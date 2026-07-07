ΕΥΡΩΠΗ

Υψηλές θερμοκρασίες και μεγάλες πυρκαγιές

Συνεχίζονται οι υψηλές θερμοκρασίες σε μεγάλες ζώνες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι έρχεται και νέο κύμα καύσωνα. Την ίδια στιγμή εκτιμάται ότι σε όλη τη Γηραιά Ηπειρο περίπου το 20% των νοικοκυριών διαθέτει κλιματιστικό.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι πληθυσμοί δοκιμάζονται από τέτοιες θερμοκρασίες. Ολα τα τελευταία καλοκαίρια ο υδράργυρος «εκτοξεύεται», ωστόσο οι αστικές κυβερνήσεις δεν έχουν λάβει ουσιαστικά μέτρα πρόληψης για την προστασία του πληθυσμού, σε μια περίοδο μάλιστα που η επίθεση κατά των εργατικών - λαϊκών στρωμάτων κλιμακώνεται ολόπλευρα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα οικονομικά περιθώρια να διαχειριστούν τις συνέπειες που έχουν τέτοια κλιματικά δεδομένα για την υγεία, την καθημερινότητά τους κ.λπ. Πολλά ρεπορτάζ θυμίζουν ότι το 2003 στην Ευρώπη είχαν πεθάνει περίπου 70.000 άτομα, στη διάρκεια παρατεταμένου καύσωνα.

Στο μεταξύ, τις υψηλές θερμοκρασίες συνοδεύουν πλέον σε πολλές χώρες και σοβαρές πυρκαγιές που έχουν ξεσπάσει.

Στη νότια περιφέρεια της Γαλλίας, Ανατολικά Πυρηναία, έγιναν στάχτη πάνω από 13.500 στρέμματα κοντά στο όρος Κανιγκού. Στην Ισπανία, στη βορειοανατολική Καταλονία, μια δασική πυρκαγιά κοντά στη Ζιρόνα έφτασε να απειλεί και τις τουριστικές παραλίες της Κόστα Μπράβα, ενώ οι καπνοί έφτασαν μέχρι και τη νήσο της Μαγιόρκα. Στην Πορτογαλία τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης κάηκαν σε φωτιά στη βόρεια Βουζέλα, που χτες φερόταν να έχει τεθεί υπό έλεγχο.