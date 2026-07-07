ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Παράσταση διαμαρτυρίας χθες στο υπουργείο

Δυναμική παράσταση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν χθες οι εργαζόμενοι του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπροστά από την είσοδο του υπουργείου, απαιτώντας αυξήσεις στους μισθούς, να σταματήσουν οι μισθολογικές ανισότητες και ένταξη των παιδιών τους στα summer camps. Προκλητική ήταν για άλλη μια φορά η στάση της ηγεσίας του υπουργείου, που αρνήθηκε να δει τους εργαζόμενους.

«Δεν ζητάμε χάρες, διεκδικούμε!», έλεγε το πανό του Συλλόγου Υπαλλήλων του υπουργείου, τονίζοντας χαρακτηριστικά: «Η υπουργός Εργασίας αρνείται να δει τους υπαλλήλους της. Σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό για τους υπόλοιπους...». Αποδεικνύεται για μία ακόμα φορά ότι η πόρτα της υπουργού είναι κλειστή για όλους τους εργαζόμενους και τα σωματεία τους, είναι όμως ορθάνοιχτη για τους εκπροσώπους του ΣΕΒ και των άλλων εργοδοτικών ενώσεων που της υπαγορεύουν τα αντεργατικά νομοσχέδια. Είναι ορθάνοιχτη για την πρέσβειρα των ΗΠΑ Γκιλφόιλ, την οποία η υπουργός υποδέχτηκε προσωπικά στην είσοδο του υπουργείου...

Η παράσταση διαμαρτυρίας έγινε σε συνέχεια Γενικής Συνέλευσης και κινητοποιήσεων που πραγματοποίησε ο Σύλλογος την προηγούμενες μέρες, και έπειτα από την επαναλαμβανόμενη άρνηση της υπουργού να συναντήσει εκπροσώπους του Συλλόγου. Παρόντες ήταν και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας.

Την απαράδεκτη παρουσία αστυνομικής δύναμης στην είσοδο του υπουργείου την ώρα της συγκέντρωσης κατήγγειλε εκ μέρους των εργαζομένων και του σωματείου ο αντιπρόεδρός του, Μιχαήλ - Αγγελος Καρακαξίδης, τονίζοντας: «Υπάρχουν συνάδελφοι που δεν τους φτάνει ο μισθός για να σταθούν στα πόδια τους, αλλά και συνάδελφοι που έβαλαν βαθιά το χέρι στην τσέπη γιατί δεν υπάρχουν δωρεάν κατασκηνώσεις για τα παιδιά τους. Πέρα από τα βασικά αιτήματα για την επιστροφή του 13ου και 14ου μισθού, διεκδικούμε και επιμέρους αιτήματα για τους υπαλλήλους του φορέα μας. Συνεχίζουμε τον αγώνα μας με τη στάση εργασίας την Τρίτη 14 Ιουλίου, απέναντι στην προσπάθεια της κυβέρνησης για κατάργηση της μονιμότητας των δημοσίων υπαλλήλων».

Ο Σύλλογος Υπαλλήλων Υπουργείου Εργασίας διεκδικεί συμμετοχή στα κλιμάκια της Επιθεώρησης Εργασίας, παιδικές κατασκηνώσεις για τα παιδιά των υπαλλήλων, μονιμοποίηση των συμβασιούχων. Επιπλέον, λένε όχι στην κατάργηση των ΤΔ Επιτροπών του ΕΦΚΑ και στην υπαγωγή της Επιθεώρησης ΑΥΕ στο υπουργείο Ανάπτυξης.