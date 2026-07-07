ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΜΑΤΣ

Στους Λατίνους ο πρώτος λόγος

Το «παζλ» της προημιτελικής φάσης του φετινού Μουντιάλ συμπληρώνεται σήμερα με το φινάλε της φάσης των «32», που το πρόγραμμά του περιλαμβάνει τρία ματς μέσα από τα οποία θα δοθούν τα εναπομείναντα «εισιτήρια» για την οκτάδα.

Στην Ατλάντα η παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή, με την ιδιότητα του φαβορί και θέλοντας να κάνει ένα ακόμα βήμα προς τον τελικό, αντιμετωπίζει την Αίγυπτο, που προέρχεται από σπουδαία πρόκριση επί της Αυστραλίας.

Λατινοαμερικάνικο φαβορί υπάρχει και στο επόμενο σημερινό ματς, όπου η Κολομβία, διατηρώντας υψηλές βλέψεις, αναμετριέται με τη σκληροτράχηλη και έμπειρη Ελβετία, σε αγώνα που θα γίνει στο Βανκούβερ του Καναδά.

Τα ξημερώματα της Τρίτης ώρα Ελλάδας, στο ματς που έμοιαζε να έχει τις πιο λεπτές ισορροπίες μεταξύ των δύο ομάδων, οι διοργανώτριες ΗΠΑ αντιμετώπιζαν το Βέλγιο στο Σιάτλ, στη σκιά των όσων συνέβησαν με την υπόθεση Μπαλογκάν.