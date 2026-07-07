«FLY ATHENS 2026»

Στην 3η θέση ο Καραλής

Μένοντας μακριά από τις γνωστές του υψηλές «πτήσεις» ο Εμμανουήλ Καραλής τερμάτισε 3ος στο φετινό διεθνές μίτινγκ του άλματος επί κοντώ «Fly Athens», που φέτος πραγματοποιήθηκε στο Παναθηναϊκό Στάδιο. Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του αγωνίσματος είχε καλύτερη επίδοση 5,81 μ., ωστόσο στη συνέχεια δεν κατάφερε να βρει το μεγάλο άλμα, έχοντας τρεις αποτυχημένες στα 5,91 μ. Την κορυφή μοιράστηκαν ο Κρις Νίλσεν (ΗΠΑ) και ο Τιμπό Κολέ (Γαλλία), οι οποίοι πέρασαν τα 5,91 μ., με τον Αμερικανό να παίρνει τη νίκη χάρη σε συνολικά καλύτερες προσπάθειες.

Στον αντίστοιχο αγώνα των γυναικών τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν όπως ήθελε η Κατερίνα Στεφανίδη, καθώς ολοκλήρωσε τον αγώνα στη 10η θέση με 4,31 μ., σε μια εμφάνιση μακριά από τα στάνταρ της, ενώ την πρωτιά πήρε η Φινλανδή Βίλμα Χέλτελα με 4,81 μ. Στον ίδιο αγώνα από ελληνικής πλευράς η Αναστασία Ρέτσα είχε καλύτερο άλμα στα 4,21 μ.