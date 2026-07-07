Τρίτη 7 Ιούλη 2026
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ
Σελίδα 24
ΕΡΓΑΤΙΚΑ
ΕΚΤΑΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΥΒΟΙΑΣ

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας παραμένει στα χέρια των εργατών! Η εργατική τάξη της περιοχής, κόντρα στη λυσσαλέα επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας των εργατοπατέρων του Παναγόπουλου, έδειξε ξανά την εμπιστοσύνη της στους αγωνιστές που βρίσκονται τα τελευταία χρόνια στη διοίκηση και υπερασπίστηκαν την αγωνιστική πορεία που έχει χαράξει το Εργατικό Κέντρο τα τελευταία χρόνια.

Οι εργαζόμενοι, τα σωματεία τους και το εργατικό κίνημα της Εύβοιας διοργάνωσαν την Κυριακή 5 Ιούλη ένα πραγματικό συνέδριο εργατών, με μαζική συμμετοχή, μέσα σε κλίμα αγωνιστικής ανάτασης, μια γιορτή για την εργατική τάξη της περιοχής. Και το κατάφεραν αντιμετωπίζοντας και υπερνικώντας κάθε εμπόδιο που έβαλαν μπροστά τους η εργοδοσία, οι μηχανισμοί της στο εργατικό κίνημα και τα κόμματά της.

Με όπλο την ενότητα και τη συσπείρωσή τους έστειλαν ξεκάθαρο μήνυμα: «Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα είναι των εργατών και όχι των νόθων και των εργοδοτών»! Εδωσαν έτσι νέα πνοή και δύναμη στους αγώνες και τις διεκδικήσεις τους, αφού κατοχύρωσαν ότι το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει να είναι πραγματικό αποκούμπι απέναντι στην ένταση της αντεργατικής επίθεσης από την κυβέρνηση και τους επιχειρηματικούς ομίλους.

Η συμμετοχή των αντιπροσώπων στις διαδικασίες του συνεδρίου, η μαζική παρουσία εργαζομένων, εκπροσώπων συλλόγων, συνδικάτων και μαζικών φορέων από ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα, η ζωντανή συζήτηση και ανταλλαγή πείρας, ακύρωσαν στην πράξη την απέλπιδα προσπάθεια της ομάδας συνδικαλιστών της ΠΑΣΚΕ, της ΝΔ και του Τσίπρα να απαξιώσουν τις διαδικασίες του συνεδρίου, φτάνοντας μάλιστα στην πρωτοφανή για το συνδικαλιστικό κίνημα ενέργεια, να καλέσουν σε αποχή από το συνέδριο.

Ο «Ριζοσπάστης» παρουσιάζει σήμερα την πλούσια συζήτηση στο έκτακτο συνέδριο, αποτυπώνοντας τα σημαντικά βήματα που κατακτούν τα σωματεία και το Εργατικό Κέντρο στην Εύβοια, τις πολύτιμες παρακαταθήκες που είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν απέναντι σε εργοδοσία, κράτος και εργατοπατέρες.

    

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