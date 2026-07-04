ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ - ΛΙΒΑΝΟΣ

Νέες θηριωδίες από το κράτος - δολοφόνο Ισραήλ

Ο αγώνας επιβίωσης των 2 εκατομμυρίων Παλαιστινίων στη Λωρίδα της Γάζας έκλεισε την Πέμπτη 2 Ιούλη τις 1.000 μέρες από την έναρξη του πολέμου που εξαπέλυσε εναντίον τους το Ισραήλ τον Οκτώβρη 2023. Ο απολογισμός των 1.000 ημερών προκαλεί δέος καθώς συνιστά μία από τις μεγαλύτερες γενοκτονίες των τελευταίων δεκαετιών παγκοσμίως με τις πλάτες των ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Μέσα σε αυτές τις 1.000 μέρες, χρησιμοποιήθηκαν πάνω από 223.000 τόνοι εκρηκτικών, χιλιάδες βόμβες (ακριβείας και μη), εμπρηστικές βόμβες φωσφόρου, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης που εξελίχθηκαν πάνω στο δράμα και την τεράστια τραγωδία των κατοίκων της Γάζας.

Στον πόλεμο, που συνεχίζεται μέχρι σήμερα παρά την υποτιθέμενη «εκεχειρία» της 10ης Οκτώβρη 2025, σκοτώθηκαν πάνω από 73.000 Παλαιστίνιοι (εκ των οποίων τα 21.500 παιδιά), τραυματίστηκαν 173.000 άλλοι και έμεινε άστεγο πάνω από το 90% του πληθυσμού, που δίνει μάχη επιβίωσης σε αντίξοες συνθήκες χωρίς τα στοιχειώδη.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Γραφείου Τύπου της κυβέρνησης στη Γάζα, έγιναν καταστροφές υποδομών συνολικής αξίας άνω των 80 δισ. δολαρίων, ενώ ο ΟΗΕ υπολογίζει ότι με τους αργούς ρυθμούς που γίνεται έως σήμερα η απομάκρυνση των μπαζών θα χρειαστούν κάπου... 140 χρόνια για να ανοικοδομηθεί η περιοχή. Στα αποκαΐδια αυτού του καταστροφικού πολέμου η κυβέρνηση του Αμερικανού Προέδρου Ντ. Τραμπ επιχειρεί παράλληλα να πραγματοποιήσει ένα άθλιο σχέδιο ανοικοδόμησης, για μια Ριβιέρα για λίγους, που συνιστά επί της ουσίας πλάνο για την πλήρη μετατροπή της Γάζας σε αμερικανο-ισραηλινό προτεκτοράτο.

Η συμφωνία - πλαίσιο ΗΠΑ, Ισραήλ, Λιβάνου

Σε αυτό το σκηνικό τρόμου και καταστροφής, οι ΗΠΑ στηρίζουν τα εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ και στον Λίβανο, ενώ φροντίζουν παράλληλα να πετύχουν εκβιαστικά μία νέα «συμφωνία του Αβραάμ» με κεντρικό στόχο τον αφοπλισμό και την εξόντωση της Χεζμπολάχ, που συνιστά απειλή στα σχέδιά τους επειδή επιμένει να αντιστέκεται.

Η τριμερής συμφωνία υπογράφηκε στις 26 Ιούνη στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ και περιλαμβάνει επαχθείς όρους και αξιώσεις, που επιδιώκουν μεταξύ άλλων να υψωθεί μελλοντικά μία «ασπίδα» προστασίας του κράτους - δολοφόνου από μελλοντική προσφυγή των αρχών του Λιβάνου για τα εγκλήματα πολέμου και κατά της ανθρωπότητας που διαπράττει κυρίως στο νότιο τμήμα του Λιβάνου με ιδιαίτερη σφοδρότητα από τον περασμένο Μάρτιο, θέλοντας να μετατρέψει την περιοχή σε «ζώνη ασφαλείας» πλήρους ισοπέδωσης ανάλογα με εκείνη που έκανε στη Γάζα.

Η συμφωνία - πλαίσιο ωστόσο προκαλεί αντιδράσεις όχι μόνο στα σιιτικά φιλο-ιρανικά κόμματα Χεζμπολάχ και Αμάλ αλλά και σε πολλά άλλα και το Λιβανέζικο ΚΚ, αφού ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα στο Ισραήλ να παραμένει στην κατειλημμένη περιοχή.