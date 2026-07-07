ΣΥΝΔΙΚΑΤΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ - ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΠΟΤΩΝ ΑΤΤΙΚΗΣ

Αύξηση κατά 43% στις αρχαιρεσίες, χιλιάδες εργαζόμενοι έδωσαν το «παρών»

Κατά 43% αυξήθηκαν οι ψηφίσαντες στις πρόσφατες αρχαιρεσίες του Συνδικάτου Γάλακτος - Τροφίμων - Ποτών Αττικής, διαμορφώνοντας ένα αισιόδοξο και ελπιδοφόρο αποτέλεσμα, καθώς χιλιάδες εργαζόμενοι και εργαζόμενες έδωσαν το «παρών», συμμετείχαν μαζικά, πήραν θέση και έστειλαν ισχυρό μήνυμα ότι η δύναμη βρίσκεται στη συλλογική οργάνωση και στον αγώνα.

Συγκεκριμένα η συμμετοχή στις αρχαιρεσίες του 2026 έφτασε τους 2.400 ψηφίσαντες από 1.684 στις αρχαιρεσίες του 2023, αύξηση σχεδόν 43%. Η ΔΑΣ πήρε 2.399 ψήφους.

Επίσης οι αντιπρόσωποι που εκλέγονται για την Ομοσπονδία Γάλακτος, Τροφίμων και Ποτών αυξήθηκαν από 18 σε 27 και για το Εργατικό Κέντρο Αθήνας από 17 σε 25.

Το Συνδικάτο τονίζει πως πρόκειται για ένα σημαντικό βήμα για το ίδιο και συνολικά για το εργατικό κίνημα. Ιδιαίτερη σημασία έχει η μεγάλη άνοδος της συμμετοχής από τα εργοστάσια, με εργαζόμενους σε μεγάλους χώρους δουλειάς να αψηφούν την εργοδοτική τρομοκρατία, συμμετέχοντας μαζικά στις εκλογές.

Το Συνδικάτο χαιρετίζει «όλους τους εργαζόμενους που συμμετείχαν στις εκλογές, όλους όσοι βοήθησαν να φτάσει η κάλπη σε κάθε εργοστάσιο, σε κάθε επιχείρηση, σε κάθε χώρο δουλειάς. Χαιρετίζουμε ιδιαίτερα τους νέους εργαζόμενους, τους μετανάστες συναδέλφους, όσους έκαναν για πρώτη φορά το βήμα να οργανωθούν και να στηρίξουν το Συνδικάτο. (...) χαιρετίζουμε τις γυναίκες συναδέλφισσες που δεν "μασάνε" και συμμετείχαν κόντρα στις απειλές των εργοδοτών, και ψήφισαν μαζικά για το δικό τους Συνδικάτο ακόμα και κάτω από την εποπτεία εργοδηγών τμηματαρχών και διευθυντών. Αυτό δείχνει ότι έχουν δύναμη, θάρρος και πείσμα. Αυτά τα στοιχεία είναι που θέλουμε να μπολιάσουμε το κίνημα, να κάνει βήματα εμπρός για νέους, μεγάλους αγώνες.

Το μήνυμα των εκλογών είναι καθαρό: Οσο δυναμώνει το Συνδικάτο, τόσο δυναμώνει η φωνή των εργαζομένων. Οσο περισσότεροι οργανώνονται, τόσο δυσκολότερα η εργοδοσία μπορεί να επιβάλει σιωπή, φόβο και αυθαιρεσία».

Επισημαίνει ότι η απάντηση στην κυβέρνηση και τους βιομηχάνους είναι ο δρόμος της συλλογικής οργάνωσης, της αλληλεγγύης και της ανυποχώρητης πάλης, ενάντια στη λογική των σωτήρων και της σταθερότητας που ενταφιάζει τα δικαιώματα των εργαζομένων.

Με τη δύναμη που του έδωσαν οι εργαζόμενοι, το Συνδικάτο καλεί σε ένα ακόμα αγωνιστικό ραντεβού στη ΔΕΘ, στις 5 Σεπτέμβρη, για να πλημμυρίσει η Θεσσαλονίκη και «να ακουστεί η μόνη αυθεντική φωνή του λαού, αυτή που μιλά για τους αγώνες, τα δικαιώματα, τις ανάγκες μας. Να ακουστεί σε όλη την Ελλάδα από τη Θεσσαλονίκη η φωνή των εργατών και των εργαζομένων που λένε δεν πάει άλλο!».