γερμανία, αντιμετωπίζει έρευνες από τις υπηρεσίες αντικατασκοπείας κάποιων κρατιδίων, ενώ επιδιώκει νίκη με απόλυτη πλειοψηφία τον Σεπτέμβρη στις εκλογές στα κρατίδια Σαξονία - Ανχαλτ και Μεκλεμβούργο - Πομερανία, κάτι που θα της δώσει για πρώτη φορά τη δυνατότητα να κυβερνήσει σε επίπεδο κρατιδίων.

Στο μεταξύ, οι δύο πρόεδροι της AfD (Αλις Βάιντελ και Τίνο Χρουπάλα) επανεξελέγησαν το περασμένο Σάββατο από το συνέδριο του κόμματος στην Ερφούρτη, ενώ χιλιάδες διαδηλωτές από συνδικάτα και οργανώσεις διαδήλωναν εναντίον της. Περίπου 15.000, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, έκλεισαν αυτοκινητόδρομους και μικρότερες οδούς που οδηγούν στο συνεδριακό κέντρο όπου επρόκειτο να πραγματοποιηθεί το συνέδριο της AfD, ενώ ισχυρή ήταν η παρουσία της αστυνομίας, με ενισχύσεις να έχουν φτάσει στην Ερφούρτη και από άλλες περιοχές της Γερμανίας.