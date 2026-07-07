ΚΟΖΑΝΗ

Κάλεσμα σωματείων στο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο φορέων

Σε μαζική συμμετοχή στο πανδυτικομακεδονικό συλλαλητήριο της Πέμπτης 9 Ιούλη, στις 8.30 μ.μ. στην κεντρική πλατεία Κοζάνης, καλούν με ανακοινώσεις τους το Σωματείο Εργατοτεχνιτών και Εργαζόμενων στην Ενέργεια (ΣΕΕΕΝ) και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αλληλεγγύης Συνταξιούχων ΔΕΗ (ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ), διεκδικώντας να μην κλείσουν ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 και τα ορυχεία.

Το ΣΕΕΕΝ στο κάλεσμά του θυμίζει τις υποσχέσεις τάχα για «δίκαιη μετάβαση», για «αλλαγή παραγωγικού μοντέλου», ενεργειακές κοινότητες και «πράσινες» επενδύσεις, που αποδείχθηκε ότι τελικά σήμαιναν ακριβότερα εισαγόμενα καύσιμα, γεγονός που - όπως τονίζει το Σωματείο - επιβαρύνει τον λαό και υπονομεύει την ενεργειακή επάρκεια της χώρας.

Παράλληλα υπογραμμίζει ότι η πολιτική αυτή υπηρετεί την αύξηση της κερδοφορίας των ενεργειακών ομίλων, την ώρα που τα λαϊκά νοικοκυριά αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερες δυσκολίες. Στο πλαίσιο αυτό, σημειώνει πως η πείρα των τελευταίων χρόνων αναδεικνύει την ανάγκη σύγκρουσης με τη στρατηγική της ΕΕ στην Ενέργεια, επισημαίνοντας ότι μόνο μέσα από τον οργανωμένο αγώνα κατάφερε ο λαός να καθυστερήσει ή να αποτρέψει ορισμένους από τους σχεδιασμούς που προωθούνταν σε βάρος του.

Από την πλευρά του ο ΠΑΣΑΣ ΔΕΗ αναφέρεται μεταξύ άλλων στην πρόσφατη ανατίναξη των εκσκαφέων στη Μαυροπηγή, χαρακτηρίζοντάς την ενέργεια με ιδιαίτερο συμβολισμό, που αποτυπώνει την απαξίωση και καταστροφή παραγωγικών υποδομών τις οποίες δημιούργησε ο ελληνικός λαός. Χαρακτηρίζει την απολιγνιτοποίηση διαχρονικό έγκλημα με συγκεκριμένες πολιτικές ευθύνες, οι οποίες βαραίνουν τις κυβερνήσεις ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, για την εφαρμογή των κατευθύνσεων της ΕΕ στην Ενέργεια. Οπως τονίζει, οι επιλογές αυτές οδήγησαν στην ενεργειακή φτώχεια, στην ανεργία και στην ερήμωση της Δυτικής Μακεδονίας, την ίδια στιγμή που οι ενεργειακοί όμιλοι καταγράφουν υψηλή κερδοφορία.

Τα δύο σωματεία καλούν εργαζόμενους, συνταξιούχους και τον λαό της περιοχής να δώσουν μαζικό «παρών» στο συλλαλητήριο, διεκδικώντας να μην κλείσουν ο ΑΗΣ Πτολεμαΐδας 5 και τα ορυχεία, επαναλειτουργία των λιγνιτικών μονάδων με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ ΑΕ, να υπογραφούν Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς, ρεύμα και θέρμανση φτηνά για όλο τον λαό, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας και Ρύπων.

Ταυτόχρονα καλούν να δυναμώσει συνολικά ο αγώνας για την αποτροπή αυτής της πολιτικής, που απαξιώνει ενεργειακές πηγές της χώρας μας για τα κέρδη των ομίλων, για την πλήρη αξιοποίησή τους, ώστε να καλυφθούν στο ακέραιο οι ενεργειακές ανάγκες του λαού και της χώρας.