Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
Το σημερινό πρόγραμμα

03.00: ΗΠΑ - Βέλγιο (ΕΡΤ1)

19.00: Αργεντινή - Αίγυπτος (ΕΡΤ2 Σπορ)

23.00: Ελβετία - Κολομβία (ΕΡΤ2 Σπορ)

    

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ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
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