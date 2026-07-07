ΙΡΑΚ

Επιχείρηση «καθαρά χέρια» στη χώρα που «απελευθερώθηκε» από τους ιμπεριαλιστές

«Ζαλίζουν» τα νούμερα του λεηλατημένου δημόσιου πλούτου του Ιράκ, άλλης μιας «απελευθερωμένης» χώρας μετά την ιμπεριαλιστική επέμβαση των ΗΠΑ και των συμμάχων τους το 2003, που έγινε στο όνομα της αποκατάστασης «της ελευθερίας και της δημοκρατίας», στην πραγματικότητα για να βάλουν στο χέρι τον τεράστιο φυσικό πλούτο της, να χαράξουν τους νέους ενεργειακούς και εμπορικούς δρόμους, όπως έγινε και με τις επεμβάσεις που ακολούθησαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής έως τις μέρες μας.

Η υπόθεση «καθαρά χέρια» αλά Ιράκ, πέρα από το ότι φέρνει στο φως τη σαπίλα του καπιταλιστικού συστήματος, είναι σίγουρο ότι αποτελεί ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ μερίδων της αστικής τάξης, ώστε να συνεχιστούν απρόσκοπτα το ξεζούμισμα των λαϊκών στρωμάτων και η «νόμιμη» κλοπή, απόρροια της «νόμιμης» καπιταλιστικής εκμετάλλευσης των εργατών, που παράγουν όλο τον πλούτο, για να τον λυμαίνονται λίγα παράσιτα.

Οι έρευνες για διαφθορά που ξεκίνησε πριν λίγες βδομάδες ο νέος πρωθυπουργός, Αλί Αλ Ζαΐντι (που έχει τη στήριξη των ΗΠΑ), και στο πλαίσιο των οποίων έγιναν και γίνονται δεκάδες συλλήψεις νυν και πρώην αξιωματούχων, αναφέρουν διασπάθιση και υπεξαίρεση κεφαλαίων ύψους 2 τρισ. δολαρίων τα τελευταία 23 χρόνια.

Ο νομικός σύμβουλος του πρωθυπουργού και δικαστής Μουνίρ Χαντάντ αποκάλυψε ότι οι έρευνες σε βάρος των συλληφθέντων συνεχίζονται, και ότι ο τελικός αριθμός επί του παρόντος δεν υπάρχει «γιατί οι συλλήψεις αυξάνονται καθημερινά», στο πλαίσιο διαδοχικών εφόδων της αστυνομίας. Ο Χαντάντ ανέφερε ότι ορισμένοι καταζητούμενοι επιχείρησαν να διαφύγουν στο εξωτερικό ή να καταφύγουν στο αυτόνομο Κουρδιστάν του βόρειου Ιράκ, αλλά δεν γλίτωσαν, γιατί οι κουρδικές αρχές συνεργάστηκαν με τις ιρακινές ομοσπονδιακές αρχές και παρέδωσαν τουλάχιστον 8 κατηγορούμενους.

Σύμφωνα με διεθνή και ιρακινά ΜΜΕ, οι υποθέσεις δεν αφορούν μόνο την «κλασική» υπεξαίρεση δημόσιου χρήματος αλλά και τον «αδικαιολόγητο και υπερβολικό πλουτισμό», που εξετάζεται με αναδρομικές έρευνες τύπου «πόθεν έσχες» και ερευνώνται αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και «ξέπλυμα» χρήματος. Ανάμεσά τους είναι αξιωματούχοι που κατείχαν περισσότερα από 50 ακίνητα ο καθένας (!), καταχωρημένα είτε στο όνομά τους είτε στα ονόματα μελών των οικογενειών τους. Κάτι που βέβαια παρατηρείται και σε άλλες χώρες από τους κεφαλαιοκράτες και τις κυβερνήσεις τους σε βάρος των λαϊκών στρωμάτων, που προσπαθούν να επιβιώσουν και δεν εξασφαλίζουν ούτε τα βασικά.