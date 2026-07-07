Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 31
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΒΡΑΖΙΛΙΑ - ΝΟΡΒΗΓΙΑ 1-2
Επέλαση των «Βίκινγκς»

Ιστορική πρόκριση στους «8», αφήνοντας εκτός τη «Σελεσάο»

Συνεχίζει την επέλασή της στα γήπεδα του Μουντιάλ 2026 η Νορβηγία, η οποία έφτασε σε μια ιστορική πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης, αφήνοντας εκτός τη Βραζιλία. Οι «Βίκινγκς» με πρωταγωνιστή τον Ερλινγκ Χάαλαντ επικράτησαν 2-1 στον αγώνα για τους «16», με τη «Σελεσάο» να αποκλείεται πρόωρα για άλλη μια φορά και να μένει εκτός διεκδίκησης του τροπαίου για 6ο συνεχόμενο Μουντιάλ. Επίσης οι Νορβηγοί διατήρησαν την εξαιρετική παράδοση που έχουν απέναντι στους Βραζιλιάνους, όντας αήττητοι σε συνολικά 5 ματς που έχουν παίξει μεταξύ τους οι δύο χώρες, με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες. Στα προημιτελικά η Νορβηγία θα αντιμετωπίσει την Αγγλία.

Σε ένα ανοιχτό ματς η Νορβηγία άντεξε στο πρώτο μέρος, με τον τερματοφύλακά της, Νίλαντ, να αποκρούει πέναλτι του Γκιμαράες στα πρώτα λεπτά και να κάνει κι άλλες σωτήριες επεμβάσεις. Στην επανάληψη οι Νορβηγοί ισορρόπησαν και άσκησαν τη δική τους πίεση, με τον Χάαλαντ να βρίσκει δίχτυα σε δύο καίρια σημεία (80', 90') και να ανοίγει τον δρόμο για τα προημιτελικά. Το μόνο που κατάφερε η Βραζιλία ήταν να μειώσει στις καθυστερήσεις με πέναλτι του Νεϊμάρ.

Bραζιλία: Αλισον, Ντανίλο, Μαρκίνιος, Γκάμπριελ, Σάντος, Ραγιάν (67' Σάντος), Γκιμαράες (79' Εντερσον), Κασεμίρο, Μαρτινέλι (67' Νεϊμάρ), Κούνια (58' Εντρικ), Βινίσιους.

Σε ιστορική επιτυχία έφτασε η Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ

Associated Press

Σε ιστορική επιτυχία έφτασε η Νορβηγία του Ερλινγκ Χάαλαντ
Νορβηγία: Νίλαντ, Ρίερσον (63' Ορσνες), Αγερ, Χέγκεμ, Βόλφε (90'+5 Εστινγκαρντ), Οντεγκαρντ, Μπέργκε, Μπεργκ, Σέρλοτ (46' Μπομπ), Νούσα (46' Σιέλντρουπ), Χάαλαντ.

    

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