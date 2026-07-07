ΑΣΙΑ - ΕΙΡΗΝΙΚΟΣ

Νέα σινο-ρωσική άσκηση για την «περιφερειακή σταθερότητα»

Xinhua

Τα βήματά τους στη στρατιωτική εκπαίδευση συντονίζουν σταθεράκαιπου χτες άρχισαν νέα κοινά γυμνάσια στον Ειρηνικό, με την ετήσια ναυτική άσκηση «Joint Sea 2026», που φέτος διεξάγεται στα ύδατα και στον εναέριο χώρο κοντά στην παραθαλάσσια πόλη Τσινγκτάο στην επαρχία Σαντόνγκ της ανατολικής Κίνα.

Οπως ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Αμυνας, η άσκηση - που ολοκληρώνεται στις 13 Ιούλη - «αποτελεί μέρος του ετήσιου σχεδίου συνεργασίας μεταξύ των δύο στρατών για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ασφαλείας και τη διασφάλιση της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας». Μετά από αυτή, μάλιστα, τμήματα των δυνάμεων που συμμετείχαν και από τις δύο πλευρές θα πραγματοποιήσουν κοινή θαλάσσια περιπολία σε περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού, όπως προστέθηκε.

Από ρωσικής πλευράς στην άσκηση συμμετέχουν το καταδρομικό κατευθυνόμενων πυραύλων «Varyag», η φρεγάτα «Rezkiy», το υποβρύχιο «Ufa» και το σκάφος διάσωσης «Igor Belousov». Η δε κινεζική πλευρά έχει αναπτύξει τα αντιτορπιλικά κατευθυνόμενων πυραύλων «Kaifeng» και «Anshan», τη φρεγάτα κατευθυνόμενων πυραύλων «Wuhu», το ολοκληρωμένο πλοίο ανεφοδιασμού «Kekexilihu», το υποβρύχιο πλοίο διάσωσης «Yangchenghu» και ένα υποβρύχιο.

Στο μεταξύ, χτες ο κινεζικός στρατός πραγματοποίησε δοκιμαστική εκτόξευση στρατηγικού πυραύλου από υποβρύχιο, στο πλαίσιο της οποίας ο πύραυλος προσγειώθηκε σε «καθορισμένα ύδατα» του Ειρηνικού.

Η υπουργός Εξωτερικών της Αυστραλίας, Πένι Γουόνγκ, υποστήριξε ότι «η προτεινόμενη αυτή δοκιμή εντάσσεται στο πλαίσιο της ταχείας στρατιωτικής ενίσχυσης της Κίνας, η οποία στερείται διαφάνεια και διαβεβαιώσεις για τις προθέσεις της, τις οποίες αναμένει η περιοχή».

Το Τόκιο εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» «για την αυξημένη δραστηριότητα του κινεζικού στρατού», προσθέτοντας ότι η ιαπωνική Ακτοφυλακή είχε ενημερωθεί την Κυριακή από τις κινεζικές αρχές για διαστημικά συντρίμμια που ενδέχεται να πέσουν εντός της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης της Ιαπωνίας.

Η δε κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι ενημερώθηκε για την προγραμματισμένη εκτόξευση λίγες ώρες πριν την πραγματοποίησή της.

Σε μια παράλληλη εξέλιξη, η κινεζική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι θα διεξαγάγει «περιπολίες επιβολής του νόμου» στα ανατολικά της Ταϊβάν («ύδατα δικαιοδοσίας της Κίνας», όπως τα περιέγραψε διευκρινιστικά) και ότι «θα προστατεύσει με αποφασιστικότητα την εδαφική κυριαρχία της Κίνας, καθώς και τα θαλάσσια δικαιώματα και συμφέροντά της». Από τη πλευρά της η ταϊβανέζικη Ακτοφυλακή ανακοίνωσε πως «θα συνεχίσει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να εκδιώξει με δύναμη τα κινεζικά σκάφη που παρενοχλούν τα ύδατά μας, να υπερασπιστεί με αποφασιστικότητα την εθνική κυριαρχία και να διασφαλίσει την ασφάλεια των θαλάσσιων περιοχών μας».