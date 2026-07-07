ΟΛΜΕ

Ιστορική νίκη για την «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»

Πρώτη δύναμη για πρώτη φορά μετά το 1980 σε μία από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες του Δημοσίου

Το μεγάλο βήμα έγινε! Οι χιλιάδες καθηγητές και καθηγήτριες σε όλη τη χώρα με την ψήφο τους ανέδειξαν για πρώτη φορά μετά από 46 χρόνια πρώτη δύναμη την «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» σε μία από τις μεγαλύτερες Ομοσπονδίες του Δημοσίου, την ΟΛΜΕ.

Αυτό το αποτέλεσμα σημειώθηκε με σημαντική αύξηση της συμμετοχής στις αρχαιρεσίες των ΕΛΜΕ (31.703 από 29.541) και των αντιπροσώπων κατά 28.

Συγκεκριμένα, στις αρχαιρεσίες ψήφισαν 324 αντιπρόσωποι και τα 323 έγκυρα ψηφοδέλτια κατανέμονται ως εξής:

«Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών»: 85 ψήφοι, 26,2% και 3 έδρες (από 67 ψήφους, 22,6% και 3 έδρες το 2024).

ΔΑΚΕ: 83 ψήφοι, 25,6% και 3 έδρες (από 80 ψήφους, 27% και 3 έδρες).

«Παρεμβάσεις»: 60 ψήφοι, 18,5% και 2 έδρες (από 56 ψήφους, 18,9% και 2 έδρες).

ΣΥΝΕΚ: 54 ψήφοι, 16,7% και 2 έδρες (από 60 ψήφους, 20,3% και 2 έδρες).

ΠΕΚ: 31 ψήφοι, 9,6% και 1 έδρα (από 26 ψήφους, 8,8% και 1 έδρα).

Διάφοροι: 10 ψήφους (3,1%).

Οπως αναφέρει η «Αγωνιστική Συσπείρωση», «πρόκειται για ένα ηχηρό, ξεκάθαρο μήνυμα καταδίκης της πολιτικής της κυβέρνησης καθώς και των συνδικαλιστικών δυνάμεων της βολικής αντιπολίτευσης των κομμάτων της σοσιαλδημοκρατίας, αποκαθηλώνοντας την κυβερνητική παράταξη της ΝΔ από την 1η θέση, σε μια περίοδο που πληθαίνουν οι κίνδυνοι από την πολεμική εμπλοκή της χώρας μας, που η κυβέρνηση κλιμακώνει την αντιλαϊκή επίθεση στη ζωή των εργαζομένων, επιδιώκοντας να έχει και συνταγματική "βούλα".

Το αποτέλεσμα αυτό είναι νίκη των χιλιάδων εκπαιδευτικών που δίνουν καθημερινά τη μάχη μέσα στην τάξη για τη μόρφωση των παιδιών, χωρίς καμία στήριξη από την κυβέρνηση. Που πάλεψαν ενάντια στην κατηγοριοποίηση, στην υποβάθμιση των σχολείων, στην τρομοκρατία και τον κυβερνητικό αυταρχισμό. Είναι νίκη των ίδιων των εκπαιδευτικών που διεκδικούν δουλειά και ζωή με αξιοπρέπεια, που ζητούν ένα συνδικάτο ζωντανό, μαχητικό, και όχι συνδικάτο που βάζει πλάτη στους κυβερνητικούς σχεδιασμούς».

Δύναμη που θα κατατεθεί στους αγώνες

«Η άνοδος σε ψήφους, αντιπροσώπους και ποσοστό για 5οσυνεχόμενο Συνέδριο και η ανάδειξή της σε 1η δύναμη και στην ΟΛΜΕ στο 22οΣυνέδριο είναι ένα αποφασιστικό βήμα για να ανατραπούν ο συμβιβασμός και η αδράνεια στην Ομοσπονδία μας», τονίζει η «Αγωνιστική Συσπείρωση Εκπαιδευτικών» και προσθέτει:

«Αποτελεί συνέχεια των θετικών, ελπιδοφόρων αποτελεσμάτων σε μια σειρά Ομοσπονδίες του Δημοσίου, όπως η ΔΟΕ, η ΟΕΝΓΕ, αλλά και στην ίδια την ΑΔΕΔΥ, σε μια σειρά Εργατικά Κέντρα και Ομοσπονδίες του ιδιωτικού τομέα.

Από αύριο κιόλας η δύναμη αυτή κατατίθεται εκεί που ανήκει: Στην προσπάθεια να αναπτυχθούν ακόμα περισσότεροι αγώνες για τα δικαιώματα των μαθητών στη μόρφωση και για τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών, μαζί με τους γονείς και τους μαθητές.

Οι αντιπρόσωποι της ΑΣΕ που πήραν τον λόγο στις τρεις ημέρες του Συνεδρίου μετέφεραν τον παλμό των ΕΛΜΕ και των σχολείων από όλη τη χώρα. Με τεκμηριωμένες τοποθετήσεις ανέδειξαν τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα της καθημερινότητας των εκπαιδευτικών, δίνοντας φωνή στις αγωνίες, στις ανάγκες και τις διεκδικήσεις του κλάδου».

Το 22ο Συνέδριο της ΟΛΜΕ αποφάσισε πρόγραμμα δράσης με πρώτο σταθμό την πανδημοσιοϋπαλληλική στάση εργασίας της ΑΔΕΔΥ στις 14 Ιούλη, ενάντια στην αναθεώρηση του Συντάγματος και στην άρση της μονιμότητας, έπειτα τη μαζική συμμετοχή στο παλλαϊκό συλλαλητήριο της ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη, καθώς και κύκλο Γενικών Συνελεύσεων και κοινών συσκέψεων με γονείς, ενώσεις και την ΑΣΓΜΕ, για την οργάνωση του αγώνα με την έναρξη της σχολικής χρονιάς.