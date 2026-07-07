Τρίτη 7 Ιούλη 2026
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Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
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Η νέα διοίκηση του ΕΚ Εύβοιας
Η νέα διοίκηση του ΕΚ Εύβοιας
Στις εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου συμμετείχαν δύο ψηφοδέλτια: Το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συνεργασίας», που είχε την απόλυτη πλειοψηφία στο απερχόμενο ΔΣ, και το νεοεμφανιζόμενο ψηφοδέλτιο «Ενότητα Εργαζομένων Εύβοιας».

Πρώτη δύναμη με απόλυτη πλειοψηφία αναδείχθηκε η «Αγωνιστική Συνεργασία», με 63 ψήφους και 13 έδρες στο νέο ΔΣ, ενώ η «Ενότητα Εργαζομένων Εύβοιας» έλαβε 8 ψήφους και 2 έδρες.

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, με τους δεκάδες αντιπροσώπους και εργαζόμενους που παρέμειναν μέχρι αργά το απόγευμα στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας να ξεσπούν σε χειροκροτήματα και συνθήματα.

Αμεσα η συγκρότηση σε Σώμα και ένταση της δράσης

Με τις εξελίξεις και τη συσσώρευση των προβλημάτων να μην αφήνουν περιθώρια, άμεσα το απόγευμα της Κυριακής συγκλήθηκε συνεδρίαση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου, όπου συγκροτήθηκε σε σώμα και εξελέγη νέο προεδρείο, με τον Αντώνη Κούκουρα να παραμένει στη θέση του προέδρου.

Ηδη μάλιστα τη χθεσινή μέρα, και στο πλαίσιο απόφασης της Γενικής Συνέλευσης για κλιμάκωση της δράσης, έγιναν παρεμβάσεις στο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, με αίτημα τη δημιουργία Μεικτών Επιτροπών και την ενημέρωση για τα μέτρα υγείας και ασφάλειας ενόψει της καλοκαιρινής περιόδου. Ενώ για σήμερα Τρίτη έχει προγραμματιστεί παρέμβαση στη διοίκηση του τοπικού καταστήματος της ΔΥΠΑ, σχετικά με ζητήματα που αφορούν τους δασεργάτες και τους απολυμένους της ΛΑΡΚΟ, καθώς και στο Τμήμα Εκδοσης Αδειών και Παραμονής Μεταναστών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με αφορμή τη λήξη των συμβάσεων των υπαλλήλων της υπηρεσίας και τις σοβαρές επιπτώσεις για την έκδοση εγγράφων σε χιλιάδες μετανάστες εργάτες.

Παράλληλα πάρθηκαν αποφάσεις για άμεσες πρωτοβουλίες και δράσεις γύρω από μια σειρά ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και ο λαός της περιοχής, με ορίζοντα το μεγάλο συλλαλητήριο των συνδικάτων στις 5 Σεπτέμβρη στη ΔΕΘ, με το Εργατικό Κέντρο να επιστρέφει άμεσα στους εργαζόμενους την εμπιστοσύνη που έδειξαν, με κλιμάκωση της δράσης και συνέχιση των πολύμορφων πρωτοβουλιών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

    
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