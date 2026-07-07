ΗΠΑ

Επιστρατεύεται ο αντικομμουνισμός εν μέσω λαϊκής δυσαρέσκειας

Επιστρατεύοντας τον αντικομμουνισμό, ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του στην Ουάσιγκτον στις 4 Ιούλη για τα 250 χρόνια από τη Διακήρυξη Ανεξαρτησίας των ΗΠΑ προσπάθησε να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του και να διασκεδάσει την αυξανόμενη λαϊκή δυσαρέσκεια, ενόψει και των ενδιάμεσων εκλογών του Νοέμβρη.

Βέβαια, «κομμουνιστές» ο Τραμπ χαρακτηρίζει πατενταρισμένους σοσιαλδημοκράτες της τάσης του Δημοκρατικού Κόμματος ονόματι «Δημοκρατικοί Σοσιαλιστές της Αμερικής». Ωστόσο το αντικομμουνιστικό μένος ουσιαστικά βάζει στο στόχαστρο όποιον αμφισβητεί το καπιταλιστικό σύστημα, που σήμερα σαπίζει και φλέγεται σε όλο τον κόσμο, φέρνει μόνο πολέμου και θυσίες για τους λαούς.

Ο κομμουνισμός, είπε ο Τραμπ, «είναι ο εχθρός του Συντάγματος» και «η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα. Ο κομμουνισμός είναι χαμένος και θα είναι για πάντα. Είναι ο εχθρός των ελεύθερων ανθρώπων παντού στον κόσμο. Δεν λειτουργεί ποτέ». Και πρόσθεσε: «Είμαστε αποφασισμένοι και δεσμευόμαστε προς όλους ότι οι πολίτες των ΗΠΑ θα νικήσουν γρήγορα τον κομμουνισμό (...) Θα τους διώξουμε γρήγορα και θα συνεχίσουμε να χτίζουμε τη χώρα μας μεγαλύτερη και καλύτερη, πιο ισχυρή από ποτέ. Η Αμερική δεν θα γίνει ποτέ κομμουνιστική χώρα!».

Μίλησε για «αναβίωση της κομμουνιστικής απειλής στο έδαφός μας», για «νεοφερμένους που ασπάζονται ιδέες εντελώς αντίθετες με τον τρόπο ζωής και τη μεγάλη μας επιτυχία», αναφερόμενος σαφώς στους σοσιαλδημοκράτες του Δημοκρατικού Κόμματος, που βέβαια κάθε άλλο παρά αμφισβητούν την καπιταλιστική κερδοφορία και εκμετάλλευση, απλώς παρουσιάζουν έναν πιο «ανθρώπινο καπιταλισμό» ως «δημοκρατικό σοσιαλισμό».

Αφορμή ήταν η επικράτηση τεσσάρων τέτοιων υποψηφίων στην πόλη της Νέας Υόρκης και στο Κολοράντο, και άλλων σε Κεντάκι, Νιου Τζέρσεϊ, Οχάιο, Πενσιλβάνια και Τέξας. Αυτό κατά τον Τραμπ συνιστά «πρόβλημα», και προκειμένου να συσπειρώσει τους οπαδούς τους καταφεύγει στον αντικομμουνισμό.

22 οι νεκροί από τον καύσωνα στο Νιου Τζέρσεϊ εν μέσω φιέστας

Στο μεταξύ, ένα 48ωρο μετά τα «ταρατατζούμ» των εορτασμών για την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, η ...ανωτερότητα του σάπιου καπιταλισμού ξεδιπλώθηκε σε όλο της το μεγαλείου, με τουλάχιστον 22 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους από τον καύσωνα (!) σε κεντρικές και βόρειες κομητείες της Πολιτείας Νιου Τζέρσεϊ. Πρόκειται για περιοχές όπου ζουν φτωχά λαϊκά στρώματα, που με την ...ατομική ευθύνη στην οποία τους καταδικάζει το αστικό κράτος δεν μπορούν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες.