Associated Press
Η Αγγλία, παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Μπέλιγχαμ προηγήθηκε 2-0, με τους οικοδεσπότες όμως να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν άμεσα, ενώ είχαν και διαδοχικές ευκαιρίες με τον Ραούλ Χιμένες για να ισοφαρίσουν πριν την ανάπαυλα.
Στο ξεκίνημα της επανάληψης η αποβολή του Κουάνσα άλλαξε τις ισορροπίες, ωστόσο τα «τρία λιοντάρια» πήραν ξανά προβάδισμα δύο γκολ χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Κέιν, ενώ είχαν και δοκάρι. Και πάλι όμως η απάντηση του Μεξικού ήταν άμεση, μειώνοντας με δικό του εύστοχο πέναλτι. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, παρά την πίεση των Μεξικανών, η Αγγλία «επιβίωσε» και πήρε την πρόκριση.
Μεξικό: Ράνχελ, Σάντσες (79' Φιδάλγο), Μόντες (46' Αλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες), Μόρα (61' Σαντιάγκο Χιμένες), Αλβαράδο, Ραούλ Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες).
Αγγλία: Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκεΐ, Ο' Ράιλι (75' Σπενς), Αντερσον (75' Μπερν), Ράις, Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90' Ρότζερς).