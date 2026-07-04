ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ - ΛΙΜΑΝΙ ΡΑΦΗΝΑΣ

Καθολική η συμμετοχή στην απεργία για την ασφάλεια ναυτεργατών και επιβατών

Ισχυρό απεργιακό μήνυμα με παραλήπτες κράτος, αστική Δικαιοσύνη και εφοπλιστές έστειλαν την Παρασκευή οι ναυτεργάτες, στα ακτοπλοϊκά πλοία, στο λιμάνι της Ραφήνας, συμμετέχοντας καθολικά στην απεργία που είχαν κηρύξει τα ναυτεργατικά σωματεία ΠΕΜΕΝ, ΠΕΝΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ», με τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Με την κατάσταση στο λιμάνι να προειδοποιεί για μεγάλους κινδύνους ασφάλειας, οι ναυτεργάτες απαιτούν από την κυβέρνηση την άμεση λήψη μέτρων για την προστασία, τη δική τους και των επιβατών. Μάλιστα, με την ισχυρή απεργιακή τους παρουσία «ακύρωσαν» στην πράξη την προσπάθεια των εφοπλιστών να εμποδίσουν την πραγματοποίηση της απεργίας με τη συνδρομή της αστικής Δικαιοσύνης.

Αλλωστε, το δίκαιο του αγώνα τους αναδείχθηκε για μια ακόμα φορά με θλιβερό τρόπο, καθώς στη διάρκεια της απεργιακής συγκέντρωσης καταγγέλθηκε σοβαρός τραυματισμός ναυτεργάτη στο «Σούπερ Σταρ 2» λόγω εγκλωβισμού του μεταξύ δύο νταλικών. Ο ναυτεργάτης μεταφέρθηκε, όπως ειπώθηκε, στο νοσοκομείο της Σκιάθου.

Η απεργία ξεκίνησε από τα χαράματα της Παρασκευής, με τα πληρώματα να περιφρουρούν τον αγώνα τους μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων. Περίπου στις 8.30 το πρωί ξεκίνησε στο ίδιο σημείο η απεργιακή συγκέντρωση, στην οποία παραβρέθηκαν κάνοντας και δική τους υπόθεση τον αγώνα αυτό κάτοικοι, μαζικοί φορείς, σωματεία εργαζομένων και συνταξιουχικά σωματεία της περιοχής. Ακόμα παραβρέθηκε το Εργατικό Κέντρο Πειραιά. Επίσης, αντιπροσωπεία του ΚΚΕ με επικεφαλής τον Γιώργο Πέρρο, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.





Στη συγκέντρωση μίλησαν ο, πρόεδρος της ΠΕΝΕΝ, ο, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ και οπρόεδρος του σωματείου «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ». Αναφέρθηκαν στα οξυμένα προβλήματα των ναυτεργατών και ιδιαίτερα στιςΑνέδειξαν τις ευθύνες της κυβέρνησης και των εφοπλιστών και κατήγγειλαν την προσπάθεια να εμποδιστεί η απεργία.

Επίσης μίλησε ο Βάλσαμος Συρίγος, εκ μέρος του Εργατικού Κέντρου Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής και η Μυρτώ Μάτση, πρόεδρος του Συλλόγου Σπουδαστών ΑΕΝ Ασπροπύργου. Ακόμα χαιρέτισαν σωματεία εργαζομένων και σύλλογοι εκπαιδευτικών, εκπρόσωπος της Ομάδας Γυναικών Ραφήνας - Πικερμίου, μέλος της ΟΓΕ.

«Δεν θα ξανακοιμηθούμε στην άγκυρα»

Τον λόγο πήρε και ο Κώστας Νίκας, πλοίαρχος του «Σούπερ Φέρι Ανδρος», ένα από τα πλοία που έμειναν δεμένα λόγω της απεργίας, ο οποίος επισήμανε ότι δεν είναι δυνατόν να ορίζονται 4 ασφαλείς θέσεις για το λιμάνι της Ραφήνας, αλλά να εξυπηρετούνται περισσότερα πλοία, τα οποία αναγκάζονται να αγκυροβολούν σε σημεία που δεν είναι θεσμοθετημένα. «Δεν θα ανεχθούμε να ξανακοιμηθούμε στην άγκυρα», είπε χαρακτηριστικά. Μάλιστα, δείχνοντας τους κινδύνους που μπορεί να έχει αυτή η διαδικασία, είπε ότι στην περίπτωση που κάποιος ναυτεργάτης νοσήσει και χρειαστεί ιατρική βοήθεια, για να φτάσει σε κάποια μονάδα υγείας θα χρειαστεί πολλή ώρα, καθώς η διαδικασία εκκίνησης του πλοίου και μετακίνησής του από το αγκυροβόλιο στο λιμάνι είναι χρονοβόρα. «Φανταστείτε κάποιος να έχει καρδιακό νόσημα», είπε...

Μετά τη συγκέντρωση ακολούθησε πορεία και νέα συγκέντρωση έξω από τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας και το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ραφήνας, όπου μίλησε ο Αποστόλης Κυπραίος, πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ, ενημερώνοντας για την κατάθεση των αιτημάτων για ακόμα μια φορά στον λιμενάρχη. Ευχαρίστησε «την τοπική κοινωνία που βρέθηκε εδώ σήμερα στην απεργιακή μας μάχη» και είπε πως ήταν μια προειδοποιητική απεργιακή κινητοποίηση και ότι «εάν δεν ληφθούν υπόψη τα αιτήματά μας θα κλιμακώσουμε πιο αγωνιστικά και θα δουν ένα λιμάνι όπως δεν το έχουνε ξαναδεί».

Οι ναυτεργάτες απεργούν για την προστασία της ασφάλειας των επιβατών και των ναυτεργατών, που μπαίνει στο ζύγι για τα κέρδη των εφοπλιστών, καθώς σε ένα λιμάνι που έχει δυνατότητα για πρόσδεση 5 πλοίων εγκρίθηκαν δρομολόγια 12 πλοίων, χωρίς ασφαλές αγκυροβόλιο και χωρίς παρουσία ρυμουλκού για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Περαιτέρω, η συσσώρευση πλοίων επιβαρύνει την κυκλοφορία στο οδικό σύστημα της περιοχής, δημιουργώντας επιπλέον κινδύνους. Για παράδειγμα, βυτία μεταφοράς καυσίμων διέρχονται μέσα από τον αστικό ιστό, ενώ σε ώρες αιχμής οι δρόμοι «μπλοκάρουν», δυσχεραίνοντας την πρόσβαση και την ασφάλεια των κατοίκων. Ακόμα, ο κίνδυνος αυξάνεται σε συνθήκες αντιπυρικής περιόδου, καθώς δεν υπάρχουν επαρκείς και ασφαλείς διαδρομές διαφυγής.

Ολα αυτά, τονίζουν τα ναυτεργατικά σωματεία, γίνονται για την κερδοφορία, τον ανταγωνισμό των ναυτιλιακών εταιρειών.

Τα σωματεία απαιτούν: Αύξηση των οργανικών συνθέσεων, ώστε να μην παραβιάζονται οι ΣΣΕ και οι ώρες ανάπαυσης του πληρώματος. Σύγχρονη, ασφαλή λιμενική υποδομή. Να τοποθετηθεί άμεσα βοηθητικό ρυμουλκό στο λιμάνι της Ραφήνας, για την ασφαλή κίνηση των πλοίων.

Σε ...ταχύτητα φωτός η αστική Δικαιοσύνη για χάρη των εφοπλιστών

Στο μεταξύ, νέες «κορυφές» έπιασε η αστική Δικαιοσύνη, με τις διαδικασίες που εξελίχθηκαν στο Πρωτοδικείο Πειραιά μέχρι το δικαστήριο να εκδώσει απόφαση που βόλευε τους εφοπλιστές, δηλαδή να κηρύξει την απεργία των ναυτεργατών στη Ραφήνα παράνομη. Μια απόφαση βεβαίως που έμεινε στα χαρτιά χάρη στην αγωνιστική στάση των ναυτεργατών και τη στήριξη του ΕΚ Λαυρίου - Ανατολικής Αττικής.

Συγκεκριμένα, δύο μέρες πριν την απεργία, ο Σύνδεσμος Εφοπλιστών Ταχυπλόων και Κρουαζιέρας κατέθεσε αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, ζητώντας να κηρυχθεί η απεργία παράνομη, χωρίς ωστόσο να έχει προσδιοριστεί δικάσιμος για τη συζήτησή της.

Μία μέρα πριν την απεργία, πραγματοποιήθηκε η συζήτηση της αίτησης για την έκδοση προσωρινής διαταγής, κατά την οποία ο δικαστής απέρριψε το σχετικό αίτημα του Συνδέσμου. Να σημειωθεί ότι η προσωρινή διαταγή είναι πρότερο στάδιο των ασφαλιστικών μέτρων.

Από εκεί και μετά, η αστική Δικαιοσύνη έλαμψε μέσω της ικανότητάς της να «μπαλώνει» άμεσα τα κενά της νομοθεσίας, όταν αυτό δεν βολεύει τους εργοδότες.

Σχεδόν δύο ώρες μετά την απόρριψη της αίτησης για την προσωρινή διαταγή, ο δικηγόρος των σωματείων ειδοποιήθηκε από τον δικαστή ότι ορίστηκε δικάσιμος για τη συζήτηση της κύριας αίτησης ασφαλιστικών μέτρων την ίδια ημέρα, στις 5 μ.μ.! Στην ερώτηση του δικηγόρου ποιος προσδιόρισε τη δικάσιμο, ο δικαστής απάντησε «οίκοθεν». Δηλαδή, από τον Προϊστάμενο του Πρωτοδικείου.

Τελικά, η κύρια αίτηση ασφαλιστικών μέτρων έγινε δεκτή, και μάλιστα από τον ίδιο δικαστή, ο οποίος λίγες ώρες νωρίτερα είχε απορρίψει το αίτημα για χορήγηση προσωρινής διαταγής.

Τα αντανακλαστικά του δικαστηρίου έδειξαν για μια ακόμα φορά ότι η διαδικασία απονομής δικαιοσύνης μπορεί να κινηθεί με ταχύτητα φωτός όταν πρόκειται να υπηρετήσει τα συμφέροντα των καπιταλιστών. Οτι όταν κρίνονται τα κέρδη τους, η «κωλυσιεργία» πάει περίπατο, το κατά τα άλλα «αργόσυρτο» κράτος γίνεται ταχύτατο και αποτελεσματικότατο.