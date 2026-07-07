Θερμός αγωνιστικός χαιρετισμός από εκπροσώπους φορέων της περιοχής

Δίπλα στην αγωνιστική διοίκηση του ΕΚ Εύβοιας, τους εργαζόμενους και τα σωματεία της περιοχής βρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων και μαζικών φορέων, αντιπροσωπείες των Εργατικών Κέντρων Λιβαδειάς, Λαμίας, Θήβας και Φωκίδας, συνδικάτων της Στερεάς Ελλάδας, σωματείων εργαζομένων του Δημοσίου, του κινήματος των ΑμεΑ κ.λπ.

Χαιρέτισαν τις εργασίες του συνεδρίου, εκφράζοντας τη στήριξή τους και δηλώνοντας ότι θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό τους στην επίθεση που δέχονται από την εργοδοσία και να παίρνουν από κοινού πρωτοβουλίες για τα προβλήματα που αφορούν την εργατική τάξη. Μια παρουσία εκπροσώπων που αναδεικνύει το κύρος της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, την ευρύτερη αποδοχή της και τον κοινό βηματισμό που έχει αποκτήσει με συνδικάτα, συλλόγους και μαζικούς φορείς σε ολόκληρη τη Στερεά Ελλάδα.

Την αλληλεγγύη στο ΕΚ Εύβοιας, ειδικά σε αυτήν την περίοδο που οι «εντολοδόχοι» της ηγετικής ομάδας της ΓΣΕΕ χτυπάνε τη δράση του, μετέφερε ο Κώστας Κολιούσης, πρόεδρος του ΕΚ Λιβαδειάς. Σημείωσε ότι «στο τέλος της ημέρας μετράει η εμπιστοσύνη των εργαζομένων», ενώ επισήμανε πως επιθέσεις που δεν πέρασαν έχουν γίνει και στο ΕΚ Λιβαδειάς.

Οι εργάτες της περιοχής έχουν δώσει τόσα χρόνια κοινούς αγώνες με κοινό βηματισμό, και για αυτό άλλωστε η δράση του Εργατικού Κέντρου είναι «καρφί στο μάτι» των εργοδοτών και του εκατομμυριούχου Παναγόπουλου, τόνισε Γιώργος Καβάλος, αντιπρόεδρος του ΕΚ Θήβας. Ενώ, ο Γιώργος Οικονόμου, πρόεδρος ΕΚ Λαμίας, στάθηκε στη συμβολή και στήριξη του ΕΚ Εύβοιας σε αγώνες που έχουν αναπτυχθεί σε ολόκληρη τη Στερεά, όπως αυτός της ΛΑΡΚΟ, επισημαίνοντας ότι «τα έβαλε με τον συμβιβασμό και την υποταγή, για αυτό και κυνηγιέται από την εργοδοσία και τον εργοδοτικό και κυβερνητικό συνδικαλισμό».

Από την πλευρά του ο Νίκος Αλμπάνης, μέλος ΔΣ Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων ΑμεΑ «Ηλιαχτίδα», μετέφερε πως από τότε που άλλαξε ο συσχετισμός στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας υπέρ των εργαζομένων, το γονεϊκό κίνημα της περιοχής βρήκε συμπαράσταση στους αγώνες του. Επίσης διαβάστηκε χαιρετιστήριο μήνυμα στήριξης του ΔΣ της ΕΛΜΕ Εύβοιας.

Τον αγωνιστικό χαιρετισμό των αγροτών μετέφερε ο Νίκος Κοντονίκος, από τον Αγροτικό Σύλλογο Μαντουδίου - Αγ. Αννας, σημειώνοντας πως αγρότες και εργάτες έχουν τα ίδια συμφέροντα, σε πείσμα όλων όσοι προσπαθούν να δημιουργήσουν διαχωρισμούς. «Για εμάς το Εργατικό Κέντρο είναι καταφύγιο. Ο Αγροτικός μας Σύλλογος θα συνεχίζει να βαδίζει στο ίδιο μονοπάτι με εσάς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τον θερμό αγωνιστικό χαιρετισμό των απολυμένων της ΛΑΡΚΟ και των δυνάμεων του ΠΑΜΕ στην Ομοσπονδία Μετάλλου (ΠΟΕΜ) και τη ΓΣΕΕ μετέφερε στο συνέδριο και σε όλους τους αντιπροσώπους των σωματείων της Εύβοιας, «που με πείσμα και αποτελεσματικότητα αντιμετωπίζουν την απόπειρα διάλυσης του ΕΚ Εύβοιας», ο Παναγιώτης Πολίτης, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων ΛΑΡΚΟ Λάρυμνας.