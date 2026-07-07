ΣΕΤΗΠ Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ

Σήμερα η εκδήλωση για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία

Σήμερα Τρίτη, στις 7 μ.μ. στο Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων (Ακαδημίας 50, είσοδος από Σόλωνος), πραγματοποιεί το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Αττικής την ημερίδα του με τίτλο «Σωματική και ψυχική υγεία, ασφάλεια στην εργασία: Δεν είναι πολυτέλεια, είναι δικαίωμα».

Παρεμβάσεις θα πραγματοποιήσουν οι:

Θανάσης Γρίσπος, αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπουργείου Εργασίας. Εφη Τσομάκα, επιμελήτρια Β Ψυχιατρικής ΨΝΑ Δαφνί, γραμματέας του Συλλόγου Εργαζόμενων ΨΝΑ Δαφνί. Γιάννης Ανδρέου, πρόεδρος του ΣΕΤΗΠ. Ανέστης Ιωαννίδης, μέλος του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, εργαζόμενος στον ΟΤΕ. Μαρία Καπελλάκη, γραμματέας του ΔΣ του ΣΕΤΗΠ, εργαζόμενη στη «Unisystems».

Το 1ο Φεστιβάλ του ΣΕΤΗΠ Θεσσαλονίκης

Επίσης σήμερα το Σωματείο Εργαζομένων Τηλεπικοινωνιών - Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) Θεσσαλονίκης οργανώνει το 1ο του Φεστιβάλ, στην πλατεία Μακεδονομάχων (στάση Μετρό «Αγία Σοφία»).

Στη διάρκεια του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με θέμα «Burn-out στην εποχή του ΑΙ», ενώ η βραδιά θα κορυφωθεί με μεγάλο γλέντι με τη «Βουκολική Διαταραχή». Στον χώρο θα υπάρχουν θεματικές εκθέσεις και παιδότοπος.