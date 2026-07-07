ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Προσωρινή διακοπή διαπραγματεύσεων και εκατέρωθεν προετοιμασίες για όλα τα ενδεχόμενα

2026 The Associated Press. All

Σε προσωρινή διακοπή λόγω των τελετών της κηδείας του θρησκευτικού ηγέτη,, και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του - που δολοφονήθηκαν από τους αμερικανοϊσραηλινούς βομβαρδισμούς την πρώτη μέρα του πολέμου στις 28 Φλεβάρη φέτος - έχουν οδηγηθεί οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, ενώ στα σημεία αντιπαράθεσης ξεχωρίζει ο έλεγχος των στρατηγικών

Από την περασμένη Πέμπτη εκατομμύρια Ιρανοί συμμετέχουν στις εκδηλώσεις τιμής σε όλη τη χώρα. Οι δρόμοι της Τεχεράνης πλημμύρισαν την Κυριακή, όπου περνούσε η πομπή με τις σορούς του ηγέτη και της οικογένειάς του ενώ ακούστηκαν και συνθήματα κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Η πομπή αναμένεται να περάσει από την Κομ, την Καρμπάλα του Ιράκ πριν ταφεί την Πέμπτη στη Μασχάντ, έναν από τους σημαντικότερους ιερούς χώρους του σιιτικού Ισλάμ.

Ο Ιρανός Πρόεδρος Μ. Πεζεσκιάν, σχολιάζοντας χτες τα τεράστια πλήθη Ιρανών που συμμετείχαν στις τελετές ύστατου αποχαιρετισμού του Αλί Χαμενεΐ, τις αντιμετώπισε ως ισχυρές ενδείξεις «λαϊκής ενότητας» και πως αυτή είναι «ο μεγαλύτερος άσος του Ιράν».

Η ιρανική τηλεόραση έδειξε πλάνα με τρεις από τους γιους του Χαμενεΐ να στέκονται δίπλα στο φέρετρο. Ομως, δεν εμφανίστηκε ο Μοτζτάμπα, ο γιος που τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης της χώρας.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντ. Τραμπ, δήλωσε ότι «καμία πλευρά δεν θα πυροβολήσει την άλλη κατά τη διάρκεια της κηδείας». Σε συνέντευξή του στο Axios, ο Τραμπ εξέφρασε έκπληξη για τον θρήνο των Ιρανών, λέγοντας ότι πίστευε πως ο κόσμος μισούσε τον Χαμενεΐ και ότι «ίσως είναι ψεύτικα δάκρυα». Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ιρανοί «ικετεύουν για συμφωνία» και ότι οι συνομιλίες με την Τεχεράνη θα συνεχιστούν μετά τις τελετές. «Μπορούμε να τους εξολοθρεύσουμε όλους με ένα χτύπημα, αλλά τότε δεν θα μείνει κανείς για να διαπραγματευτεί», είπε ο Τραμπ σε ένα ακόμη ρεσιτάλ κυνισμού.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι είναι πιθανό να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπ. Νετανιάχου, μετά τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία (7-8 Ιουλίου). «Τα πάμε πολύ καλά. Ο Μπίμπι ξέρει ποιος είναι το αφεντικό», δήλωσε. Ισραηλινοί αξιωματούχοι επιβεβαίωσαν ότι η επίσκεψη μπορεί να γίνει την επόμενη εβδομάδα.

Στην Τεχεράνη, ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, είχε ξεχωριστές συναντήσεις με αντιπροσωπείες της Χαμάς και της Χεζμπολάχ. Δήλωσε ότι το Ιράν θα συνεχίσει να εργάζεται για τον τερματισμό του πολέμου στον Λίβανο σύμφωνα με το «μνημόνιο συνεννόησης» με τις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το IRNA.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, ταξίαρχος Μοχάμεντ Ακραμίνια, τόνισε ότι το Ιράν χρησιμοποιεί την περίοδο εκεχειρίας για να ενισχύσει τις Ενοπλες Δυνάμεις του. «Δεν θα χάσουμε ούτε μια στιγμή ούτε θα το παραμελήσουμε αυτό», είπε. «Εάν οι εχθροί κάνουν λάθος, σίγουρα θα αντιμετωπίσουν μια συντριπτική και αποφασιστική απάντηση από τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις», πρόσθεσε.

Ο Ρώσος αναπληρωτής πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, που βρίσκεται στην Τεχεράνη για την κηδεία Χαμενεΐ, υπογράμμισε το στρατηγικό πλεονέκτημα του Στενού του Ορμούζ για το Ιράν, συγκρίνοντάς το με πυρηνικό όπλο, και προειδοποίησε για πιθανές διαταραχές στη ναυσιπλοΐα. Ο Μεντβέντεφ είπε ακόμη ότι το Ιράν κατέχει ένα «εφεδρικό όπλο» στο Μπαμπ αλ-Μαντέμπ, το στενό που βρίσκεται ανάμεσα στην Υεμένη, στο Τζιμπουτί και την Ερυθραία και συνδέει τον Κόλπο του Αντεν με την Ερυθρά Θάλασσα και τη Διώρυγα του Σουέζ. Προειδοποίησε ότι η ναυτιλία μέσω του βασικού θαλάσσιου σημείου συμφόρησης θα μπορούσε να διαταραχθεί σε περίπτωση ευρύτερης περιφερειακής σύγκρουσης και είπε: «Ελπίζω να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο, αλλά όλες οι χώρες που επιδιώκουν σύγκρουση στην περιοχή θα πρέπει να το θυμούνται αυτό».

Αυξήθηκαν οι διελεύσεις πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ

Στο μεταξύ, αυτή την περίοδο εκεχειρίας ναυτιλιακές εταιρείας και εφοπλιστές προωθούν ολοένα και περισσότερες διελεύσεις εμπορικών πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ αλλά και τη Διώρυγα του Σουέζ.

Το δανέζικο μονοπώλιο θαλάσσιων μεταφορών εμπορευμάτων «Maersk» και το γερμανικό «Hapog-Lloyd» ανακοίνωσαν χτες πως ξεκινούν ξανά τη διέλευση πλοίων τους από τα Στενά του Σουέζ, αντί να κάνουν τον περίπλου της Αφρικής έως το νοτιότερο Ακρωτήρι της Καλής Ελπίδας για να φτάσουν σε εμπορικά λιμάνια χωρών της Δύσης. Η πορεία αυτή - μολονότι μακρύτερη και πιο δαπανηρή - είχε αποφασιστεί ως ασφαλέστερη μετά την έναρξη των αντιποίνων των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα με αφορμή τον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα.

Επίσης στόλος από 10 μεγάλα ιαπωνικά εμπορικά πλοία πέρασε χτες από τα Στενά του Ορμούζ. Από τα 10, τα έξι τάνκερ μετέφεραν περίπου 12 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου (κύρια από τα ΗΑΕ και το Κατάρ), τα δύο μετέφεραν πετροχημικά προϊόντα, ένα οχήματα και ένα εμπορευματοκιβώτια.

Παράλληλα ο πετρελαιοπαραγωγικός οργανισμός OPEC+ ανακοίνωσε την Κυριακή πως συμφώνησε σε περαιτέρω αύξηση των στόχων παραγωγής από τον ερχόμενο Αύγουστο κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα, ενισχύοντας την παγκόσμια προσφορά.

Το ίδιο διάστημα το πρακτορείο Reuters διαπίστωνε πως ο κόσμος απορρόφησε «εντυπωσιακά εύκολα» την απώλεια άνω του 1 δισ. βαρελιών πετρελαίου από την έναρξη του πολέμου με το Ιράν, χάρη στις εναλλακτικές διαδρομές για τις εξαγωγές τους που βρήκαν Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ, επειδή περιορίστηκαν οι αγορές πετρελαίου - πρώτα και κύρια από την Κίνα - και επειδή χώρες σε όλο τον κόσμο άντλησαν περίπου 1 δισ. βαρέλια από τα στρατηγικά τους αποθέματα.