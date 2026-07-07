ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Νομοσχέδιο για αυστηροποίηση των ποινών και στη Χιλή

Το παράδειγμα ...«πολιτισμένων χωρών της (ευρωπαϊκής) Δύσης» για την αντιμετώπιση της νεανικής παραβατικότητας με μεθόδους κάθε άλλο παρά κατάλληλες ακολουθούν τώρα και χώρες της Λατινικής Αμερικής, όπως βεβαιώνει το νομοσχέδιο που ετοιμάζει η ακροδεξιά κυβέρνηση Α. Καστ της Χιλής για την τιμωρία ανηλίκων από 16 ετών που διώκονται για σοβαρά εγκλήματα. Οπως ανακοίνωσε τη βδομάδα που πέρασε ο υπουργός Ασφαλείας της χώρας, με τη νομοθετική ρύθμιση που σχεδιάζεται, άτομα άνω των 16 χρονών που κατηγορούνται για σοβαρά ποινικά αδικήματα, όπως «ανθρωποκτονίες, καταστροφές, εμπρησμούς ή βιασμούς (...) θα δικάζονται όπως οι ενήλικοι».

Διεθνή πρακτορεία μετέδιδαν ότι ήδη στη συγκεκριμένη χώρα ένα άτομο θεωρείται υπεύθυνο από ποινική σκοπιά μόλις συμπληρώσει τα 14 χρόνια του.

Μετά την ανάμειξη εφήβων σε ληστεία κατά την οποία σκοτώθηκε και ο 12χρονος γιος μιας οικογένειας που ήταν ο στόχος, η δικαιολογημένη ανησυχία που μεγαλώνει στη χώρα, άρχισε να αξιοποιείται ακόμα περισσότερο για την ενίσχυση διατάξεων που το αστικό κράτος θα μπορεί να αξιοποιεί πολλαπλά κατά του λαϊκού κινήματος. Ταυτόχρονα, η αντιμετώπιση ενός φαινομένου με πολλαπλά κοινωνικές και βαθιές αιτίες ανάγεται σε ζήτημα νομικό, με το κράτος που ευθύνεται σε μεγάλο μέρος για την επέκτασή του να προβάλλεται ως δήθεν μέρος της λύσης.

Μάλιστα η κυβέρνηση επιδιώκει να προωθήσει το νομοσχέδιο με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, δηλαδή δίνοντας στα δυο σώματα του Κοινοβουλίου μόνο ένα 6ήμερο για να συζητήσει και να αποφασίσει.