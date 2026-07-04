ΜΙΑ ΥΠΑΙΘΡΟΣ - ΔΥΟ ΚΟΣΜΟΙ

Ισχυροποίηση του ΚΚΕ, το μόνο πραγματικό όπλο των βιοπαλαιστών αγροτών!

Στον αγροτικό κόσμο επικρατεί σήμερα δικαιολογημένη αγανάκτηση, καθώς η κατάσταση έχει φτάσει στο μη περαιτέρω. Η οργή που σιγοβράζει δεν είναι γενική και αόριστη. Στρέφεται ευθέως ενάντια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωποποιείται στο ίδιο το πρόσωπο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη. Ο αγροτικός κόσμος βλέπει εκεί την επιτομή της αλαζονείας, των σκανδάλων και της πολιτικής κοροϊδίας. Πάνω ακριβώς σε αυτό το εκρηκτικό έδαφος έρχονται τα κόμματα του συστήματος και οι κάθε λογής «σωτήρες» για να στήσουν τις νέες εκλογικές τους παγίδες. Επιχειρούν να καπηλευτούν τη δυσαρέσκεια, τάζοντας εύκολες λύσεις, για να μαντρώσουν ξανά τον κόσμο «εντός των τειχών».

Οι μεγαλειώδεις κινητοποιήσεις των αγροτών πέτυχαν κάτι πολύ σημαντικό1: Ανάγκασαν όχι μόνο την κυβέρνηση αλλά και όλους τους διεκδικητές του κυβερνητικού θώκου να ξεσκεπαστούν. Κάτω από την πίεση των τρακτέρ, η κυβέρνηση αναγκάστηκε να ομολογήσει ότι τα προβλήματα της υπαίθρου δεν λύνονται, γιατί η ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών βρίσκεται «εκτός ορίων», έρχεται σε σύγκρουση με τις κατευθύνσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) και τους κανόνες της «ελεύθερης αγοράς». Με αυτές όμως τις κατευθύνσεις και αυτούς τους κανόνες συμφωνούν όλα ανεξαιρέτως τα αστικά κόμματα. Ολοι τους πίνουν νερό στο όνομα της Ευρωπαϊκής Ενωσης και της καπιταλιστικής αγοράς. Γι' αυτό και οι προτάσεις τους είναι απλά διαχειριστικά μπαλώματα, που αφήνουν ανέγγιχτο τον πυρήνα που εντείνει την καταλήστευση του αγρότη.

Τα αναχώματα του συστήματος στις παραλλαγές του ευρωμονόδρομου

Οταν η αγανάκτηση στην ύπαιθρο ξεχειλίζει, το σύστημα δεν μένει αδρανές. Επιστρατεύει αναχώματα - δηλαδή πρόσωπα και κόμματα που παριστάνουν το νέο και το δήθεν αντισυστημικό, για να εγκλωβίσουν τη λαϊκή οργή και να την οδηγήσουν σε ακίνδυνα μονοπάτια.

Τι να πει κανείς για τον Αλέξη Τσίπρα και το κόμμα του; Ο κόσμος της υπαίθρου θυμάται καλά ότι επί διακυβέρνησής του υπήρξε άμεσος κίνδυνος οι αγρότες να φορολογούνται από το πρώτο ευρώ εισοδήματος (συμπεριλαμβανομένων των ενισχύσεων), με βάση νόμο που είχε ψηφίσει η προηγούμενη κυβέρνηση ΝΔ - ΠΑΣΟΚ. Αυτό σταμάτησε μόνο μετά από 40 μέρες ηρωικών μπλόκων το 2016. Την ίδια ώρα που οι εφοπλιστές προστατεύονται διαχρονικά από συνταγματικά κατοχυρωμένες φοροαπαλλαγές, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, με την ψήφο των ΝΔ - ΠΑΣΟΚ στο τρίτο μνημόνιο, κατάργησε το «αγροτικό πετρέλαιο», εκτινάσσοντας το κόστος παραγωγής στα ύψη.

Υπάρχουν και φιγούρες σαν τον Θωμά Μόσχο που μέχρι χθες «πουλούσαν» αγροτική οργή στο διαδίκτυο και στα κανάλια. Εμφανίζονταν ως «ανεξάρτητοι» πολέμιοι του κατεστημένου, δήθεν η μόνη φωνή των κτηνοτρόφων. Αυτά τα «πυροτεχνήματα» είχαν έναν σκοπό: Να αποκτήσουν ακροατήριο για να εξαργυρώσουν τη δυσαρέσκεια, τάζοντας «εναλλακτικές» εντός των τειχών. Μόλις το παιχνίδι στήθηκε, αυτοί οι «ανεξάρτητοι» προσγειώθηκαν με ασφάλεια σε κομματικές καρέκλες στο κόμμα του Τσίπρα, αποδεικνύοντας ότι η δήθεν «ακομμάτιστη» ρητορική ήταν απλά το δόλωμα.

Το ΠΑΣΟΚ έχει το θράσος να εμφανίζεται ξανά στα καφενεία της επαρχίας, θυμίζοντας τις «παλιές καλές εποχές», λες και ξεχάστηκε το γεγονός ότι συνυπέγραψε όλα τα μνημόνια και ότι συμφωνεί σε όλα τα βασικά στρατηγικά ζητήματα με τη ΝΔ. Σήμερα τάζει «ελέγχους στην αγορά», τη στιγμή που στηρίζει την «ελευθερία» των καρτέλ να καθορίζουν τις τιμές παραγωγού και καταναλωτή.

Το σύστημα έχει στο μανίκι του και τους «εθνικοπατριώτες» - «τηλεπωλητές» της ελπίδας. Ο Βελόπουλος (Ελληνική Λύση) και η Λατινοπούλου (Φωνή Λογικής) παριστάνουν τους αντισυστημικούς, αλλά είναι οι καλύτεροι προστάτες του συστήματος, γιατί μετατρέπουν την οργή σε ρατσισμό, σκοταδισμό και εσωτερικό διχασμό των φτωχών λαϊκών στρωμάτων. Επιτίθενται στους αδύναμους για να μην κοιτάξει ο λαός προς τα πάνω, προς αυτούς που του κλέβουν τον μόχθο: Τους βιομηχάνους, τους μεγαλοεξαγωγείς κ.λπ. Στις Βρυξέλλες όμως είναι όλοι τους «σούζα» μπροστά στην ΕΕ και στην ΚΑΠ, ψηφίζοντας τα πάντα: Το «monitoring», το οποίο ταλαιπωρεί χιλιάδες καλλιεργητές, τους κουτσουρεμένους επιτόπιους ελέγχους, που συνέβαλαν στην εξάπλωση της απάτης στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κ.λπ.

Ακόμα και εκεί που η οργή ξεχειλίζει από πραγματικό, βαθύ πόνο, το σύστημα παραμονεύει για να την παγιδεύσει στο άγονο έδαφος μιας δήθεν «γενικής κάθαρσης» ή στις αυταπάτες περί «κράτους δικαίου». Οσοι καλλιεργούν αυτές τις προσδοκίες (π.χ. κόμμα Καρυστιανού) πουλάνε στον κόσμο το παραμύθι ότι το σύστημα μπορεί να αυτοδιορθωθεί, αν απλώς αλλάξουν κάποια πρόσωπα ή αν λειτουργήσουν καλύτερα οι θεσμοί του. Ομως σε ένα σύστημα που είναι στημένο πάνω στη ζυγαριά του «κόστους - οφέλους», όπου η ανθρώπινη ζωή, το χωράφι και το χωριό θυσιάζονται καθημερινά για να βγαίνουν τα κέρδη των λίγων, τέτοιο «δίκαιο» κράτος δεν υπήρξε ποτέ και δεν πρόκειται να υπάρξει για τον λαό. Στην ίδια λογική αποπροσανατολισμού κινείται και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Επιστρατεύει κοινοβουλευτικά σόου, θεατρινισμούς και φωνασκίες μπροστά στις κάμερες, δημιουργώντας έναν θόρυβο που δεν απειλεί ποτέ τα θεμέλια της εξουσίας.

Οι δύο αντίπαλες πατρίδες και το πραγματικό δίλημμα

Η ανάγκη να ενισχυθεί το ΚΚΕ στις εκλογές, όποτε κι αν γίνουν αυτές, είναι ένα ζήτημα που αφορά άμεσα τον αγρότη, τον κτηνοτρόφο, κάθε άνθρωπο που μοχθεί στην ύπαιθρο. Η καθημερινότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη, με τα έξοδα να ανεβαίνουν και τον κόπο του παραγωγού να μην ανταμείβεται.

Η γεωγραφία λέει ότι η χώρα, από τον Εβρο μέχρι την Κρήτη, είναι μία. Ομως η κοινωνική πραγματικότητα αποκαλύπτει μια βαθιά αλήθεια: Μέσα στα ίδια σύνορα υπάρχουν δύο εντελώς διαφορετικοί κόσμοι, δύο αντίπαλες πατρίδες. Από τη μια πλευρά είναι η πατρίδα των εκμεταλλευτών, των μεγαλοβιομηχάνων, των εφοπλιστών, των τραπεζιτών και των μεγαλεμπόρων. Είναι η πατρίδα αυτών που βλέπουν τα κέρδη τους να εκτοξεύονται, που απολαμβάνουν αφορολόγητο πετρέλαιο, «εθελοντική» και αναβαλλόμενη φορολόγηση, που αγοράζουν για ένα κομμάτι ψωμί τον ιδρώτα του αγρότη που λιώνει στα χωράφια. Από την άλλη πλευρά είναι η πατρίδα της βιοπάλης. Είναι η πατρίδα των εργατών που σακατεύονται στις σκαλωσιές και στα εργοστάσια για ένα μεροκάματο, των βιοπαλαιστών αγροτών που παλεύουν με τα στοιχεία της φύσης και τα χρέη.

Γιατί η αγροτιά ανήκει στην πατρίδα αυτών που μόνιμα χάνουν για να κερδίζουν οι λίγοι. Δεν έχει κανένα κοινό συμφέρον ο ατομικός αγροτοπαραγωγός με τον μεγαλοεισαγωγέα, που βαφτίζει τα ξένα προϊόντα «ελληνικά» για να ρίξει τις τιμές. Δεν έχει καμία κοινή πατρίδα ο κτηνοτρόφος που βλέπει το κοπάδι του να χάνεται λόγω ευλογιάς και αφθώδους πυρετού με τον μεγαλοβιομήχανο γάλακτος, που θησαυρίζει πουλώντας τη φέτα χρυσάφι στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Τον ίδιο μεγαλοβιομήχανο που επιβάλλει την απαγόρευση των εμβολιασμών, για να μην υπάρχει ενδεχόμενο περιορισμών στις εξαγωγές του.

Ποια πατρίδα υπηρετούν τα αστικά κόμματα; Πιστά και αποκλειστικά την πατρίδα των εκμεταλλευτών. Οσο κι αν τσακώνονται στα τηλεοπτικά παράθυρα για να αποπροσανατολίσουν τον λαό, η στρατηγική τους σύμπλευση είναι δεδομένη. Είναι τα κόμματα που ψηφίζουν μαζί τις αντιλαϊκές Οδηγίες και τους Κανονισμούς της ΕΕ και που στηρίζουν με νύχια και με δόντια τα προνόμια του μεγάλου κεφαλαίου, είτε με τη φανέλα του κυβερνητικού διαχειριστή είτε με το προσωπείο της «υπεύθυνης» αντιπολίτευσης. Στόχος τους είναι να εγκλωβίσουν τη λαϊκή οργή μέσα στα όρια των αντοχών της καπιταλιστικής οικονομίας, ώστε να μη θιχτεί ποτέ η κερδοφορία των μονοπωλίων.

Μεγάλο τμήμα του αγροτόκοσμου πίστεψε κατά το παρελθόν τις διακηρύξεις της ΝΔ και άλλων κομμάτων για «στήριξη της παραγωγής» και «ανάπτυξη». Σήμερα αυτός ο κόσμος βλέπει το βιος του να εξανεμίζεται, τα εφόδια να πωλούνται σε τιμές χρυσού, το πετρέλαιο να είναι απλησίαστο και τις τράπεζες να καραδοκούν για τις περιουσίες του. Ενιωσε στο πετσί του την κοροϊδία όταν του είπαν κατάμουτρα ότι «δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα» για τους παραγωγούς, την ίδια ώρα που μπουκώνονται με ζεστό χρήμα και φοροαπαλλαγές οι εφοπλιστές και οι βιομήχανοι.

Αυτός ο κόσμος όμως δεν έμεινε στον καναπέ. Βγήκε με το τρακτέρ στο μπλόκο, πάλεψε και είδε την αλήθεια κατάματα. Το σύστημα τρέμει στην ιδέα ότι μπορεί να κάνει το βήμα προς τα μπρος, να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Γι' αυτό ακριβώς επιστρατεύει τις «εφεδρείες» του.

Οι κομμουνιστές βρίσκονται σταθερά στην πρώτη γραμμή των αγώνων, στα μπλόκα και στις κινητοποιήσεις, όχι επειδή επιδιώκουν εκλογικά οφέλη αλλά επειδή προτάσσουν την οργάνωση της πάλης ως τη μοναδική πραγματική διέξοδο. Οι εκλογές δεν κρίνουν το ποιος κατέχει την πραγματική εξουσία -αυτήν την έχουν όσοι ελέγχουν τον πλούτο και τα μέσα παραγωγής - αλλά κρίνουν αν την επόμενη μέρα θα ισχυροποιηθεί η δύναμη που οργανώνει τον λαό. Η Ιστορία άλλωστε έχει αποδείξει ότι καμία κυβέρνηση δεν έδωσε τίποτα επειδή συγκινήθηκε. Εδωσαν μόνο όταν ζορίστηκαν, όταν ένιωσαν την καυτή ανάσα του οργανωμένου αγώνα.

Ηρθε η ώρα οι βιοπαλαιστές αγρότες να αξιολογήσουν ποιο είναι το πραγματικό τους στήριγμα και ποιος τους χρησιμοποιεί ως αναλώσιμους στις εκλογικές περιόδους. Δεν έχουν τον χρόνο ούτε την πολυτέλεια να περιμένουν τον επόμενο «κυβερνητικό σωτήρα», ή τον επόμενο «αγροτο-influencer» που θα τους υποσχεθεί δίκαιη μοιρασιά μέσα σε μια άδικη κοινωνία. Ακόμα και όσοι δεν συμφωνούν σε όλα με το ΚΚΕ αναγνωρίζουν ότι διαφέρει από τα υπόλοιπα κόμματα, επειδή αρνείται να ενταχθεί στο παιχνίδι των διαχειριστών του συστήματος.

Για να μην ακυρωθεί ο ίδιος ο αγώνας τους, πρέπει να απορρίψουν τη λογική «ας δοκιμάσουμε και αυτόν που δεν έχει κυβερνήσει ακόμα». Το ζήτημα δεν είναι αν κάποιος είναι «πρωτάρης» στην καρέκλα, αλλά ποιο σχέδιο υπηρετεί. Και το σύστημα έχει πάντα πολλούς «αναπληρωματικούς» στον πάγκο, έτοιμους να αναλάβουν τον ρόλο του διαχειριστή. Το ΚΚΕ είναι το μόνο κόμμα που δεν έχει ανάγκη να «δοκιμαστεί» στο να εξαπατήσει τον λαό. Δεν το έκανε ποτέ, ούτε πρόκειται να το κάνει, γιατί δεν έχει δεσμεύσεις απέναντι στους επιχειρηματικούς ομίλους, στην ΕΕ, στο ΝΑΤΟ, συνολικά στο σύστημα.

Το ΚΚΕ διαθέτει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για μια κοινωνία και μια παραγωγή που θα υπηρετεί αποκλειστικά τις λαϊκές ανάγκες, αποτελώντας την πραγματική διέξοδο για τον αγρότη. Σε αυτόν τον δρόμο, τον σοσιαλισμό, ο μόχθος του παραγωγού πιάνει τόπο, παύει να ληστεύεται από μεσάζοντες και καρτέλ.

Η στήριξη του ΚΚΕ δεν είναι μια «ρομαντική» επιλογή για το μακρινό μέλλον, ούτε μια ψήφος διαμαρτυρίας που θα κατατεθεί την Κυριακή για να ξεχαστεί τη Δευτέρα. Με ένα ισχυρό ΚΚΕ η αγροτιά αποκτά το πιο αξιόπιστο στήριγμα για να οργανώσει την αντεπίθεσή της, να διεκδικήσει τον πλούτο που παράγει και να ανοίξει την προοπτική για μια κοινωνία όπου οι καρποί του μόχθου θα ανήκουν σε αυτούς που τους δημιουργούν.

Παραπομπή:

1. Απόφαση της ΚΕ του ΚΚΕ: «Εκτίμηση για τα Αγροτικά Μπλόκα της περιόδου Δεκέμβρης 2025 - Γενάρης 2026», ΚΟΜΕΠ 2/2026.

Της

Ειρήνης ΧΑΤΖΗ*

*Η Ειρήνη Χατζή είναι μέλος του Τμήματος Αγροτικής Πολιτικής της ΚΕ του ΚΚΕ και μέλος του Γραφείου Περιοχής Κ. Μακεδονίας του ΚΚΕ