ΙΣΠΑΝΙΑ

Αλλη μια συγκυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος - Vox στην Ανδαλουσία

Ακόμη μια περιφερειακή συγκυβέρνηση Λαϊκού Κόμματος και του ακροδεξιού Vox συγκροτήθηκε στην Ισπανία, προκειμένου να συνεχιστεί η ίδια διακυβέρνηση στην κρίσιμη περιφέρεια της Ανδαλουσίας. Μάλιστα, αναλυτές κάνουν λόγο για μια πιθανή πρόβα τζενεράλε για τις γενικές εκλογές της επόμενης χρονιάς.

Η συμφωνία μεταξύ του Λαϊκού Κόμματος (PP) και του ακροδεξιού Vox είναι η τέταρτη τους τελευταίους μήνες, μετά από αντίστοιχους συνασπισμούς που σχηματίστηκαν μετά τις περιφερειακές εκλογές στην Εξτρεμαδούρα, την Αραγονία και την Καστίλλη και Λεόν.

Ακολουθώντας ένα παρόμοιο μοτίβο, ο εν ενεργεία ηγέτης της Ανδαλουσίας, Χουάνμα Μορένο του PP, κέρδισε τις περισσότερες έδρες στις εκλογές του Μάη, αλλά δεν κατάφερε να επαναλάβει την απόλυτη πλειοψηφία του.

Οι σοσιαλδημοκράτες του κυβερνώντος «Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος» του πρωθυπουργού Πέδρο Σάντσεθ κατέγραψαν το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα που έχουν σημειώσει ποτέ στη νότια περιφέρεια την οποία κυβερνούσαν για σχεδόν 40 χρόνια.

Το Vox, που κατέλαβε την τρίτη θέση, λειτούργησε ως ρυθμιστής, καθώς η στήριξή του επέτρεψε στον Μορένο να επανεκλεγεί στην περιφερειακή βουλή της Σεβίλλης την Πέμπτη.

Σε αντάλλαγμα, το PP αποδέχθηκε την πολιτική «εθνικής προτεραιότητας» του Vox, η οποία συνδέει την πρόσβαση σε ορισμένες δημόσιες υπηρεσίες και παροχές με αυτό που το κόμμα θεωρεί «πραγματική σύνδεση» με την περιοχή, πολιτική που θεωρείται ρατσιστική.

Το PP δεν έχει αποκλείσει τη συνεργασία με το Vox για τον σχηματισμό κυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο.