ΗΠΑ - ΙΡΑΝ

Σταθερό πεδίο αντιπαράθεσης τα Στενά του Ορμούζ

Ολιγοήμερη διακοπή παίρνουν οι διαπραγματεύσειςστην Ντόχα του Κατάρ, λόγω των τελετών για την ταφή του δολοφονημένου ανώτατου Ιρανού θρησκευτικού ηγέτηστις αρχές του πολέμου ΗΠΑ και Ισραήλ στις 28 Φλεβάρη φέτος, ενώ ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος της Βουλής,απηύθυνε αυστηρές προειδοποιήσεις για τη μη τήρηση των συμφωνημένων στο «μνημόνιο κατανόησης» της 17ης Ιούνη.

«Θα απαιτήσουμε σθεναρά την πλήρη εφαρμογή των συμφωνιών που έχουν επιτευχθεί... Εάν οι ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς δεν τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα επαναλάβει τα αναλογικά μέτρα της», ανέφερε ο Γκαλιμπάφ μετά τη συνάντηση με τον Λευκορώσο ομόλογό του, Ιγκόρ Σεργκέγενκο, στην Τεχεράνη.

Δεν ήταν ο μόνος που προειδοποίησε με ισχυρά αντίποινα σε περίπτωση νέων επιθέσεων κατά την περίοδο τελετών στη μνήμη του Αλί Χαμενεΐ. Ο Αλί Αμπντολαχί, διοικητής του Κεντρικού Επιτελείου «Χατάμ αλ-Ανμπιγιά», σημείωσε: «Προειδοποιούμε τους εχθρούς του Ιράν, και ιδίως τις ΗΠΑ και το σιωνιστικό καθεστώς του Ισραήλ, να αποφύγουν κάθε λανθασμένο υπολογισμό και να αναλογιστούν τα σκληρά αντίποινα στα οποία θα προέβαιναν οι ένοπλες δυνάμεις μας απέναντι σε οποιαδήποτε απειλή ή επιθετική ενέργεια κατά της χώρας μας».

Οι προειδοποιήσεις αυτές γίνονται με υπόβαθρο τη συνεχιζόμενη αμερικανο-ιρανική αντιπαράθεση με επίκεντρο τον έλεγχο των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, που ντε φάκτο έχουν οι Ιρανοί. Το «μνημόνιο κατανόησης» ερμηνεύεται διαφορετικά από τις ΗΠΑ και σαμποτάρεται από το Ισραήλ, παρότι η κατάπαυση πυρός περιλαμβάνει όλα τα μέτωπα και αυτό του Λιβάνου.

Οι ΗΠΑ εναντιώνονται ιδιαίτερα στις συντονισμένες προσπάθειες ανάμεσα στο Ιράν και στο σουλτανάτο του Ομάν για την επιβολή «χρεώσεων» για διάφορες υπηρεσίες κατά τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ μετά το πέρας των 60ήμερων διαπραγματεύσεων.

Το ζήτημα των Στενών, το ξεπάγωμα των ιρανικών κεφαλαίων και στη συνέχεια το ζήτημα του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος συσσωρεύουν μπόλικη «καύσιμη ύλη» για τον επόμενο γύρο αντιπαραθέσεων, στο φόντο της ανεπίστρεπτης έντασης του ενδοϊμπεριαλιστικού ανταγωνισμού, που στη «μεγάλη εικόνα» του έχει τη σφοδρή πολύμορφη σύγκρουση ΗΠΑ και Κίνας για την πρωτοκαθεδρία στην παγκόσμια καπιταλιστική οικονομία.

Σε ό,τι αφορά τις τελετές για τον Χαμενεΐ, που παίρνουν και χαρακτήρα μαζικής διαμαρτυρίας, φαίνεται ότι καθόλου τυχαία από τους Ιρανούς επιλέχτηκε να συμπέσουν με τις εκδηλώσεις στις ΗΠΑ της 4ης Ιούλη για την 250ετή επέτειο από την Κήρυξη Ανεξαρτησίας.

Σύνοδοι σε Ντόχα και Μανάμα

Ανήμερα των έμμεσων επαφών ανάμεσα στις αντιπροσωπείες ΗΠΑ και Ιράν στην Ντόχα του Κατάρ, οι αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων των κρατών - μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) συναντήθηκαν στην πρωτεύουσα του Μπαχρέιν, Μανάμα, στο πλαίσιο συνεδρίασης της Ανώτατης Στρατιωτικής Επιτροπής, προκειμένου να εξετάσουν τρόπους ενίσχυσης της κοινής στρατιωτικής συνεργασίας. Οι επιτελάρχες διαπίστωσαν την «εχθρική συμπεριφορά» του Ιράν απέναντι σε χώρες του Κόλπου και τη διακύβευση της διεθνούς ναυτιλίας στα Στενά του Ορμούζ, με τον επιτελάρχη του Μπαχρέιν, στρατηγό Ντιάμπ Αλ Νουαΐμι, να χαρακτηρίζει τα ιρανικά αντίποινα «οδυνηρές και συστηματικές επιθέσεις».

Μία μέρα μετά (1η Ιούλη), οι Ενοπλες Δυνάμεις του Μπαχρέιν φιλοξένησαν «περιφερειακό διάλογο για την ασφάλεια», τον οποίο συντόνισε η Αμερικανική Κεντρική Στρατιωτική Διοίκηση στην περιοχή, CΕNTCOM, και συμμετείχαν ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από την Αίγυπτο, την Ιορδανία, το Κουβέιτ, τον Λίβανο, το Ομάν, το Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία, τη Συρία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Υεμένη. Οπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση της CENTCOM, «οι συμμετέχοντες υπογράμμισαν την κοινή τους δέσμευση για τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και της απρόσκοπτης ροής του εμπορίου μέσω των Στενών του Ορμούζ».