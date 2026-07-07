Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 28
ΔΙΕΘΝΗ
ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.- Δύο άνθρωποι έχασαν χτες τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε συγκρότημα κατοικιών στο Οφενμπουργκ της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Εκεί βρήκαν έναν άνδρα νεκρό και μια γυναίκα σοβαρά τραυματισμένη, η οποία ωστόσο υπέκυψε λίγο αργότερα στα τραύματά της, ενώ βρισκόταν ήδη στο νοσοκομείο. Μέχρι χτες δεν είχαν διευκρινιστεί η ταυτότητα των δύο ατόμων και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνέβη το περιστατικό, ούτε και τα κίνητρα του δράστη ή των δραστών.

ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ.- Την έναρξη «επείγουσας έρευνας» ζήτησε στις 3 Ιουλίου το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για την κλιμάκωση της βίας στην πόλη Ομπέιντ του Σουδάν, που πολιορκούν παραστρατιωτικοί των «Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης» ενάντια στον σουδανικό στρατό. Ζητά επίσης από τη Διεθνή Ανεξάρτητη Αποστολή Διερεύνησης των Γεγονότων στο Σουδάν να διενεργήσει «επείγουσα έρευνα για τις παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και σχετικά διεθνή εγκλήματα που φέρονται να διαπράχθηκαν».

ΛΟΝΔΙΝΟ.- Ο ηγέτης του εθνικιστικού κόμματος «Reform UK», Νάιτζελ Φάρατζ, κατηγορείται σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Sunday Times» πως δέχθηκε οικονομική στήριξη και διάφορες παροχές από τον στενό συνεργάτη του, Τζορτζ Κότρελ, που έχει καταδικαστεί για ποινικά αδικήματα. Η υπόθεση έρχεται να προστεθεί στην έρευνα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη σχετικά με αδήλωτες δωρεές ύψους 5 εκατ. λιρών που φέρεται να έλαβε ο Φάρατζ από τον επενδυτή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων Κρίστοφερ Χάρμπορν.

    

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ΚΟΣΜΟΣ
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