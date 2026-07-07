ΜΟΥΝΤΟΜΠΑΣΚΕΤ 2027 - ΠΡΟΚΡΙΜΑΤΙΚΑ

Εμπλεξε για τα καλά η Εθνική

Περιπλέκεται σε μεγάλο βαθμό για την Εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών ο στόχος της πρόκρισης στην τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Οι δύο ήττες της ελληνικής ομάδας στο καλοκαιρινό «παράθυρο» της FIBA, πρώτα από τη Ρουμανία με 73-66 στο Βουκουρέστι και έπειτα από την Πορτογαλία με 71-56 στη «Sunel Arena», την έβαλαν σε μεγάλες περιπέτειες, καθώς ολοκλήρωσε την παρουσία της στον 2ο όμιλο της α' φάσης των προκριματικών με απολογισμό 3-3.

Αυτό τη φέρνει σε δύσκολη θέση στον 1o όμιλο της β' φάσης, όπου βάσει του συστήματος διεξαγωγής οι ομάδες μεταφέρουν τη βαθμολογία τους από την α' θέση, και έτσι η Εθνική θα κληθεί να καλύψει το χαμένο έδαφος.

Στον νέο όμιλο μαζί με την Ελλάδα θα είναι η Ισπανία (5-1), η Ουκρανία (4-2), το Μαυροβούνιο (4-2), η Πορτογαλία (3-3) και η Γεωργία (3-3). Την πρόκριση στα τελικά θα πάρουν οι τρεις πρώτες του ομίλου.