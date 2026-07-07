ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Νέα επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο με δεκάδες πυραύλους και εκατοντάδες drones

2026 The Associated Press. All

Ακόμη ένα επικίνδυνο περιστατικό που φανερώνει πως η ένταση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας ανεβαίνει συνέβη στη Νορβηγική Θάλασσα. Η Βρετανία ανακοίνωσε ότι η ομάδα κρούσης του αεροπλανοφόρου της προσεγγίστηκε επανειλημμένα από ένα ρωσικό αεροσκάφος ναυτικής περιπολίας τύπου Bear-F, προτού αυτό

Το περιστατικό σημειώθηκε στις αρχές Ιούλη, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε χτες το βρετανικό υπουργείο Αμυνας.

Στο μεταξύ, ακόμη μια μαζική και πολύνεκρη επίθεση μέσα σε λίγες μέρες πραγματοποίησε χτες νωρίς το πρωί η Ρωσία, με πυραύλους και drones να πλήττουν το Κίεβο προκαλώντας τον θάνατο τουλάχιστον 11 ανθρώπων και δεκάδες τραυματίες. Η πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι η Ρωσία έριξε 68 πυραύλους, περιλαμβανομένων 23 βαλλιστικών και 6 υπερηχητικών, όπως και 351 drones. Την περασμένη βδομάδα μια επίθεση άφησε πίσω της τουλάχιστον 30 νεκρούς και πολλούς τραυματίες.

Ο χθεσινός βομβαρδισμός σημειώθηκε ενόψει της Συνόδου Κορυφής του NATO στην Αγκυρα, όπου ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντ. Τραμπ αναμένεται να έχει συνάντηση με τον Ουκρανό ομόλογό του Β. Ζελένσκι.

Από την πλευρά της η Ουκρανία εντείνει τις επιθέσεις στη Ρωσία και έπληξε προκαλώντας ζημιές στα ρωσικά λιμάνια στη Βαλτική Βισότσκ και Ουστ-Λούγκα στην περιφέρεια του Λένινγκραντ, σύμφωνα με τις ρωσικές αρχές, ενώ στην Κριμαία στην πόλη Κερτς μια γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Τηλεφωνική επικοινωνία με βασικό θέμα την Ουκρανία είχε το Σάββατο με αφορμή τη 250ή επέτειο από την ανεξαρτησία των ΗΠΑ ο Ρώσος Πρόεδρος Βλ. Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντ. Τραμπ.

«Οι Πρόεδροι φυσικά έθιξαν το ζήτημα της διευθέτησης στην Ουκρανία, λαμβάνοντας ιδίως υπόψη την προσεχή συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του NATO στην Τουρκία την 7η και την 8η Ιουλίου», ανέφερε ο Γ. Ουσακόφ, σύμβουλος της ρωσικής προεδρίας για τις διπλωματικές υποθέσεις. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά τη συνδιάλεξή τους, διάρκειας μιας ώρας και 25 λεπτών, οι δυο ηγέτες μίλησαν επίσης για άλλα διεθνή θέματα, όπως το Ιράν και η Μέση Ανατολή.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Β. Ζελένσκι ανακοίνωσε πως συνομίλησε επίσης τηλεφωνικά με τον Ντ. Τραμπ για την «τρέχουσα κατάσταση στα μέτωπα και τις διπλωματικές προσπάθειές μας. Υπάρχει πραγματική προοπτική να λάβει τέλος αυτός ο πόλεμος και η αποφασιστικότητα της Αμερικής είναι καθοριστική». Τραμπ και Ζελένσκι συμφώνησαν «να συνεχίσουμε τις συνομιλίες αυτές κατά τη διάρκεια της Συνόδου του NATO στην Αγκυρα».

Από την πλευρά του ο Τραμπ ισχυρίστηκε χτες ότι «πλησιάζουμε πολύ περισσότερο από ό,τι συνειδητοποιεί ο κόσμος» στην επίτευξη συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου.

Στο μεταξύ, η Μόσχα ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέλαβαν την πόλη Κοστιαντίνιβκα στο Ντονέτσκ, μια στρατηγικής σημασίας τοποθεσία και ένα από τα τελευταία ουκρανικά προπύργια στον δρόμο του ρωσικού στρατού προς τις πόλεις - κλειδιά Κραματόρσκ και Σλοβιάνσκ.

Εμφανιζόμενος στην τηλεόραση με στρατιωτική στολή, ενώπιον του γενικού επιτελείου του, ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ευχαρίστησε τους Ρώσους στρατιώτες, δηλώνοντας ότι η κατάληψη της Κοστιαντίνιβκα είναι «μείζονος στρατηγικής σημασίας».

Από την άλλη, το γενικό επιτελείο στρατού της Ουκρανίας διέψευσε τον ισχυρισμό της Ρωσίας.