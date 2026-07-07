Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΦΛΟΓΕΣ ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΥ
ΣΥΡΙΑ
Επίσκεψη του Μακρόν στη Δαμασκό

Επίσημη επίσκεψη στην πρωτεύουσα της Συρίας ξεκίνησε χτες ο Γάλλος Πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, επιχειρώντας τη διείσδυση γαλλικών μονοπωλιακών ομίλων, στο φόντο των σημαντικών καταστροφών που υπέστη η χώρα από τον ιμπεριαλιστικό πόλεμο του 2011 μέχρι την κατάρρευση της κυβέρνησης του Μπασάρ Ασαντ τον Δεκέμβρη του 2024. Θα έχει συναντήσεις με την κυβέρνηση του Σύρου τζιχαντιστή ομολόγου του, Αχμεντ Αλ Σαράα, ενώ στο αεροδρόμιο της Δαμασκού τον υποδέχτηκε ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασαντ Αλ Σαϊμπάνι, με το συριακό πρακτορείο ειδήσεων SANA να σχολιάζει ότι η επίσκεψη αυτή είναι ένα «κομβικό βήμα στη διαδικασία αποκατάστασης της διεθνούς παρουσίας της Συρίας».

Ο Μακρόν συνοδεύεται από διευθυντικά στελέχη γαλλικών μονοπωλίων, όπως ο Ροντόλφ Σαάντ από τον ναυτιλιακό όμιλο CMA CGM και ο επικεφαλής της «Total Energies», Πατρίκ Πουαγιάν.

Τον Μάη του 2025 ο Μακρόν υποδέχτηκε στη Γαλλία τον τζιχαντιστή Σαράα, από τους πρώτους «Δυτικούς» ηγέτες που έκαναν κάτι τέτοιο.

Ο τελευταίος Γάλλος πρόεδρος που πήγε στη Δαμασκό ήταν ο Νικολά Σαρκοζί το 2008 - 2009, πριν τη ρήξη του Παρισιού με την τότε κυβέρνηση Ασαντ.

    

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