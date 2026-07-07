ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Παραίτηση του επικεφαλής της Εκτακτης Επιτροπής Διακυβέρνησης στη Γάζα

Τον δρόμο ανάληψης της διοίκησης της κατεστραμμένης Λωρίδας της Γάζας ανοίγει η χτεσινή απόφαση του επικεφαλής της «Εκτακτης Επιτροπής Διακυβέρνησης» της Χαμάς, Μοχάμεντ Φάρρα, να παραιτηθεί.

Η σχετική ανακοίνωση της Χαμάς συνοδεύεται με τη διευκρίνιση ότι ολοκληρώθηκαν «όλα τα απαραίτητα βήματα για τη μεταφορά εξουσίας» και με την επεξήγηση ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι θα συνεχίσουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όπως και πριν.

Το γεγονός της παραίτησης αντιμετωπίστηκε επιφυλακτικά από τη λεγόμενη «Εθνική Επιτροπή για την Διακυβέρνηση της Γάζας» (NCAG), που θα έχει επικεφαλής τον Παλαιστίνιο τεχνοκράτη Αλί Σάαθ. Η NCAG υπάγεται στο «Συμβούλιο Ειρήνης» του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, το οποίο σε ανακοίνωσή του χτες ανέφερε πως «θα εκτιμήσει τις εξελίξεις στη Γάζα βάσει ενεργειών και όχι υποσχέσεων, ώστε να απαντήσει στις κρίσιμες ανάγκες του λαού της Γάζας». Αναφέρει επίσης ότι αδημονεί να δει την εφαρμογή «των απαραίτητων μηχανισμών για να αναλάβει πλήρως τη διακυβέρνηση της Γάζας η Εθνική Επιτροπή», τονίζει δε πως αυτό θα απαιτήσει «την ενοποίηση όλων των όπλων υπό τον έλεγχο της NCAG, όπως προβλέπεται στο Σχέδιο Ειρήνης για τη Γάζα και στην απόφαση 2803 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Ισραηλινοί αξιωματούχοι απέφυγαν να σχολιάσουν την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι πρόκειται για «ελιγμό άνευ σημασίας» και κατηγορώντας τη Χαμάς πως «φοβάται» ότι οι μεσολαβητές θα την κατηγορήσουν πως «παραβιάζει τη συμφωνία και παρακωλύει την εφαρμογή της».

Τον περασμένο Ιούνη διπλωμάτες από χώρες που κατά καιρούς μεσολαβούν μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς, όπως η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, είχαν κατηγορήσει τη Χαμάς ότι επιχειρεί να παρατείνει τις διαπραγματεύσεις για το θέμα του αφοπλισμού της, εκτιμώντας παράλληλα πως εξίσου σοβαροί κίνδυνοι απορρέουν από την άρνηση του Ισραήλ να εφαρμόσει τους όρους της πρώτης φάσης της εκεχειρίας του 2025.

Στο μεταξύ, στη Λωρίδα της Γάζας ο συνολικός απολογισμός θυμάτων συνεχίζει να αυξάνεται, και από τον εντοπισμό θυμάτων κάτω από τα ερείπια αλλά και λόγω των συνεχιζόμενων επιδρομών του ισραηλινού στρατού.

Χτες το Γραφείο Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα ανέφερε ότι από τις 7 Οκτώβρη 2023 οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει τουλάχιστον 73.028 ανθρώπους και έχουν τραυματίσει τουλάχιστον άλλους 173.571.

Μέσα στο τελευταίο 24ωρο αναφέρθηκαν τουλάχιστον 5 νεκροί και 7 τραυματίες. Ανάμεσα στα θύματα ήταν ένα βρέφος μόλις 4 μηνών στο φυλάκιο της Ράφα, στα σύνορα με την Αίγυπτο, στο οποίο οι ισραηλινές αρχές απαγόρευσαν να περάσει στην αιγυπτιακή πλευρά των συνόρων, παρότι άρρωστο.

Επίσης, το ίδρυμα «Hind Rajab» ανακοίνωσε χτες ότι υπέβαλε αγωγή σε ολλανδικό δικαστήριο κατά των Ισραηλινών βουλευτών Ραμ Μπεν Μπάρακ και Μοσέ Σόλομον για «υποκίνηση σε γενοκτονία».

Νέες επιθέσεις του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

Το Ισραήλ συνέχισε και το τελευταίο τριήμερο τις αεροπορικές επιδρομές στον νότιο Λίβανο, βάλλοντας κυρίως κατά της πόλης Ναμπατίγιε και των περιχώρων της, της πόλη Μαζντάλ Ζουν και χωριών νότια του ποταμού Λιτάνι, προκαλώντας νεκρούς και εκτεταμένες καταστροφές σε κατοικίες και υποδομές. Χτες, αεροπορική επιδρομή σε ΙΧ αυτοκίνητο που κινούνταν σε δρόμο του νότιου Λιβάνου προκάλεσε τον θάνατο μιας διευθύντριας Δημοτικού Σχολείου, της μητέρας της, της αλλοδαπής οικιακής βοηθού τους και ενός Σύρου μετανάστη εργάτη που ταξίδευε μαζί τους. Λίγες ώρες μετά, ο στρατός του Ισραήλ ανατίναξε σπίτια αμάχων με εκρηκτικά στις νότιες μεθοριακές πόλεις Αϊταρούν, Κουνίν και Χούλα.

Στο φόντο των επιθέσεων αυτών, την Κυριακή ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου επανέλαβε ότι ο ισραηλινός στρατός θα παραμείνει στον Λίβανο «όσο καιρό είναι απαραίτητο», ενώ και ο Ισραηλινός επιτελάρχης, αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ, είπε πως ο ισραηλινός στρατός στον Λίβανο θα συνεχίσει να επιχειρεί «αποφασιστικά για να άρει απειλές από το λιβανέζικο έδαφος».

Διαψεύδουν τον Νετανιάχου κοινοτάρχες χωριών με Χριστιανούς

Ο Νετανιάχου, πάντως, μιλώντας ακολούθως στο αμερικανικό δίκτυο «Fox News» ισχυρίστηκε ότι «αρκετά» χριστιανικά χωριά του νότιου Λιβάνου τού ζήτησαν να προσαρτηθούν από το Ισραήλ «για να προστατευτούν από τη Χεζμπολάχ».

Ο έωλος ισχυρισμός του Νετανιάχου διαψεύστηκε στη συνέχεια από κοινοτάρχες χριστιανικών χωριών του νότιου Λιβάνου, που σε δήλωσή τους στο λιβανέζικο πρακτορείο ειδήσεων ΝΝΑ τόνισαν ότι κάτι τέτοιο είναι «απολύτως εκτός συζήτησης».

Νωρίτερα, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Αμερικανό Πρόεδρο Ντ. Τραμπ με αφορμή τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, ο Νετανιάχου πρότεινε να μεταβεί στον Λευκό Οίκο μέσα στις επόμενες βδομάδες, ενδεχομένως μαζί με τον Πρόεδρο του Λιβάνου Ζοζέφ Αούν.

Χτες πάντως ο Αούν δήλωσε ότι οι ισραηλινές κατοχικές δυνάμεις στον νότιο Λίβανο εμποδίζουν τον στρατό της χώρας του να αναπτυχθεί στην περιοχή, και ότι αυτό συνιστά παραβίαση της συμφωνίας - πλαίσιο που υπογράφηκε στις 19 Ιούνη μεταξύ ΗΠΑ, Ισραήλ και Λιβάνου για «σταδιακή» αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων σε «πιλοτικές ζώνες».