Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 26
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ
Αντιδράσεις προκαλεί η σύλληψη του αγροτικού γιατρού του Καστελόριζου

Μεγάλες αντιδράσεις συνεχίζει να προκαλεί η σύλληψη του αγροτικού γιατρού του Καστελόριζου, ο οποίος είχε καταγγείλει δημόσια τα ...«κίνητρα παραμονής» που διαφημίζει η κυβέρνηση για τη διαμονή στη νησιωτική Ελλάδα, όπως και άλλα προβλήματα στο ιατρείο του νησιού. Ως «απάντηση» στις καταγγελίες του, ο γιατρός μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα με περιπολικό, με το βίντεο της ντροπής να κάνει τον γύρο του διαδικτύου.

Ο υπουργός Εμπορίας της Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, έσπευσε να «βγάλει την ουρά του απέξω» για τα χάλια της Υγείας και στο συγκεκριμένο νησί, υποστηρίζοντας πως η σύλληψη του αγροτικού ιατρού δεν έχει καμιά σχέση με το ΕΣΥ και επικαλέστηκε «προβλήματα συνεργασίας με τον δήμο και την τοπική κοινωνία». Αλλες αναφορές σε μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι κατατέθηκε μήνυση από τον δήμαρχο για συκοφαντική δυσφήμηση ή από καταστηματάρχη της περιοχής επειδή ο γιατρός διαμαρτυρήθηκε καθώς τα τραπεζοκαθίσματα εμπόδιζαν να περάσει το ασθενοφόρο.

Το θέμα σχολίασε με δήλωσή του ο Γιάννης Γαλανόπουλος, πρόεδρος της ΟΕΝΓΕ, ο οποίος σημειώνει ότι «όποιος αναδεικνύει την κατάντια του συστήματος Υγείας, όποιος χαλάει το αφήγημα του "καλύτερου ΕΣΥ" βρίσκεται σιδηροδέσμιος! Η πολιτική της ιδιωτικοποίησης και εμπορευματοποίησης της Υγείας θέλει γιατρούς σιωπηλούς και φοβισμένους που δεν θα διεκδικούν για τους ίδιους και κυρίως για τους ασθενείς τους. Δεν θα τους περάσει!

Ας μην αναρωτηθούν τι φταίει την επόμενη φορά που θα βγουν άγονες θέσεις για τα νησιά. Ας μην κόπτονται, δήθεν, για τη φυγή των νέων γιατρών στο εξωτερικό. Εχουν ακέραιη την ευθύνη».

    

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