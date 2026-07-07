Πραγματικό συνέδριο εργατών, γιορτή για την εργατική τάξη της περιοχής

Το ΕΚ παραμένει στα χέρια των εργατών | Μαζικές και ζωντανές διαδικασίες - απάντηση στην εργοδοσία και τη σαπίλα των εργατοπατέρων

Από νωρίς το πρωί της Κυριακής, μέσα και έξω από το κτίριο του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στη Χαλκίδα επικρατούσε ενθουσιασμός και αγωνιστική αισιοδοξία.

Εργαζόμενοι από διάφορους κλάδους, από κάθε γωνιά της Εύβοιας, βιομηχανικοί εργάτες, εμποροϋπάλληλοι, δασεργάτες, οικοδόμοι και διανομείς, μέσα σε κλίμα μαχητικότητας και αποφασιστικότητας να υπερασπιστούν το Εργατικό τους Κέντρο.

Ανάμεσά τους εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, μητέρες με τα παιδιά τους στην αγκαλιά και τα καροτσάκια, να δίνουν ακούραστα και με αυταπάρνηση τη μάχη για την υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου των αγώνων και της ζωής μέχρι την τελευταία στιγμή. Ξεχωριστές στιγμές, που αποτέλεσαν μια ακόμη απάντηση στη σαπίλα του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού και τις οποίες μόνο η εργατική τάξη μπορεί να προσφέρει με την ενότητα και τη δύναμη που δίνει η συλλογική και οργανωμένη δράση.

Σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων

Οι εικόνες αυτές, αλλά και τα όσα εξελίσσονται στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, αναδεικνύουν τη σύγκρουση δύο διαφορετικών κόσμων: Από τη μία ο κόσμος της εργατιάς και από την άλλη τα τσιράκια της εργοδοσίας στο εργατικό κίνημα.

Από τη μία οι εργαζόμενοι με τις οικογένειές τους, με τις αγωνίες, τα προβλήματα και τις ανάγκες, με τα όνειρα και τις διεκδικήσεις τους. Και από την άλλη οι άνθρωποι της εργοδοσίας και του εκατομμυριούχου προέδρου της ΓΣΕΕ Παναγόπουλου. Αυτοί που, πλήρως απαξιωμένοι στη συνείδηση της εργατικής τάξης, επέλεξαν για μια ακόμα φορά να απέχουν από το συνέδριο, μην τολμώντας να σταθούν απέναντι στα σωματεία και τους εργαζόμενους.





Η σπουδαία μάχη που δόθηκε αποτελεί σημαντική παρακαταθήκη για ολόκληρο το εργατικό κίνημα της περιοχής. Βοηθάει να βγουν πολύτιμα συμπεράσματα για το πού μπορούν να φτάσουν η επίθεση και οι μεθοδεύσεις της εργοδοσίας και των εργατοπατέρων για να βάλουν στο χέρι ένα Εργατικό Κέντρο ή Συνδικάτο. Από την άλλη αποκαλύπτει τη δύναμη που έχει στα χέρια της η εργατική τάξη με τον οργανωμένο και συλλογικό της αγώνα, με το πείσμα και την πίστη στο δίκιο της.

Η μάχη αυτή δόθηκε σε μία περίοδο που η εργατική τάξη και ο λαός φορτώνονται με νέα δυσβάστακτα βάρη και η αντεργατική επίθεση κλιμακώνεται, με την εργοδοσία και τα κόμματά της να απαιτούν νέες θυσίες για τους πολέμους και τα κέρδη των ομίλων. Σε αυτές τις συνθήκες, βαθιάς εμπλοκής στον πόλεμο και στροφής στην πολεμική οικονομία, οι επιχειρηματικοί όμιλοι απαιτούν «σιγή νεκροταφείου» στους χώρους δουλειάς, ώστε πιο εύκολα να τσακίζουν δικαιώματα και να εντείνουν την εκμετάλλευση.

Η Χαλκίδα, η Εύβοια, καθώς και η γειτονική βιομηχανική ζώνη Οινοφύτων - Σχηματαρίου αποτελούν μία περιοχή στρατηγικής σημασίας για το κεφάλαιο και τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης για την ανάπτυξη της καπιταλιστικής οικονομίας σε μια σειρά κλάδους. Είναι τόπος παραγωγής και διαμετακόμισης Ενέργειας, δραστηριοποιούνται μονοπωλιακοί όμιλοι βαριάς βιομηχανίας, μεγάλοι επιχειρηματικοί όμιλοι στον κλάδο των τροφίμων και άλλους, υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη του τουριστικού και κατασκευαστικού κεφαλαίου, διαθέτει ναυπηγείο και λιμάνια, ενώ γειτνιάζει με την Αττική.

Αντώνης Κούκουρας: Δεν τους πέρασε, δεν θα τους περάσει!

Δεν είναι τυχαία λοιπόν η επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας και η χρονική στιγμή που εξαπολύεται, καθώς βασικός όρος για να διασφαλίσει η αστική τάξη τα συμφέροντα και τα κέρδη της, είναι η καταστολή και η ενσωμάτωση του εργατικού - λαϊκού κινήματος.

Κόντρα σε αυτή την πραγματικότητα, κάλεσμα να δυναμώσουν η συσπείρωση και η ενότητα των εργαζομένων και των σωματείων της περιοχής απηύθυνε μιλώντας στο συνέδριο και αναπτύσσοντας την κρισιμότητα και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται, ο Αντώνης Κούκουρας, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

«Η σημερινή μας Συνέλευση δεν είναι σημαντική μόνο γιατί θα συντονίσουμε τα βήματά μας, θα ανταλλάξουμε γνώμες και απόψεις για το πώς θα γίνουμε οι εργαζόμενοι και τα σωματεία μας πιο ισχυρά απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε από κυβέρνηση και εργοδοσία. Ξεχωρίζει και για τον εξής λόγο: Είναι μια Συνέλευση μάχης με την ίδια την εργοδοσία και τα τσιράκια της μέσα στο εργατικό κίνημα», σημείωσε και τόνισε:

«Κάποιοι νόμιζαν ότι με δικαστήρια, συκοφαντίες και απειλές θα ξαναβάλουν λουκέτο στο Εργατικό Κέντρο. Τα τελευταία τους καλέσματα για αποχή είναι μια ακόμα απόδειξη της ανυποληψίας και της κατρακύλας τους. Δεν τους πέρασε, δεν θα τους περάσει!

Είμαστε εμείς εδώ, οι δημοκρατικά εκλεγμένοι αντιπρόσωποι από τα Σωματεία μας, οι τίμιοι συνδικαλιστές που δεν θα επιτρέψουμε τη μεγάλη εργοδοσία και τους εργατοπατέρες να διαλύσουν το Εργατικό Κέντρο.

Προχωράμε αποφασιστικά, όπως απαιτούν οι συνθήκες, όπως έχουν ανάγκη οι εργαζόμενοι και τα Σωματεία μας, αγωνιστικά, πρωτοπόρα, στηρίζουμε και συντονίζουμε την πάλη των εργαζομένων. Αυτή η ανάγκη είναι μεγαλύτερη από ποτέ γιατί κυβέρνηση και εργοδοσία εξαπολύουν συντονισμένη επίθεση σε κάθε πτυχή της ζωής μας».

Αναφέρθηκε στη βρώμικη επίθεση της ομάδας του Παναγόπουλου και την προσπάθεια να ανακόψουν την αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου, υπογραμμίζοντας σχετικά με τη στάση τους:

«Είμαστε πραγματικά δύο κόσμοι! Και σήμερα εδώ φωτίζει ο κόσμος των εργαζομένων, του αγώνα και της συλλογικότητας.

Αυτοί με τη νοθεία, την αποχή, τα δικαστήρια και τα επιχειρηματικά συμφέροντα και εμείς με τα Σωματεία, τις συλλογικές διαδικασίες, την ουσιαστική συζήτηση.

Ας αναρωτηθεί ο καθένας και η καθεμιά: Μπορεί το Εργατικό Κέντρο να λειτουργήσει υπέρ των εργαζομένων, όταν το ίδιο και τα Σωματεία βρίσκονται σε έναν διαρκή κυκεώνα, με αγωγές, ασφαλιστικά, αιτήματα για προσωρινές διοικήσεις και εξώδικα, με οικονομικό στραγγαλισμό; Μπορεί να γίνει ανασύνταξη του κινήματος έχοντας στα πόδια μας αντί για τα σημαντικά και κύρια, αυτές τις τρικλοποδιές και την επίθεση που στήνει η εργοδοσία, ο εκατομμυριούχος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, που "συγκυβερνά" με τη ΝΔ εντός και εκτός ΓΣΕΕ; Αυτούς εξυπηρετούν οι ντόπιοι υποστηρικτές τους που δρουν μέσα στο εργατικό κίνημα.

Κανένας τίμιος συνδικαλιστής και εργαζόμενος, ανεξάρτητα από τις επιμέρους διαφορετικές του προσεγγίσεις, δεν μπορεί να ανέχεται αυτές τις ενέργειες. Εχουμε υποχρέωση να δυναμώσουμε τον αγώνα, έχοντας καθαρό ποιους έχουμε απέναντι και ποιους δίπλα μας».

Ξεκαθάρισε ακόμα ότι δεν είναι «μάχη για τις καρέκλες» ή «μάχη παρατάξεων», όπως επιχειρούν κάποιοι να παρουσιάσουν για να φύγει η συζήτηση από την ουσία, αλλά επίθεση ενάντια στην ίδια την εργατική τάξη και το κίνημά της, ενώ υπογράμμισε ότι αρκεί να αναλογιστεί κανείς ποιον ενοχλεί η δράση του Εργατικού Κέντρου, για να οδηγηθεί στο συμπέρασμα για ποιον δουλεύουν όλοι αυτοί.

Σημείωσε ότι η εργοδοσία της περιοχής και οι κυβερνήσεις είχαν καλομάθει να έχουν στα χέρια τους ένα Εργατικό Κέντρο κλειστό, με τους εργαζόμενους να ζητάνε βοήθεια και να «τρώνε πόρτα». Να μην εμφανίζεται το Εργατικό Κέντρο στους χώρους δουλειάς, να μη βγάζει άχνα για τα εργοδοτικά εγκλήματα, να μη στηρίζει τις διεκδικήσεις των σωματείων, να μη γίνονται μαζικές κινητοποιήσεις παρά κάποιες λίγες, θλιβερές συναθροίσεις, να μην παίρνει θέση το εργατικό κίνημα για τον πόλεμο, τις γενοκτονίες, τα εγκλήματα όπως τα Τέμπη, να μη συμπορεύεται το εργατικό κίνημα με άλλα τμήματα του λαού όπως οι αγρότες, οι αυτοαπασχολούμενοι, η νεολαία, να μην αναπτύσσει την αλληλεγγύη σε πληγέντες από φυσικές καταστροφές, ενάντια σε πλειστηριασμούς, σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, να μην παίρνει πρωτοβουλίες για όλες τις πτυχές της ζωής του λαού, όπως η Παιδεία, η Υγεία, ο Πολιτισμός.

«Αλλά τους το λέμε και σήμερα να το ακούσουν καλά, για να το συνηθίσουν: Το είχαν κλειστό, οι εργαζόμενοι το άνοιξαν και δεν ξαναγυρνάει πίσω! Το Εργατικό Κέντρο δεν παραδίδεται στα χέρια τους! Δεν θα το επιτρέψουμε!», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Αντώνης Κούκουρας.

Μέρος της επίθεσης η προσπάθεια οικονομικού στραγγαλισμού

Τον οικονομικό απολογισμό, αποδεικνύοντας με οικονομικά στοιχεία την επιχείρηση οικονομικού στραγγαλισμού του Εργατικού Κέντρου, με ευθύνη της κυβέρνησης και της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ με «πρώτο βιολί» τον Παναγόπουλο, παρουσίασε στο συνέδριο ο Δημήτρης Λιάσκος, απερχόμενος ταμίας του ΕΚ Εύβοιας.

Σημείωσε ότι το Εργατικό Κέντρο, από τον Ιούλιο του 2025 έως και σήμερα, αντιμετωπίζει την πιο δύσκολη οικονομική κατάσταση σε όλη του την ιστορία. Μια κατάσταση που η διοίκηση με τα πρωτοβάθμια σωματεία μέλη του μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα.

Οπως σημείωσε, η χρηματοδότηση του ΕΚΕ σταμάτησε τελείως για 6μισι μήνες (Μάης 2025 έως τέλος Νοέμβρη 2025), ενώ επισήμανε ότι με απόφαση της κυβέρνησης της ΝΔ, από τον Ιούνη του 2025 και μετά, τα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα χρηματοδοτούνται από τον ΕΛΕΚ (Ειδικός Λογαριασμός Επαγγελματικής Κατάρτισης), πρόεδρος του οποίου είναι ο ίδιος ο ελεγχόμενος, εκατομμυριούχος πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Παναγόπουλος. Το συνολικό ποσό μάλιστα που οφείλει σήμερα ο ΕΛΕΚ στο ΕΚΕ ξεπερνά τις 43.000 ευρώ, χρήματα που αφορούν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και λειτουργικά έξοδα, τα οποία μέχρι σήμερα καλύπτουν τα σωματεία.

Αποδείχτηκε ότι η διοίκηση και τα εργατικά σωματεία έχουν τη δύναμη να αποκρούσουν και αυτή την επίθεση. Οπως είπε: «Εχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια όλοι μαζί για να έχουμε ένα Εργατικό Κέντρο δίπλα στους εργαζόμενους. Και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα δείχνουν ότι είμαστε σε σωστό δρόμο!».

Πλούσια πείρα και μαχητική υπεράσπιση του Εργατικού Κέντρου

Πλούσια πείρα από τις διεκδικήσεις και τη δράση των σωματείων μετέφεραν στο συνέδριο οι αντιπρόσωποι των συνδικάτων, συμβάλλοντας με τις παρεμβάσεις τους στη ζωντανή συζήτηση, αναδεικνύοντας τις πραγματικές αιτίες πίσω από την επίθεση στο Εργατικό Κέντρο και διατρανώνοντας την αποφασιστικότητά τους να υπερασπιστούν την αγωνιστική του πορεία.

Την πείρα από τον αγώνα των ρετσινάδων - δασεργατών της Βόρειας Εύβοιας, που συνεχίζεται με την απεργία και την κάθοδο στην Αθήνα στις 15 Ιούλη, έχοντας τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου, μετέφερε στο συνέδριο ο Μπάμπης Τσιβίκας, πρόεδρος του Σωματείου Ρητινοκαλλιεργητών - Δασεργατών, τονίζοντας ότι χρειαζόμαστε Εργατικό Κέντρο που να είναι στήριγμα των σωματείων και των εργαζομένων, κέντρο οργάνωσης και συντονισμού των αγώνων.

Στις συνθήκες εντατικοποίησης και βαριάς εκμετάλλευσης των εργαζομένων, πάνω στις οποίες αναπτύσσεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων του τουρισμού στην περιοχή της Εύβοιας, στάθηκε η Ελπίδα Διονυσίου, γραμματέας του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού, επισημαίνοντας παράλληλα την αγωνιστική δράση του συνδικάτου με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας.

«Είμαστε σήμερα εδώ μετά από συγκεκριμένο αίτημα αντιπροσώπων, με σκοπό το Εργατικό Κέντρο να παραμείνει στα χέρια των εργαζομένων όπως ήταν εδώ και έναν χρόνο», τόνισε η Χαρούλα Χρυσάγη, πρόεδρος της Ενωσης Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, υπογραμμίζοντας ότι «η συγκεκριμένη μάχη δεν γίνεται ούτε για τις καρέκλες ούτε μεταξύ προσώπων. Είναι μάχη μεταξύ των εργαζομένων και της εργοδοσίας».

«Το Εργατικό Κέντρο ανήκει αποκλειστικά στους εργαζόμενους και στα Σωματεία. Για εμάς δημοκρατικές διαδικασίες είναι αυτό που γίνεται σήμερα εδώ», τόνισε από την πλευρά του ο Κώστας Ντούρμας, πρόεδρος του Σωματείου «Κελαϊδίτης ΕΠΕ», αναδεικνύοντας πως το Εργατικό Κέντρο με τη δράση του είναι πραγματικό αποκούμπι των εργαζομένων.

Η Κατερίνα Δημάκη, γραμματέας του Συνδικάτου Μετάλλου Εύβοιας, επισήμανε ότι κριτήριο για το τι εργατικό κίνημα χρειαζόμαστε σήμερα και το τι πρέπει να καταφέρουμε πρέπει να είναι οι σύγχρονες ανάγκες μας, τονίζοντας παράλληλα ότι «για να κερδίσουμε εμείς, πρέπει να χάσουν αυτοί».

«Σήμερα είναι μια μεγάλη μέρα για το εργατικό κίνημα της Εύβοιας», τόνισε ο Γιώργος Παπαδόπουλος, πρόεδρος του Συνδικάτου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ιστιαίας - Αιδηψού, σημειώνοντας ότι «όπως πριν έναν χρόνο οι εργαζόμενοι και τα συνδικάτα έστειλαν το δυναμικό μήνυμα για "Συνδικάτα εργατών και όχι των εργοδοτών", έτσι και τώρα θα υπερασπιστούμε το Εργατικό Κέντρο μας».

«Είναι ηθική υποχρέωση όλων μας να στηρίξουμε το Εργατικό Κέντρο και την αγωνιστική του διοίκηση», τόνισε η Γεωργία Μπαμπά, από το Σωματείο Εργαζομένων «Μιμίκος», αναφερόμενη στη στήριξη που είχαν από τους συνδικαλιστές που σήμερα βρίσκονται στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας στο να στήσουν το σωματείο τους και να οργανώσουν τις διεκδικήσεις τους.

Στις συνθήκες δουλειάς και καθημερινότητας, που σε συνδυασμό με τον πόλεμο στη γειτονιά μας και τη στροφή στην πολεμική οικονομία διαμορφώνουν μια εκρηκτική κατάσταση, στάθηκε ο Σταύρος Κολιοφούτης, από την Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας, σημειώνοντας ότι σε αυτές τις συνθήκες και την επιδίωξη της αστικής τάξης να επιβάλλει σιωπητήριο στις διεκδικήσεις των εργαζομένων, οφείλεται η επίθεση στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας.

Στη δράση του Συνδικάτου Οικοδόμων Εύβοιας αναφέρθηκε ο Σοφοκλής Τόγιας, επισημαίνοντας την εργοδοτική αυθαιρεσία που κυριαρχεί στα μεγάλα κατασκευαστικά έργα της περιοχής, αλλά και την πολύτιμη παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της η απεργία της 24ης Ιούνη, που οργανώθηκε με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου.

Στα όσα κατέκτησαν οι εργαζόμενοι στο πτηνοσφαγείο του «Μιμίκου», οργανώνοντας την πάλη και συλλογική τους δράση με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου, στάθηκε η Ελενα Γκέκα, από το Σωματείο Εργαζομένων στον «Μιμίκο», κάνοντας παράλληλα αναφορά και στις δράσεις αλληλεγγύης που έχουν αναπτυχθεί με πρωτοβουλία της αγωνιστικής διοίκησης.

«Σήμερα γίνεται ένα τέτοιο συνέδριο, όπως λέει και το σύνθημά μας. Εργατικό Κέντρο Εύβοιας των εργατών και όχι των νόθων και των εργοδοτών. Ακούγεται η φωνή των εργαζομένων και όχι της εργοδοσίας. Λείπουν αυτοί που όλο τον προηγούμενο καιρό προσπαθούσαν να βάλουν εμπόδια στη δράση και τη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου, που με νοθείες, ψευτιές, με απαγόρευσή του να μπει στους χώρους δουλειάς και με βρώμικες επιθέσεις επιχειρούν να το φέρουν στις μαύρες μέρες του παρελθόντος», τόνισε μεταξύ άλλων ο Γιάννης Τζαβάρας, πρόεδρος του Συνδικάτου Τροφίμων και Ποτών Εύβοιας, και σημείωσε ότι η ζωντανή συζήτηση, η ανταλλαγή της πείρας και η αποφασιστικότητα όλων να υπερασπιστούν την αγωνιστική πορεία του Εργατικού Κέντρου είναι η καλύτερη απάντηση στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας του Παναγόπουλου.