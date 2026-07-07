ΒASKET LEAGUE

Βαριές ποινές στους «αιώνιους»

Βαριές ποινές αφαίρεσης βαθμών και χρηματικών προστίμων επέβαλε χτες το απόγευμα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό ο αθλητικός δικαστής του ΕΣΑΚΕ, για τα όσα συνέβησαν μετά τον 5ο τελικό της Basket League 2025 - 2026 και ειδικότερα το επεισόδιο ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων Ταϊρίκ Τζόουνς των «ερυθρολεύκων» και Κέντρικ Ναν των «πρασίνων».

Συγκεκριμένα, οι «αιώνιοι» τιμωρήθηκαν με ποινή αφαίρεσης 2 βαθμών στο πρωτάθλημα της σεζόν 2026 - 2027 και με χρηματικό πρόστιμο ύψους 150.000 ευρώ έκαστος, με τις ποινές να αφορούν τις πράξεις των παικτών τους. Βαριές ήταν και οι ποινές για τους δύο αθλητές, καθώς στον μεν Τζόουνς επιβλήθηκε ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ο δε Ναν τιμωρήθηκε με 2 αγωνιστικές.