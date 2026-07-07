ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ

Οριακή και επικίνδυνη η κατάσταση στο λιμάνι της Ραφήνας

Τις απαράδεκτες και επικίνδυνες συνθήκες για την ασφάλεια ναυτεργατών, επιβατών και κατοίκων της περιοχής που έχουν διαμορφωθεί στο λιμάνι της Ραφήνας φέρνει το ΚΚΕ στη Βουλή, με Επίκαιρη Ερώτηση προς τον υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το Κόμμα και με αυτή την Ερώτηση στηρίζει τον δίκαιο αγώνα των ναυτεργατικών σωματείων που προχώρησαν σε 24ωρη απεργία την περασμένη Παρασκευή, για την οποία μάλιστα σύρθηκαν στα δικαστήρια.

Αναλυτικά το κείμενο της Επίκαιρης Ερώτησης που υπογράφει ο βουλευτής του Κόμματος Γιάννης Γκιόκας:

«Η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο λιμάνι της Ραφήνας, με ευθύνη της κυβέρνησης και του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών (ΣΑΣ), το οποίο αποτελείται από εκπροσώπους του υπουργείου Ναυτιλίας, των εφοπλιστών, την ΠΝΟ, είναι οριακή και επικίνδυνη. Το ΣΑΣ, με την έγκριση των υφιστάμενων ακτοπλοϊκών δρομολογίων από το υπουργείο Ναυτιλίας, έχει οδηγήσει σε σοβαρή επιδείνωση τις συνθήκες εργασίας των ναυτεργατών και σε σημαντική αύξηση των κινδύνων για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.

Οι μειωμένες οργανικές θέσεις, η εντατικοποίηση της εργασίας, η συστηματική παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης, οι διανυκτερεύσεις πλοίων σε μη ασφαλή αγκυροβόλια εκτός του λιμένα Ραφήνας καθώς και οι ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές, συνθέτουν μια ιδιαίτερα επικίνδυνη κατάσταση για την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα, των πληρωμάτων και των επιβατών. Ηδη μέσα σε αυτές τις συνθήκες και στους "αγώνες δρόμου" των πλοίων, μεταξύ των ανταγωνιζόμενων εταιρειών, σημειώθηκε ατύχημα όπου πλοίο προσέκρουσε στον λιμενοβραχίονα του λιμένα.

Ταυτόχρονα, οι επιλογές αυτές έχουν επιβαρύνει τη ζωή, την ασφάλεια και την καθημερινότητα των κατοίκων της περιοχής και προκαλούν πρόσθετες αρνητικές επιπτώσεις στις υποστελεχωμένες υπάρχουσες λιμενικές υπηρεσίες. Η ανεξέλεγκτη πλέον κυκλοφορία στην περιοχή γύρω από το λιμάνι της Ραφήνας, με πολλαπλάσια οχήματα από αυτά που μπορούν να κυκλοφορούν με ασφάλεια και ανάμεσά τους βυτία με εύφλεκτα υλικά, εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, που εκτός από την πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον, μπορεί να εξελιχθούν σε εγκληματικά δυστυχήματα, όπως αυτά στο Μάτι, τη Μάνδρα, τα Τέμπη, τη "Βιολάντα" κ.α.

Η ευθύνη για όλα αυτά βαρύνει ακέραια τους εφοπλιστές και την κυβέρνηση, που στο όνομα της ανταγωνιστικότητας του κεφαλαίου και του κυνηγιού του μέγιστου κέρδους θυσιάζουν τη ζωή των εργαζομένων.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις των ναυτεργατικών σωματείων που κλιμάκωσαν τη δράση τους με απεργία, αλλά και των τοπικών φορέων, το υπουργείο δεν έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα, ενώ πλησιάζουμε στην κορύφωση της θερινής περιόδου, κατά την οποία η επιβατική κίνηση και τα δρομολόγια θα αυξηθούν σημαντικά τις επόμενες ημέρες.

Ο λαός της περιοχής, οι ναυτεργάτες, δεν έχουν την ανάγκη της προέκτασης των λιμενικών υποδομών και του MasterPlan που αλλοιώνουν τη φυσιογνωμία της περιοχής και εξυπηρετούν τα επιχειρηματικά συμφέροντα των λίγων. Εχουν ανάγκη από σύγχρονες, ασφαλείς λιμενικές υποδομές που θα εξυπηρετούν τις λαϊκές ανάγκες με σεβασμό στο περιβάλλον και την ποιότητα ζωής τους».

Με βάση τα παραπάνω, το ΚΚΕ ρωτά τον αρμόδιο υπουργό ποια μέτρα θα λάβει η κυβέρνηση:

- Για να αυξηθούν οι οργανικές συνθέσεις των πλοίων, να σταματήσει η παραβίαση των ωρών εργασίας και ανάπαυσης των ναυτεργατών και να διασφαλιστεί η εφαρμογή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.

- Για να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι που δημιουργούνται για τη ναυσιπλοΐα, τα πληρώματα, τους επιβάτες και τους κατοίκους της περιοχής, που δημιουργήθηκαν από την αναμόρφωση και την έγκριση δρομολογίων, που οδήγησαν σε μη ασφαλή παραμονή/διανυκτέρευση πλοίων εκτός λιμένα Ραφήνας. Για την ασφάλεια των λιμενικών υποδομών, την ασφαλή κίνηση των πλοίων και για το γεγονός της έλλειψης ρυμουλκού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών.