ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΤΗΝ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Στρατιωτική κλιμάκωση με εκατέρωθεν χτυπήματα

Κλιμακώνεται στρατιωτικά η ιμπεριαλιστική σύγκρουση ΗΠΑ - ΝΑΤΟ - ΕΕ και Ρωσίας στην Ουκρανία, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές για στήσιμο τραπεζιού διαπραγματεύσεων με τη ρωσική πλευρά, όπου θα έχουν θέση και κυβερνήσεις της ΕΕ. Ωστόσο, οι όροι με τους οποίους θα στηθεί είναι αντικείμενο αντιπαραθέσεων και στο ευρωατλαντικό στρατόπεδο. Πάντως οι λαοί της περιοχής εξακολουθούν να αλληλοσκοτώνονται για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων, που μετά την παλινόρθωση του καπιταλισμού στην ΕΣΣΔ ξεκίνησαν τους πολέμους για το μοίρασμα των φυσικών πόρων και των ενεργειακών δρόμων, και για την επιλογή ιμπεριαλιστικών συμμαχιών.

Και την Παρασκευή σημειώθηκαν εκατέρωθεν χτυπήματα, ενώ είχε προηγηθεί φονική επίθεση της Ρωσίας στο Κίεβο και σε άλλες περιοχές, με τουλάχιστον 30 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 10 τραυματίστηκαν σε ρωσικές επιθέσεις εναντίον διαφόρων περιοχών της Ουκρανίας, στη διάρκεια της νύχτας της Πέμπτης.

Από την πλευρά της η Ουκρανία πλήττει ρωσικά διυλιστήρια σχεδόν καθημερινά, προκαλώντας κατακόρυφη πτώση στους ρυθμούς επεξεργασίας αργού πετρελαίου και στην παραγωγή καυσίμων. Τις τελευταίες μέρες περίπου το 90% των περιφερειών της Ρωσίας αντιμετωπίζουν προβλήματα στην προμήθεια βενζίνης ή κάποιο είδος δελτίου καυσίμων, σύμφωνα με καταγραφή του «Bloomberg» βάσει δηλώσεων τοπικών αρχών και ΜΜΕ. Η Ρωσία έχει ήδη επιβάλει απαγόρευση στις περισσότερες εξαγωγές βενζίνης και καυσίμων αεροπορίας, ενώ η κυβέρνηση έχει εξετάσει τον περιορισμό των εξαγωγών ντίζελ.

Την Παρασκευή η Ουκρανία έπληξε δύο ρωσικές αεροπορικές βάσεις στην Κριμαία, στοχεύοντας τουλάχιστον 7 μαχητικά αεροσκάφη και αποθήκες με drones, όπως ανακοίνωσε η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU. Οι δυνάμεις του Κιέβου έπληξαν τις αεροπορικές βάσεις Hvardiyske και Saky, με τη δεύτερη να δέχεται επίθεση για δεύτερη φορά μέσα στη βδομάδα.

Στο μεταξύ το Νοβοροσίσκ, όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο πετρελαϊκό λιμάνι της Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα, μένει χωρίς καύσιμα κίνησης, καθώς η έλλειψη εφοδιασμού εξαπλώνεται σε όλη τη χώρα λόγω των συνεχιζόμενων ουκρανικών επιθέσεων σε βασικά διυλιστήρια.

Το Νοβοροσίσκ φιλοξενεί το μεγαλύτερο ρωσικό τερματικό πετρελαίου στη Μαύρη Θάλασσα, το οποίο τον περασμένο μήνα φόρτωνε κατά μέσο όρο 980.000 βαρέλια αργού ημερησίως.

Στο μεταξύ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους την Παρασκευή σε ουκρανικά πλήγματα που είχαν στόχο δύο περιφέρειες της Ρωσίας, Μπέλγκοροντ και Μπριάνσκ, στα σύνορα με την Ουκρανία.