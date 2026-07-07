Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
ΒΙΟΠΑΛΑΙΣΤΕΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
Με τα τρακτέρ στην πόλη διεκδίκησαν την επιβίωσή τους

Σε νέα αγωνιστική κινητοποίηση προχώρησαν οι βιοπαλαιστές αγρότες και κτηνοτρόφοι των Τρικάλων το απόγευμα της Παρασκευής, συνεχίζοντας τη διεκδίκηση μέτρων επιβίωσης απέναντι στα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της πολιτικής της κυβέρνησης και της ΚΑΠ της ΕΕ, που τους οδηγεί στον αφανισμό.

Η κινητοποίηση πήρε τη σκυτάλη από τις αγωνιστικές δράσεις που πραγματοποιήθηκαν το προηγούμενο διάστημα στις υπόλοιπες πόλεις της Θεσσαλίας αλλά και σε άλλες περιοχές, συντονισμένα, μέσα από τις αποφάσεις της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Οι αγροτοκτηνοτρόφοι του νομού παρά τις δυσκολίες, καθώς βρίσκονται στη μέση της καλλιεργητικής περιόδου, ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα της Συντονιστικής Επιτροπής του Μπλόκου Τρικάλων και της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων του νομού και με τα αγροτικά τους μηχανήματα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της πόλης, ενώ αργότερα συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία.

Οπως επεσήμαναν οι παραγωγοί, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωποι με το αυξημένο κόστος παραγωγής, τις χαμηλές τιμές των αγροτικών προϊόντων, τις επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών, τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, στις αποζημιώσεις και στα μέτρα στήριξης. Κατήγγειλαν την κυβέρνηση που αρνείται να προχωρήσει στην ικανοποίηση ακόμα και των δεσμεύσεων που κατέκτησαν στα φετινά μεγαλειώδη μπλόκα, αναδεικνύοντας ότι με την πολιτική που ακολουθεί πολλά στρέμματα έμειναν φέτος ακαλλιέργητα, με τους αγρότες στον κάμπο να βρίσκονται σε αδιέξοδο.

Και με αυτήν την κινητοποίηση οι αγρότες έστειλαν το μήνυμα ότι απέναντι στα παραπάνω προβλήματα, που παραμένουν άλυτα, εκείνοι με τον αγώνα τους απαιτούν άμεσες λύσεις από την κυβέρνηση για τη στήριξη του αγροτικού εισοδήματος, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν να παράγουν και να ζουν αξιοπρεπώς στην ύπαιθρο. Διαμήνυσαν πως ο αγώνας τους θα συνεχιστεί, ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη συμμετοχή τους στο μεγάλο παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη.

    

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