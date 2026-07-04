ΕΚΤΑΚΤΟ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΚ ΕΥΒΟΙΑΣ

Κρίσιμη μάχη για Εργατικό Κέντρο εργατών και όχι των νόθων και των εργοδοτών

Αύριο Κυριακή 5/7 στη Χαλκίδα οι εργασίες | «Την Κυριακή θα είμαστε εκεί για να υπερασπιστούμε το αποκούμπι μας», λένε εργαζόμενοι της περιοχής

Μία ακόμα κρίσιμη μάχη για το αν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα συνεχίσει να είναι η δύναμη και το πραγματικό αποκούμπι τους, ή θα πέσει στα χέρια της εργοδοσίας και των μηχανισμών της, αποτελεί για τους εργαζόμενους και τα σωματεία της περιοχής το έκτακτο συνέδριο που έχει προκηρυχθεί για αύριο Κυριακή 5 Ιούλη, στις 9 π.μ. στη Χαλκίδα.

Μια μάχη που θα καθορίσει σε σημαντικό βαθμό αν στις σημερινές κρίσιμες εξελίξεις και συνθήκες θα συνεχιστούν η ανασύνταξη και το δυνάμωμα του εργατικού κινήματος στην Εύβοια, αν το Εργατικό Κέντρο θα συνεχίσει την αγωνιστική του πορεία, ή αν θα ξαναγυρίσει στις κλειστές πόρτες για τους εργαζόμενους και τις ανάγκες τους.

Μαχητικά, με αισιοδοξία, ενότητα και συσπείρωση, οι εργαζόμενοι της Εύβοιας και τα σωματεία τους, που πέρυσι τέτοια εποχή έκαναν το αποφασιστικό βήμα και πήραν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας στα χέρια τους, εκλέγοντας σε ένα μαζικό και ζωντανό συνέδριο τη σημερινή αγωνιστική διοίκηση, ετοιμάζονται να κάνουν ξανά δική τους υπόθεση την υπεράσπιση του Εργατικού τους Κέντρου. Να ορθώσουν ασπίδα προστασίας απέναντι στην επίθεση της εργοδοσίας, της κυβέρνησης και της σαπίλας του εργατοπατέρα της ΓΣΕΕ, εκατομμυριούχου Παναγόπουλου, που έχουν εξαπολύσει λυσσαλέα επίθεση για να ανακόψουν αυτήν την αγωνιστική πορεία και να επαναφέρουν το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σε μονοπάτια βολικά για την εργοδοσία.

Με το βλέμμα στις ανάγκες των εργαζομένων

Η προετοιμασία για τη μάχη του έκτακτου συνεδρίου έγινε μέσα σε αγωνιστικούς ρυθμούς, με τα σωματεία να εντείνουν τη δράση και τη ζωντανή λειτουργία τους, δίπλα στις ανάγκες και στα προβλήματα των εργαζομένων.

Τις μέρες αυτές οι ρετσινάδες και δασεργάτες της βόρειας Εύβοιας, μαζί με το Σωματείο τους και το Εργατικό Κέντρο, οργανώνουν την απεργία τους και το νέο συλλαλητήριο στην Αθήνα στις 15 Ιούλη, στις 11.30 π.μ. στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δίνοντας συνέχεια στον αγώνα τους για να ζουν στον τόπο τους με αξιοπρέπεια. Εναν αγώνα που μέσα από τον οποίο έχουν πετύχει αποτελέσματα και κατακτήσεις, και τώρα ανοίγει ξανά τον δρόμο για αυξήσεις στους μισθούς για τους δασεργάτες του ειδικού προγράμματος και κατακτήσεις για τον κλάδο.

Παράλληλα η Ενωση Ιδιωτικών Υπαλλήλων Χαλκίδας προετοιμάζει την απεργία στις 19 Ιούλη, τα κλαδικά Συνδικάτα στα Τρόφιμα - Ποτά, στον Επισιτισμό - Τουρισμό και στις Κατασκευές σχεδιάζουν τη συνέχιση του αγώνα τους για κλαδικές ΣΣΕ, και το Σωματείο της ΦΑΜΑΡ συνεχίζει τις απεργιακές κινητοποιήσεις για πραγματικές αυξήσεις στους μισθούς και δικαιώματα. Επίσης συνεχίζονται οι παρεμβάσεις σε χώρους δουλειάς για μέτρα υγείας και ασφάλειας, όπως και οι πρωτοβουλίες αλληλεγγύης και οι πολιτιστικές δραστηριότητες που δίνουν ανάσα ανακούφισης στις εργατικές - λαϊκές οικογένειες.

Την ίδια στιγμή το Εργατικό Κέντρο είναι όλη μέρα ανοιχτό, με δεκάδες εργαζόμενους να διαβαίνουν το κατώφλι του για να απευθυνθούν σε αυτό και στα σωματεία για τα προβλήματά τους, ενώ καθημερινές είναι και οι παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας αλλά και στην εργοδοσία για ζητήματα των εργαζομένων.

Με μεγάλη συμμετοχή συνεχίζονται και οι προβολές ταινιών στην αυλή του Εργατικού Κέντρου που διοργανώνουν για τρίτη χρονιά σωματεία της περιοχής με τη στήριξή του, με δεκάδες εργατικές - λαϊκές οικογένειες να προσέρχονται κάθε Δευτέρα και Τετάρτη βράδυ.

Είναι αυτή η δράση, η ζωντανή λειτουργία, οι συλλογικές διαδικασίες, τα βήματα μπροστά στη συλλογική οργάνωση και στην ανάπτυξη διεκδικήσεων, η συσπείρωση των εργαζομένων και των σωματείων, η συμμετοχή στις μαζικές διαδικασίες και στη λήψη των αποφάσεων, που έχουν γίνει καρφί στο μάτι της εργοδοσίας και έχει σκυλιάσει να πάρει στα χέρια της το ΕΚ, να το φέρει πάλι στις εποχές που ήταν κλειστό και μακριά από τις αγωνίες, τις διεκδικήσεις και τους αγώνες των εργαζομένων.

Γι' αυτό, το έκτακτο συνέδριο της Κυριακής, που προκήρυξε το ΔΣ του Εργατικού Κέντρου όπως καταστατικά ήταν υποχρεωμένο μετά το σχετικό αίτημα δεκάδων αντιπροσώπων σωματείων της δύναμής του, αποτελεί μια κρίσιμη μάχη που αφορά όχι μόνο τους εργαζόμενους της Εύβοιας, αλλά το εργατικό κίνημα σε όλη τη χώρα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι δεκάδες Ομοσπονδίες, Εργατικά Κέντρα και συνδικάτα από κάθε γωνιά της χώρας έχουν εκφράσει τη στήριξη και την αλληλεγγύη τους στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας απέναντι στην επίθεση που δέχεται.

Υπόθεση των ίδιων των εργαζομένων η υπεράσπισή του

Κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συνέδριο και υπεράσπισης της αγωνιστικής πορείας του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας απευθύνουν μιλώντας στον «Ριζοσπάστη» εργαζόμενοι και συνδικαλιστές της περιοχής, ενώ παράλληλα αναδεικνύουν τι έχει αλλάξει στο Εργατικό Κέντρο και έχει γίνει βραχνάς για την εργοδοσία.

«Εγώ και οι συνάδελφοί μου δουλεύουμε σε εργολάβο στα έργα για την παράκαμψη της Χαλκίδας. Ημασταν σχεδόν έναν μήνα απλήρωτοι και ο εργολάβος μάς κορόιδευε, πηγαίνοντάς μας από μέρα σε μέρα. Απευθυνθήκαμε στο Συνδικάτο Οικοδόμων και στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, κάναμε παρεμβάσεις στην Επιθεώρηση Εργασίας, ασκήσαμε πίεση στην εργοδοσία, συμμετείχαμε στην απεργία στις 24 Ιούνη και τελικά πληρωθήκαμε», μας λέει ο Δ. Γ., οικοδόμος από τη Χαλκίδα. Και προσθέτει: «Στις σημερινές συνθήκες που βιώνουμε, με την ακρίβεια στα ύψη και τα χρέη να τρέχουν, με την εκμετάλλευση να κυριαρχεί στους χώρους δουλειάς, τέτοια συνδικάτα χρειαζόμαστε. Γι' αυτό είναι ανάγκη να παραμείνει το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σε αγωνιστική πορεία και να δυναμώσει η δράση, ειδικά για μας τους οικοδόμους, που τώρα το καλοκαίρι εργαζόμαστε σε συνθήκες καύσωνα».

«Εμείς οι ρετσινάδες και δασεργάτες δεν είχαμε ποτέ στο παρελθόν τη στήριξη του Εργατικού Κέντρου. Με τα παιδιά που βρίσκονται σήμερα στη διοίκηση γνωριστήκαμε στη φωτιά που μας κατέστρεψε, όταν ως εκπρόσωποι των συνδικάτων τους έρχονταν για να μας στηρίξουν και να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους. Στάθηκαν δίπλα μας και συνεχίζουν να στέκονται με ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον σήμερα και στους νέους αγώνες που δίνουμε», σημειώνει ο Γιώργος Διακομόπουλος, δασεργάτης στο ειδικό πρόγραμμα για την αποκατάσταση του δάσους στη βόρεια Εύβοια, και τονίζει ότι «την Κυριακή θα είμαστε όλοι για να υπερασπιστούμε το Εργατικό μας Κέντρο».

«Η σημερινή διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας, ο τρόπος λειτουργίας της, δεν είναι μόνο ένα αποκούμπι για τους εργαζόμενους και τα σωματεία αλλά πολλά παραπάνω. Είναι πραγματικό στήριγμα, σε αγκαλιάζει και νιώθεις ότι δεν είσαι μόνος, σου δίνει δύναμη και κουράγιο να παλέψεις και εσύ», μας λέει από την πλευρά του ο Βαγγέλης, διανομέας, μέλος της διοίκησης του Συνδικάτου Επισιτισμού - Τουρισμού Εύβοιας. Σημειώνει επίσης ότι στο παρελθόν μαζί με συναδέλφους του είχαν απευθυνθεί στο Εργατικό Κέντρο και με την προηγούμενη διοίκηση, που τώρα επιχειρεί να επανέλθει. «Χτυπήσαμε την πόρτα του Εργατικού Κέντρου και φάγαμε ...πόρτα. Πήγαμε να ζητήσουμε βοήθεια για τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε ως εργαζόμενοι διανομείς και δεν μας έδωσαν καμία σημασία από την τότε διοίκηση», αναφέρει χαρακτηριστικά, ξεκαθαρίζοντας ότι «την Κυριακή θα είμαστε εκεί να υπερασπιστούμε το Εργατικό μας Κέντρο και να ανταποδώσουμε τη στήριξη που μας παρέχει».

«Το Σωματείο και οι συνάδελφοι στο πτηνοσφαγείο του "Μιμίκου" είμαστε στο πλευρό της διοίκησης του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και στέλνουμε ξεκάθαρο μήνυμα ότι η επίθεση δεν θα περάσει, ότι θα παραμείνει στα χέρια των εργατών», αναφέρει η Ειρήνη Σφουγγάρα, πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων HQF («Μιμίκος»), σημειώνοντας παράλληλα ότι οι συνάδελφοι που είναι σήμερα στη διοίκηση «μας στήριξαν. Στάθηκαν δίπλα μας για να στήσουμε το Σωματείο μας, σε έναν δύσκολο χώρο δουλειάς, είναι δίπλα στους αγώνες και στις διεκδικήσεις μας, μας βοηθούν στο να δυναμώσουμε και να σχεδιάσουμε τη δράση μας. Ολοι μαζί συνεχίζουμε».

Δύο ψηφοδέλτια και νέα υπονόμευση από την ομάδα Παναγόπουλου

Να σημειωθεί ότι μέχρι την Παρασκευή 3/7 είχαν κατατεθεί δύο ψηφοδέλτια για τις αρχαιρεσίες ανάδειξης νέας διοίκησης στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας. Το ψηφοδέλτιο της «Αγωνιστικής Συνεργασίας», που είχε την απόλυτη πλειοψηφία στο απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, και το νεοεμφανιζόμενο ψηφοδέλτιο «Ενωση Εργαζομένων Εύβοιας».

Την ίδια στιγμή η ομάδα του Παναγόπουλου στην Εύβοια συνεχίζει την υπονόμευση και την προσπάθεια να βάλει φραγμούς στη λειτουργία του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας και στις διεκδικήσεις, φτάνοντας στο σημείο αθλιότητας να καλεί σε αποχή από το συνέδριο.

Μπροστά στη νέα αυτή μεθόδευση, η διοίκηση του Εργατικού Κέντρου Εύβοιας σε ανακοίνωσή της αναφέρει:

«Η γνωστή ομάδα Παναγόπουλου που δρα στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας, μετά τις απέλπιδες προσπάθειές της να ξαναβάλει "λουκέτο" στο Εργατικό Κέντρο με δικαστικά μέσα και συκοφαντίες, επιχειρεί νέα υπονόμευση ενόψει της έκτακτης εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (...) Αυτήν τη φορά οι εκλεκτοί της κυβέρνησης και της εργοδοσίας καλούν τους εκλεγμένους από τα σωματεία αντιπροσώπους να μη συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση, καλλιεργώντας την αποχή».

Καλεί τους εργαζόμενους να αναλογιστούν ποιους συμφέρει και εξυπηρετεί αυτή η στάση, και τονίζει:

«Για μία ακόμα φορά η συγκεκριμένη ομάδα δίνει τα διαπιστευτήριά της στην μεγάλη εργοδοσία της περιοχής για το "έργο" της. Κανένας εργατοπατέρας δεν έχει δικαίωμα να υποδείξει σε εργαζόμενους και συνδικαλιστές τι να κάνουν! Κάθε συνδικαλιστής, κάθε εκλεγμένος αντιπρόσωπος σωματείου έχει ευθύνη και καθήκον να εκπροσωπήσει τους εργαζόμενους που τον εξέλεξαν γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, συμμετέχοντας στις συλλογικές διαδικασίες του εργατικού κινήματος.

Την Κυριακή 5 Ιούλη, στις 9 π.μ., κάθε τίμιος συνδικαλιστής να πάρει πάνω του την υπόθεση υπεράσπισης του Εργατικού Κέντρου από κάθε προσπάθεια διάλυσής του. Το Εργατικό Κέντρο θα δυναμώσει! Η προσπάθεια υπονόμευσης θα πέσει στο κενό!».