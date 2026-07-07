ΜΕΞΙΚΟ - ΑΓΓΛΙΑ 2-3

Ορθια και στους «8»

Associated Press

Δείχνοντας χαρακτήρα όταν έμεινε με 10 παίκτες, η Αγγλία πανηγύρισε την πρόκριση στα προημιτελικά του Μουντιάλ 2026 χάρη στη σπουδαία νίκη της με 3-2 επί του Μεξικού στο ιστορικό στάδιο «Αζτέκα» για τη φάση των «16» (Μπέλιγχαμ 36', 38', Κέιν 60' πέναλτι - Κινιόνες 42', Ραούλ Χιμένες 69' πέναλτι). Σε ένα από τα καλύτερα ματς της διοργάνωσης μέχρι τώρα (από το οποίο δεν έλειψαν και τα απρόοπτα, λόγω καιρού, με καθυστέρηση της έναρξης για μία ώρα), οι παίκτες του Τόμας Τούχελ πραγματοποίησαν την πιο ολοκληρωμένη εμφάνισή τους μέχρι τώρα στο φετινό Μουντιάλ και έκαμψαν τη σθεναρή αντίσταση των Μεξικανών.

Η Αγγλία, παίρνοντας την πρωτοβουλία των κινήσεων μετά το πρώτο δεκάλεπτο, με πρωταγωνιστή και δις σκόρερ τον Μπέλιγχαμ προηγήθηκε 2-0, με τους οικοδεσπότες όμως να βγάζουν αντίδραση και να μειώνουν άμεσα, ενώ είχαν και διαδοχικές ευκαιρίες με τον Ραούλ Χιμένες για να ισοφαρίσουν πριν την ανάπαυλα.

Στο ξεκίνημα της επανάληψης η αποβολή του Κουάνσα άλλαξε τις ισορροπίες, ωστόσο τα «τρία λιοντάρια» πήραν ξανά προβάδισμα δύο γκολ χάρη σε εύστοχο πέναλτι του Κέιν, ενώ είχαν και δοκάρι. Και πάλι όμως η απάντηση του Μεξικού ήταν άμεση, μειώνοντας με δικό του εύστοχο πέναλτι. Στο τελευταίο εικοσάλεπτο, παρά την πίεση των Μεξικανών, η Αγγλία «επιβίωσε» και πήρε την πρόκριση.

Μεξικό: Ράνχελ, Σάντσες (79' Φιδάλγο), Μόντες (46' Αλβαρες), Βάσκες, Γκαγιάρδο, Λίρα, Ρόμο (61' Γκουτιέρες), Μόρα (61' Σαντιάγκο Χιμένες), Αλβαράδο, Ραούλ Χιμένες, Κινιόνες (81' Μαρτίνες).

Αγγλία: Πίκφορντ, Κουάνσα, Κόνσα, Γκεΐ, Ο' Ράιλι (75' Σπενς), Αντερσον (75' Μπερν), Ράις, Σάκα (57' Στόουνς), Μπέλιγχαμ, Γκόρντον, Κέιν (90' Ρότζερς).