FIFA

Ωμή παρέμβαση υπέρ των ΗΠΑ

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει η ωμή παρέμβαση της FIFA υπέρ της Εθνικής ομάδας των ΗΠΑ, με την απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής της Συνομοσπονδίας για αναστολή της ποινής διάρκειας ενός έτους που είχε επιβληθεί στον Φολαρίν Μπαλογκάν για την αποβολή του στο ματς με τη Βοσνία - Ερζεγοβίνη, κάτι που σήμαινε αυτόματα απουσία του από τον αγώνα με το Βέλγιο για τους «16». Ετσι, στο κρίσιμο αυτό ματς οι Αμερικανοί είχαν στη διάθεσή τους τον εν λόγω κομβικό παίκτη τους.

Ακόμα μεγαλύτερη αίσθηση προκάλεσαν οι αποκαλύψεις των «ΝY Times» για παρέμβαση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ προς τον πρόεδρο της FIFA Τζιάνι Ινφαντίνο για το θέμα, με τον ίδιο τον Τραμπ, λίγες ώρες μετά, να παραδέχεται ότι ζήτησε από τους διοικούντες της FIFA να επανεξετάσουν την ποινή στον Μπλαλογκάν, θεωρώντας άδικη την αποβολή του, ενώ χαρακτήρισε «ύποπτο» τον διαιτητή του αγώνα με τη Βοσνία, τον Βραζιλιάνο Ραφαέλ Κλάους.

Η νομική βάση της απόφασης βρίσκεται στο άρθρο 27 του Πειθαρχικού Κώδικα της FIFA, το οποίο επιτρέπει στα αρμόδια δικαστικά όργανα να αναστέλλουν ολικά ή μερικά την εφαρμογή μιας πειθαρχικής ποινής. Ωστόσο αυτό δεν είχε εφαρμοστεί ποτέ μέχρι σήμερα σε Μουντιάλ, ειδικά στην περίπτωση που η ποινή έχει επιβληθεί για συγκεκριμένους λόγους, π.χ. βίαιο μαρκάρισμα, για το οποίο τιμωρήθηκε ο Μπαλογκάν.

Η απόφαση της FIFA ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων από την πλευρά του Βελγίου και γενικότερα από ανθρώπους του ποδοσφαίρου, ενώ την έντονη αντίθεσή της εξέφρασε και η UEFA.